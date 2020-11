KRITISK: Statsepidemiolog Anders Tegnell mente rapporten fra OECD måtte «tas med en klype salt». Nå innrømmer organisasjonen feil. Foto: Pontus Orre

Slaktet Sveriges coronahåndtering – nå innrømmer de feil

Sverige kom dårligst ut på en rekke punkter i en ny coronarapport fra OECD. Nå innrømmer organisasjonen at de regnet feil.

I en fersk rapport fra OECD ble Sverige ble rangert som dårligst på å håndtere coronapandemien på en rekke punkter.

Svenskene kom verst ut på å bremse smittespredningen, verst til å isolere syke og dårligst i klassen på å få ned r-tallet, da Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) sammenlignet 31 land i Europas håndtering av coronapandemien.

Nå viser det seg at organisasjonen har regnet feil.

Det skal dreie seg om en feil i OECDs egen statistikkdatabase, som ble funnet da SVT påpekte feil i r-tallet.

R-tallet står for reproduksjonstallet, som måler hvor mange én coronasmittet smitter videre.

I rapporten står det at det i snitt tok 34 dager for de europeiske landene å få r-tallet under 1, mens for Sverige tok det 58 dager. Til sammenligning tok det i Norge 27 dager.

– Vi har gjort en feil, sier Guillaume Dedet ved organisasjonens helseavdeling.

OMDISKUTERT: Sverige har valgt en annen coronastrategi enn mange andre europeiske land. Det har vært gjenstand for debatt. Foto: Odin Jæger

Regnefeil for fire land

Feilen OECD har gjort, er å blande sammen tallet på utførte tester per uke og dag for fire land, deriblant Sverige, skriver SVT, og har fått følgende kommentar fra organisasjonen.

– Det er en regnefeil for Tyskland, Nederland, Spania og Sverige. Vi kommer til å oppdatere rapporten de neste dagene, skriver Guillaume Dedet ved OECD til SVT.

Svenske helsespesialister tar ikke lett på feilregningen.

– Det er skremmende og oppsiktsvekkende at de slapp igjennom disse faktafeilene. Det vitner om manglende innsikt i coronaepidemien, sier professor i infektionssykdommer ved Karolinska institutet, Anders Björkman, til SVT.

Annen rapport mer positiv

Sveriges kjente statsepidemiolog Anders Tegnell er blant dem som har vært sterkt kritisk til studien. Han mener svakheten til OECD i denne sammenhengen er at de fokuserer mest med økonomiske spørsmål, og ikke har forstått kompleksiteten i datamaterialet, sier han til den svenske rikskringkasteren.

I en annen fersk rapport, gjort av nyhetsbyrået Bloomberg, kom Sverige på 16. av 53. plass i rangeringen av håndtering av pandemien, skriver Aftonbladet.

I denne rapporten løftes Sverige, i likhet med Japan og Sør-Korea, frem som land der tiltroen til myndighetene er så stor at man ikke behøver harde nedstengninger. Nyhetsbyrået skriver også at Sverige foreløpig ser ut til å takle coronabølge nummer to bedre, skriver Expressen.

