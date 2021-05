STERKE BESKYLDNINGER: Foto: Matt Dunham / AP

Tidligere rådgiver: Johnson ville bli injisert med covid på direkte-TV

En av Boris Johnsons tidligere rådgivere, Dominic Cummings, kommer med sterke påstander mot Storbritannias statsminister.

Cummings sier i en høring i det britiske parlamentet, ifølge Sky News, at Johnson foreslo å få sprøytet inn covid-19 på live-TV - for å bevise at det ikke var farlig.

Rådgiveren snakker om februar i fjor:

– I februar trodde Boris Johnson det bare var en skremselshistorie, han trodde det var den nye svineinfluensaen.

Han hevder at han har en melding der Johnson skriver: «Jeg skal få Chris Whitty til å injisere meg live med det på live-TV». Whitty er en en britisk lege og epidemiolog.

Johnson har ikke kommentert disse påstandene.

– Angrer bittert

Cummings mener at regjeringen har mislyktes i håndteringen av pandemien, og at lockdown i mars 2020 ble utsatt fordi det ikke var noen plan for det.

– Vi burde stengt ned 1. mars senest. Jeg personlig angrer bitter på at vi ikke gjorde det før 11 eller 12 mars, sier Cummings.

Under høringen sier Cummings at regjeringen trodde at befolkningen ikke ville akseptere en ny lockdown, eller systemer for å spore smitte.

– Begge var åpenbart helt feil, sier Cummings.

Han hevder at han advarte mot farene ved å ikke innføre en ny nedstenging.

Konfliktfylt relasjon

Over tid har det vært en konflikt mellom Johnson og Cummings:

Det vakte oppsikt da Cummings, som ble sparket som statsministerens nærmeste rådgiver i november i fjor, i april hevdet at Boris Johnson skal ha sagt at han heller vil se «likene hope seg opp» enn å innføre en stredje «lockdown» i Storbritannia. Dette har han selv avvist.

Under onsdagens høring i parlamentet nekter Cummings for at hans tittel var sjefsrådgiver, men at han var en assistent for statsministeren.

Boris Johnson ble selv så syk av covid-19 i april i 2020 at han måtte få intensivbehandling.

Journalisten bak biografien «Just Boris» sa da at dette måtte være et sjokk for Johnson.

– Hans syn på verden er at sykdom er for svake mennesker, sa journalisten.

