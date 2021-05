SPLITTET FAMILIE: Yassine Abu Oda (34) i midten sammen med sine to barn til venstre i bildet, Maram (12) og Kinan (5). Til høyre i bildet sitter barna til hans bror, Layan (9) og Ahmed (10). Foto: Sami Abu Salem, VG

Gaza-krigen: Bytter barn for å hindre at alle dør

GAZA / BEIRUT (VG) Familier på Gaza sprer barna sine til flere hjem i tilfelle de blir bombet. Slik vil minst noen fra familien overleve dersom luftangrepet treffer.

Av Sami Abu Salem og Kyrre Lien

– Hvis huset vårt blir angrepet, så vil de andre barna overleve, mens vi vil dø – og motsatt, sier 12 år gamle Maram til VGs frilansjournalist i Gaza.

Maram forteller at to av søsknene hennes nå har flyttet til onkelens familie i et annet hus, mens hun har fått sin kusine og fetter på besøk hos seg.

Hun forteller at hun blir så redd av de høye eksplosjonene, at hun godt forstår hvorfor familien er delt opp.

Det er noe flere familier begynte med under krigen i 2014, og som nå gjentas. Frykten er at hele familien skal bli drept i et israelsk luftangrep, slik det har vært flere eksempler på etter elleve dager med krigshandlinger.

Mens VG besøker Marams familie på Gaza, kommer nok et luftangrep. Et tungt drønn river gjennom byen.

– Jeg blir så redd av bombingen. Kanskje blir huset vårt truffet og vi vil dø, forteller 10 år gamle Ahmed, som er fetteren til Maram.

BEGRAVES: To kvinner og åtte barn i Abu Hatab-familien gravlegges etter at de ble drept i et israelsk luftangrep forrige søndag. Foto: Khalil Hamra / AP

– Familier er målrettet

Familiefaren Yassine Abu Oda (34) forteller at valget om å splitte opp familien ble tatt da han så hvordan mange familier på Gaza ble drept av Israelske angrep.

– Naboens hus ble utsatt for tunge luftangrep, og to av familiene som bor der, ble drept.

13 familiemedlemmer fordelt på to familier ble drept i dette angrepet på Abu Hatab-familien, bare 300 meter unna ham.

– Den store forskjellen på denne og tidligere kriger er at hele familier har vært målet, fremfor enkeltpersoner, hevder familiefaren.

Han forteller at en venninne, psykologen Raja Abu Al-Ouf, ble drept med sine fire barn.

– Hun og familien var godt kjent her på Gaza, og de holdt seg langt unna politikk og palestinske fraksjoner. Det er rart at de ble drept, forteller han.

Helsedepartementet på Gaza opplyser til VG at 230 palestinere er blitt drept, hvorav 65 er barn. På israelsk side er 12 blitt drept.

Familiefaren mener at hver drepte familie bør ha et familiemedlem som overlever, så de kan saksøke Israel for deres angrep.

– Akkurat nå kan ikke barna som overlever, gjøre noe, men i fremtiden kan de kanskje det, og bringe de ansvarlige for retten, eller fortelle historien om hva som skjedde.

REDDES: En ung jente reddes ut etter et israelsk luftangrep mot Gaza by. Foto: Ashraf Amra/ABACA

Tre grunner til at familier blir drept

Amira Hass er journalist for den israelske avisen Haaretz. Hun skriver at å utslette hele familier er noe det israelske militæret gjør med vilje.

– Å utslette hele familier i israelske luftangrep var noe som karaktiserte krigen i 2014, og tall fra FN viser at 142 palestinske familier ble utslettet, skriver hun i en nyhetsanalyse publisert onsdag.

Hun viser til en rapport gjort av den israelske menneskerettighetsgruppen B’Tselem som etter krigen i 2014 peker på tre mulige grunner for hvorfor hele familier blir drept:

En forklaring er at beboerne ikke er blitt varslet godt nok på forhånd, slik Israel har gjort før, eller det ikke er sendt såkalte «knock knock»-raketter før angrepet. Det israelske militæret har en veldig bred definisjon på hva et militært mål er, og at det inkluderer hjemmene til Hamas og Islamsk jihad. Hus som har hatt en telefon som Hamas har brukt, eller Hamas har hatt et møte der, er blitt beskrevet som militær infrastruktur og dermed et legitimt mål i deres øyne. Det israelske militæret har en bred tolkning av begrepet «utilsiktet skade». Militæret mener de handler proporsjonalt i kampen for å oppnå militære mål, noe som kan medføre store sivile tap.

LUFTANGREP: Et luftangrep mot Gaza mandag morgen. Foto: ANAS BABA / AFP

– Disse angrepene da og nå var ikke tabber, og denne type bombing er konsekvensen av avgjørelser lenger opp i systemet, støttet av grundige undersøkelser og godkjennelse fra militære jurister, skriver hun i avisen.

Det israelske militæret holdt forrige uke et pressemøte hvor VG var til stede, hvor de sa at de prøver å minimere sivile tap så mye som mulig.

– Vi har drept terrorister fra Hamas. Men de er dypt infiltrert i den sivile befolkningen, og det gjør at de bruker dem som menneskelige skjold, fortalte talsperson Jonathan Conricus i IDF.

