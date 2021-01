PÅGREPET: En blodig demonstrant får gjennomgå av politiet på Pusjkin-plassen i Moskva. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Aleksej Navalnyjs kone blant 3.068 pågrepne: − Putin er redd demonstrantene

Lørdag kveld pågriper russisk politi demonstranter som står utenfor fengselet der opposisjonslederen Aleksej Navalnyj sitter fengslet. Hans kone er blant de mer enn 3.000 som er tatt inn i løpet av lørdag.

Publisert: Nå nettopp

Det var den fengslede korrupsjonsjegeren selv som oppfordret folk til å gå i demonstrasjoner lørdag. Folk skal ha samlet seg til støtte for Aleksej Navalnyj i mer enn 100 russiske byer.

Julia Navalnaja var blant de mange som ble pågrepet i Moskva. Hun ble senere lørdag kveld løslatt, ifølge Mediazona og andre russiske medier.

På Instagram har hun selv publisert et bilde der hun ifølge teksten sitter i en av politiets fengselsbil.

3.068 mennesker er pågrepet i alt i løpet av lørdagen, melder den uavhengige nettsiden OVD-info, som registrer den slags.

Ifølge russiske myndigheter ble 1.045 pågrepet bare i hovedstaden Moskva. Det finnes igjen totale tall fra politiet.

Videobildene som florerer på sosiale medier, viser at politiet gikk hardt til verks mot demonstrantene. De slo med køller og dro demonstrantene inn i sine fengselsbiler.

Det er også bilder av demonstranter som kaster snøballer mot politiet.

– Russiske myndigheter har virkelig slått hardt til med arrestasjoner og voldsbruk, sier Lene Wetteland i Helsingforskomiteen.

– Samtidig har russerne virkelig stilt opp. Det har vært demonstrasjoner i 112 byer. Det er ingen tvil om at en del folk som tidligere har vært kritiske til Navalnyj, har forandret mening etter at han viste det motet å komme tilbake til landet der han ble forsøkt forgiftet, fortsetter Lene Wetteland.

Den regimetro storavisen Komsomolskaja Pravda skriver lørdag kveld at russisk politi ikke brukte like hardhendte metoder som deres kolleger i Aleksandr Lukasjenkos Hviterussland bruker. Avisen understreker også at det ikke var gitt tillatelse til demonstrasjonene.

BATONGER: Politiet brukte batonger mot demonstrantene. Foto: MAXIM SHEMETOV / X90156

Lene Wetteland i Helsingforskomiteen forteller at Navalnyjs folk har oppfordret til nye demonstrasjoner neste lørdag.

– Hvorfor gjør de dette?

– Det er ikke så mange andre måter å uttrykke seg på i Russland. Og Putin er tydeligvis redd for demonstrantene. Det ser vi på reaksjonene og de metodene som regimet bruker.

– Hva slår deg mest med demonstrantene?

– At det er så mange unge og så mange som aldri har demonstrert tidligere. Og disse unge hadde forberedt seg godt på at de kunne bli pågrepet lørdag, sier Lene Wetteland i Helsingforskomiteen.

Sverige tidligere statsminister Carl Bildt var blant mange internasjonale politikere som markerte seg på Twitter lørdag.

DEMONSTRANT: En skadet mann får hjelp av andre demonstranter i sentrum av Moskva lørdag. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

– Putin er presset og slår ned mot all folkelig motstand, skrev han blant annet.

Det russiske utenriksdepartements talskvinne Maria Zakharova tordnet i russiske medier lørdag kveld mot at amerikanske diplomater skrev tweet-meldinger om protestene. Hun sa at de bryter alle diplomatiske normer og at de kommer til å bli innkalt på teppet i russisk UD mandag.

Ifølge det russiske barneombudet er 300 mindreårige blitt pågrepet, av disse 70 i Moskva og 30 i St. Petersburg. En videosnutt på sosiale medier viser en politimann som tar tak i en gutt som trolig er rundt 12 år gammel.

– De tar med seg mindreårige til ulovlige demonstrasjoner. Det viser at disse provokatørene er villige til å gjøre hva som helst, sier Maria Zakharova.

Lørdag kveld beveget demonstranter seg altså mot Matrosskaja Tisjina, det kjente fengselet der Navalnyj sitter. Ifølge Mediazona har det vært pågripelser også der.

I tillegg til støtten for Navalnyj, ropte demonstrantene også mot at Vladimir Putin - ifølge Navalnyj-organisasjonen - har et luksusslott ved Svartehavet - finansiert med ulovlige midler.