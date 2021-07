DE ER MANGE, MEN ER DE GODE?: Etter utbrudd til tross for god vaksinedekning i en rekke land, sås det tvil om kinesiske vaksiners effektivitet. Vaksinene til Sinopharm og Sinovac ble hastegodkjent av WHO henholdsvis 7. mai og 1. juni. Foto: Tingshu Wang / X06979

Kinesiske vaksiner rulles ut verden over: − Kan gi en falsk trygghet

Over 90 land mottar kinesiske hastegodkjente vaksiner som vi vet lite om. Nå bidrar nye smittebølger til mistanke om at disse er mindre effektive mot deltaviruset.

Av Pernille Solheim

Publisert: Nå nettopp

Mens vestlige land begynner å få has på pandemien, står en rekke lav- og mellominntektsland nå midt i voldsomme delta-smittebølger.

For flere av landene kommer det ikke av manglende tilgang på vaksiner.

Takket være blant annet kinesiske vaksiner er nemlig noen av dem blant landene i verden som har kommet lengst i vaksineringen, med opptil 50–68 prosent av befolkningen fullvaksinert.

Den siste tiden har man imidlertid sett tegn til at disse vaksinene kan være mindre effektive i å forhindre smitteoverføring – særlig av muterte virusvarianter.

Dette antas av noen å være en grunn til at man ser nye smittebølger i land med god vaksinedekning.

Søndag meldte Thailands helsedepartement at 600 medisinske arbeidere som har fått to doser av den kinesiske Sinovac-vaksinen, har blitt smittet med covid-19. Majoriteten av landets helsearbeidere har blitt vaksinert med Sinovac.

Det har også blitt rapportert om alvorlig sykdom og død i forbindelse med coronasmitte blant personer som er vaksinert med kinesiske vaksiner. Blant annet var ti av 26 indonesiske leger som døde av covid-19 i juni, fullvaksinerte med Sinovac-vaksinen, ifølge The Guardian.

Nå har flere land åpnet for å gi en tredje dose til personer i risikogruppen som er vaksinert med Sinovac.

Vet lite om de kinesiske vaksinene

Den kinesiskproduserte Sinovac er for tiden til vurdering i Det europeiske legemiddelverket (EMA). Sinopharm, en annen kinesiskprodusert vaksine som eksporteres i stor skala, har foreløpig ikke søkt om godkjenning i EU.

Begge vaksinene er hastegodkjent at Verdens helseorganisasjon (WHO).

Fagdirektør for vaksiner i Statens legemiddelverk, Svein Rune Andersen, sier til VG at de har lite informasjon om disse vaksinene. Men ifølge ham er det rapportert om tilfeller av økning i smitte til tross for en relativt høy vaksinasjonsdekning.

– Det man kan se er at de kanskje ikke er særlig gode når det gjelder beskyttelse mot muterte virusvarianter, sier han.

– Men én ting er beskyttelsen de gir mot lett covid, og en annen ting er hvorvidt de beskytter godt mot alvorlig sykdom. Det er kanskje det viktigste.

Ifølge Andersen har kliniske studier vist at de kinesiske vaksinene har mer enn 50 prosent beskyttelse. Kinesiske studier har vist beskyttelsesgrader opp mot 87 prosent.

– Disse rulles nå ut i stor skala verden rundt – 90 land mottar minst én av de kinesiske vaksinene – kan det skape en falsk trygghet?

– Jo, med tanke på å stoppe smitte kan det kanskje gi en falsk trygghet. Men for å beskytte mot alvorlig sykdom og død er det kanskje en fornuftig ting å gjøre likevel.

SMITTEBØLGE: Deltavarianten av coronaviruset herjer i i Indonesia. Her fra et sykehus i den indonesiske byen Medan 30. juni, der en kvinne får satt en Sinovac-dose. Foto: Binsar Bakkara / AP

– Hvis de forhindrer alvorlig sykdom men ikke smitteoverføring, er det ikke da stor risiko for å utvikle nye mutasjoner?

– Det er en mulighet. Men samtidig er det hele tiden en risiko for å utvikle nye mutasjoner også hos personer som ikke er vaksinert.

FHI: Beskytter mot alvorlig sykdom og død

Heller ikke Folkehelseinstituttet (FHI) har sikre tall på de kinesiske vaksinene. Ifølge overlege i FHI Sarah Viksmoen Watle har Sinovac-vaksinen har vist å gi 50–84 prosent beskyttelse mot mild coronasykdom.

– Beskyttelsen mot mer alvorlig sykdom ser ut til å være høyere, som forventet, men det er basert på ganske små tall, skriver hun i en e-post til VG.

Testing i Kina og Midtøsten har ifølge Watle også vist at Sinopharm gir rundt 80 prosent beskyttelse mot coronasykdom, både mild og alvorlig, hos personer under 60 år.

Hun peker likevel på at de kinesiske vaksinene gir noe lavere beskyttelse mot smitte og mild sykdom – noe som kan gjøre at smitten i høyere grad vil kunne sirkulere blant vaksinerte.

– Men de vil gi god beskyttelse mot mer alvorlig sykdom og død forårsaket av coronaviruset, forsikrer Watle.

Leger uten grenser: Etterlyser frislipp av patenter

Over telefon til VG sier lege og feltarbeider i Leger uten grenser Erlend Grønningen at de har mistenkt at noen vaksiner kan være mindre effektive mot visse mutasjoner.

– Og det får man bekreftet underveis nå, sier han.

– Det illustrerer jo viktigheten av at man har muligheten til å bruke flere ulike vaksiner i hele verden.

Dersom det viser seg at de hastegodkjente vaksinene er mindre effektive, mener Grønningen at løsningen på problemet er frislipp av patenter. På den måten kunne folkevalgte i lav- og middelinntektsland fått muligheten til å bygge opp produksjonskapasiteten i utviklingsland.

– Forslaget om et frislipp av patenter på vaksiner og andre verktøy for å bekjempe covid-19 har vært på bordet siden i fjor høst. Da snakker vi over et halvt år hvor verdens lav- og mellominntektsland har bedt om lov til å produsere selv og bygge opp produksjonskapasitet. Men de har ikke fått lov av vestlige land.

Om man ikke finner en løsning for å sikre at mennesker i hele verden er tilstrekkelig beskyttet, kan konsekvensene bli alvorlige, mener Grønningen.

– I verste fall får man en pandemi som fortsetter å rase i land der befolkningen er ubeskyttet. Da kan vi få nye mutasjoner og ha behov for nye vaksineringer i Vesten, sier han.

– Hvis det viser seg at noen vaksiner er mindre effektive, må man justere vaksinasjonsprogrammene sånn at de beste vaksinene også er tilgjengelige for folk i lav- og middelinntektsland. Ingen er trygge før alle er trygge her. Det er en pandemi.