En mann og en kvinne holder rundt hverandre mens de venter på nyheter om sine kjære. Foto: Marta Lavandier / AP

Blokk-kollapsen i Miami: Familiene venter på livstegn

Søsteren til Paraguays førstedame og hennes familie er blant de nær hundre savnede etter den fatale bygnings-kollapsen i Miami.

Familiemedlemmer og venner har siden blokk-kollapsen levd i uvisshet. På sosiale medier har de lagt ut bilder av sine kjære som fortsatt ikke er gjort rede for.

Tallet på antall savnede er nå oppe i hele 99.

Hundrevis av pårørende har møtt opp på et gjenforeningssenter som er satt opp i nærheten av ulykkesstedet, ifølge Miami Herald. Bilder fra stedet viser folk som gråter og klemmer hverandre.

Luz Marina Peña har ventet på senteret i mange timer i håp om å få den beskjeden som alle pårørende nå venter på – at alt er bra med deres kjære. For Luz betyr det at hennes 77 år gamle tante blir funnet i livet.

Hun er én av de 99 som er meldt savnet etter at deler av bygningen raste mens folk inni sov.

– Du kan ikke forestille deg den forferdelige følelsen, av å ikke vite – om hun er under ruinene, om hun lever eller ikke, sier hun til Miami Herald.

– Vi har ringt politistasjonen, vi har ringt sykehusene, vi har meldt det til politiet. Vi har gjort alt som er menneskelig mulig, sier hun.

RASTE: Store deler av leilighetskomplekset i Miami falt sammen midt på natten. Hvor mange som befant seg inne i bygget da det skjedde, er fortsatt uavklart. Foto: Miami-Dade Fire Rescue / X80001

Tre personer er bekreftet omkommet, ifølge ABC News. Men politiet sier de frykter at dødstallet vil stige betydelig.

Blant de savnede er også familien til Paraguays førstedame, Silvana López Moreira. Det kommer frem i en uttalelse på utenriksdepartementets nettside.

Søsteren Sophia López Moreira og hennes ektemann, Luis Pettengill. Deres tre barn og hushjelpen Lady Luna Villalba er savnet.

Paraguays utenriksminister Euclides Acevedo sa i et intervju torsdag at myndighetene «febrilsk» forsøker å komme i kontakt med de savnede og «undersøker alle sykehus i Miami», melder NBC News.

President Mario Abdo Benítez har avlyst planlagte arrangementer på grunn av hendelsen, ifølge ABC News.

Det tale tallet på hvor mange som befant seg i bygningen da det kollapset er fortsatt uavklart. 35 personer er reddet ut og redningsmannskaper jobber nå på spreng for å rydde området.

– De gjør alt de kan for å redde liv, sier Floridas guvernør Ron DeSantis, melder The New York Times.

SAVNER SØSTEREN: Førstedame i Paraguay Silvana López Moreira (til høyre), og ektemannen, president Mario Abdo Benitez (andre fra høyre), står her sammen med visepresidenten og hans kone. Foto: Jorge Saenz / TT NYHETSBYRÅN

Ifølge DeSantis har redningsmannskapet «kommet i kontakt» med personer og håpet fortsatt på å finne overlevende blant ruinene av bygningen.

Men de «forbereder seg på dårlige nyheter», advarer guvernøren, som besøkte familiegjenforeningssenteret torsdag kveld, norsk tid, ifølge Miami Herald.

Ordfører i Surfside, Charles W. Burkett, varslet torsdag om at dødstallet sannsynligvis vil stige.

– Det er hjerteskjærende fordi det virker på meg som om det betyr at vi ikke vil lykkes så godt som vi hadde trodd med å finne folk i live, sier han.

Årsaken til kollapsen er ukjent. NBC skriver at dokumenter viser at bygningen er fra 1981 og rommer over 130 boenheter.