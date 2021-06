IDLIB: De syriske opprørernes siste områder er svært ødelagt etter ti år med borgerkrig. Bildet er fra mars 2020, da VG fikk tilgang til Idlib-provinsen via Tyrkia. Foto: Harald Henden

Norge frykter russisk nei: Kjemper i FN for Syria-hjelp

I de siste områdene i Syria der regimet ikke har kontroll, er 3,4 millioner mennesker avhengige av at Norge lykkes med en svært krevende øvelse i Sikkerhetsrådet: Hindre et russisk veto.

«Grensekryssende humanitærhjelp», altså nødhjelp i form av blant annet mat og medisiner, holder millioner av mennesker i live i et område på grensen mellom Syria og Tyrkia – den såkalte «flyktningsonen».

Men FN-resolusjonen som trygger denne grensetransporten utløper den 10. juli. To dager i forveien skal en videreføring stemmes over i Sikkerhetsrådet. Der er Norge og Irland, de to ikke-permanente medlemmene, såkalte «penneførere».

– Vi håper det lykkes, hjelp inn over grensen er helt avgjørende, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til VG.

Motstanden er sterk fra Russland, som har vetorett i Sikkerhetsrådet og krever at hjelpen i stedet skal gå via områder der diktator Bashar al-Assad har kontrollen.

BEKYMRET: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide frykter at FN vil miste tilgangen til å sende nødhjelp til Syria dersom Russland legger ned et veto. Foto: Harald Henden

Assad vil bestemme

Russland argumenterer for at nødhjelp via FN skal være «linjekryssende», altså at det skal gå på tvers av frontlinjen i Syria, ikke inn over grensen fra NATO-landet Tyrkia.

– Russland har gjort sin posisjon kjent, og vil forsvare det syriske regimet. Det har vært steile fronter i mange år. Vi jobber for å unngå at det legges ned veto.

– Hvordan skal dere klare det?

– Ved å argumentere at linjekryssende nødhjelp ikke vil ha stort nok volum til å erstatte grensekryssende nødhjelp, og at de humanitære prinsippene kan bli truet. Syriske myndigheter ønsker å kontrollere hvor slik hjelp skal sendes, og til hvem.

Norge og Irland ber i stedet om at dagens ordning skal utvides fra det ene grensepunktet som nå er tillatt, til to punkter, ett fra Tyrkia og ett fra Irak.

HJELP FRA TYRKIA: Her besøker VG et bakeri i den tyrkiske byen Reyhanli, som baker brød som sendes over grensen til Syria. Bildet er fra 2010. Foto: Harald Henden

Islamister har kontrollen

Dagens nødhjelp kommer inn fra den tyrkiske småbyen Reyhanli. Krysser man til den andre siden, gjennom Bab al-Hawa, kommer man inn i opprørernes siste områder. Flere av de islamistiske gruppene som kjemper her, er indirekte under tyrkisk kontroll.

– Er dere bekymret for at Tyrkia bruker nødhjelpen til å øke sin innflytelse i Syria?

– Vi er ikke bekymret for det. Denne nødhjelpen er også viktig for Tyrkia, som frykter at det ellers kan bli en ny flyktningbølge. De har allerede tatt imot veldig mange flyktninger fra Syria.

– I den største opprørsprovinsen, Idlib, har makthaverne sitt utspring i syrisk al-Qaida. Hvordan påvirker de ekstreme forholdene fordeling av nødhjelp?

– Vi har en sterk bekymring for at utviklingen går i feil retning, så det haster med en politisk løsning. Den ekstremt krevende humanitære situasjonen, der folk mangler mat, beskyttelse, medisiner og husly, kan gi grobunn for ekstremister som vil rekruttere til terror.

GRENSEPORTEN: Etter å ha krysset grensepasseringen Bab al-Hawa er man inne i Idlib, de syriske opprørernes siste provins. Foto: Harald Henden

Ny vaksinehjelp

Søreide påpeker at Norge følger et prinsipp for nødhjelp til Syria der man setter mottagers behov i fokus, ikke hvem som er makthaver på bakken.

Derfor leverer også Norge nødhjelp til områder der regimet i Damaskus har kontroll, noe mange land vegrer seg mot.

– Vårt primære anliggende er å få mest mulig hjelp inn til de sivile, som lever i nød i alle områder i Syria, sier Eriksen Søreide.

Norge skal derfor nå støtte Verdens helseorganisasjon (WHO) med 20 millioner kroner til vaksinering og andre tiltak mot koronapandemien.

Dette kommer på toppen av over 15 milliarder kroner fra Norge i løpet av de ti årene som krisen har vart. Det er den største humanitære innsatsen Norge noen gang har gjennomført.

– I 2021 vil Norge bidra med minst 1,6 milliarder kroner til Syria-krisen, samtidig som denne saken er én av de viktigste oppgavene for Norge i Sikkerhetsrådet.