KAMP MOT KLOKKEN: Redningsarbeidere forsøker å finne en vei ned til de 12 innesperrede gruvearbeiderne i Qixia i provinsen Shandong i Kina. Bildet er tatt mandag. Foto: Wang Kai / Xinhua / AP

Minst 12 fanget i gruve: «Ikke stans forsøkene på å nå oss»

22 gruvearbeidere var inne i en gullgruve i den kinesiske provinsen Shandong da den ble rammet av en eksplosjon 10. januar. Minst 12 av dem er fortsatt i live.

Publisert: Nå nettopp

Flere hundre redningsarbeidere jobber nå for å prøve å få dem ut fra stedet der de sitter fast, rundt 600 meter innenfor gruveinngangen, skriver Sydney Morning Herald.

Arbeidet pågår for fullt etter at en av arbeiderne klarte å få sendt en beskjed til jordoverflaten søndag. Der kom det frem at 12 av arbeiderne var samlet, og i live, melder det kinesiske statlige nyhetsbyrået Xinhua.

«Ikke stans forsøkene på å nå oss. Vi håper redningsarbeidet fortsetter. Vi er håpefulle».

Ifølge nyhetsbyrået AP sa lappen også at 12 av 22 gruvearbeidere er samlet og i live, mens de ikke vet hvordan det har gått med de siste ti. Fire arbeidere skal være skadet.

Situasjonen for de innesperrede gruvearbeiderne er alvorlig: Vannivåene i gruven stiger, og og luften er fylt med røyk. De begynner også å gå tomme for medisiner.

Ifølge Xinhua fikk redningsmannskapene det første tegnet til liv søndag, etter at et rør ble drillet ned i gruven. Ni bank i røret fra langt der inne ga signalet de hadde håpet på.

Redningsmannskapene sendte så et tau ned i gruven, som de innesperrede arbeiderne dro i for å vise at de var der. Senere ble det sendt ned smertestillende, mat, penn og papir. Tilbake fikk de altså lappen som ba dem om å fortsette redningsarbeidet.

– De er veldig svake. Vi må vinne kappløpet, sier Chen Fei, som er viseminister for byen Yantai, til Sydney Morning Herald.

Ifølge AP tok det over én dag før gruveselskapet meldte om ulykken, som skjedde ved en gruve i Qixia ved byen Yantai i provinsen Shandong.

De ansvarlige for driften av gruven, som var under konstruksjon da ulykken skjedde, er blitt pågrepet.