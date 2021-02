FØR SYRIA-FERDEN: Dette bildet er tatt av kvinnen i Norge, før hun ble del av et radikalt, islamsk miljø. Foto: PRIVAT

IS-kvinne tiltalt: Forholdet til de andre kvinnene

Politiet mener at den terrortiltale kvinnen «glorifiserte» livet i Den islamske staten, for å få andre til å gifte seg med fremmedkrigere. I løpet av et drøyt år etter at hun selv dro til Syria, fulgte tre venninner etter.

Publisert: Nå nettopp

Fredag ble det kjent at en 30 år gammel norsk-pakistansk kvinne er tiltalt for terrordeltagelse, grunnet hennes ekteskap med tre IS-krigere under seks år i Syria, fra 2013 til 2019.

Gjennom å passe barn og hus for disse tre krigerne, la hun til rette for at de kunne delta i kamp for terrororganisasjonen ISIL, mener påtalemyndigheten.

Kvinnens forsvarer Nils Christian Nordhus, har sendt en pressemelding der det står: «Vi mener at tiltalte må bli å frifinne. Hun har ikke deltatt i ISIL. Hun har overlevd ISIL».

Les hele svaret fra kvinnens forsvarer i faktaboksen:

DETTE SIER IS-KVINNENS FORSVARER: Pressemelding fra Nordhus & Aarø, 5.2.2021, Tiltale for deltagelse i ISIL – hvordan tiltalte stiller seg til tiltalen Tiltalte bekrefter hovedtrekk av handlingene tiltalen bygger på at hun gjorde, men hun erkjenner ikke straffskyld. Retten må avgjøre om handlingene tiltalen tillegger kvinnen er straffbare som deltagelse i terrororganisasjon i straffelovens forstand. Retten må også ta stilling til om tiltalte var tvunget til å opptre som hun gjorde, og til om hun derfor må frifinnes. Vi mener at tiltalte må bli å frifinne. Hun har ikke deltatt i ISIL. Hun har overlevd ISIL. Særlig grunnet karakteren av hva tiltalte opplevde i Syria, er det krevende, men nødvendig, for henne å forklare seg. Hun har forklart seg for pst og hun vil avgi forklaring også for Oslo tingrett. Tiltalte er mor til to mindreårige barn og hun håper at pressen i videre omtale av saken fortsetter å ta hensyn til det behov og den rett barna har til skjerming. Vis mer

FORSVARER: Nils Christian Nordhus Foto: CF-WESENBERG

Rettssak i mars

Under rettssaken mot kvinnen, berammet til de tre første ukene i mars, vil en helt spesiell venninnegjeng bli et tema: Fire unge kvinner med norsk statsborgerskap, som alle endte opp i Syria, gift med IS-krigere.

De fire kvinnene har alle fått barn i Syria, og de har overlevd flere år med brutal krigføring fra terrorhæren, som til slutt ble beseiret på våren 2019.

IS-kvinnen som nå er tiltalt var gift med den beryktede IS-krigeren Bastian Vasquez. I tiltalen som er tatt ut står det:

«Under ekteskapet med Vasquez uttalte hun seg også positivt om ISIL og livet i Syria til kvinner i Norge med henblikk på å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen».

– Vi mener at hun glorifiserte livet i ISIL, og at det er med på å vise hennes deltagelse i en terrororganisasjon. Men det er ikke fullgodt bevist at det var snakk om rekruttering, derfor er det ikke med i tiltalen mot henne, forklarer statsadvokat Geir Evanger.

Forholdet mellom de fire kvinnene har vært et tema i etterforskningen, bekrefter Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Det er viktig å få på det rene hvilken kontakt siktede har hatt med folk som var i Norge og som senere dro til Syria, samt personer fra Norge som oppholdt seg i Syria samtidig som siktede, sier politiadvokat Line Nyvoll Nygaard i PST til VG.

Les hele tiltalen mot kvinnen i faktaboksen:

TILTALEN MOT IS-KVINNEN I perioden juni 2013 til mars 2019 i Syria, deltok hun i terrororganisasjonen ISIL. Etter at hun hadde reist fra Norge til Syria vinteren 2013 flyttet hun inn hos sin ektemann Bastian Vasquez som hun senere fikk et barn med. Vasquez var tilsluttet og hadde sverget troskap til ISIL, og han deltok i væpnede oppdrag for organisasjonen. Ved å passe på barnet deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la hun forholdene til rette for at Vasquez kunne ta aktivt del i kamphandlinger for ISIL. Under ekteskapet med Vasquez uttalte hun seg også positivt om ISIL og livet i Syria til kvinner i Norge med henblikk på å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen. Etter at Vasquez omkom i forbindelse med fremstilling av bomber for ISIL i april 2015 mottok hun økonomisk støtte fra organisasjonen en periode før hun senhøsten 2015 giftet seg og fikk barn med NN som også var tilknyttet ISIL, NN deltok aktivt i væpnede oppdrag for organisasjonen og han var i tillegg shariadommer i ISIL. Ved å passe på barnet deres og ta seg av ulike oppgaver i hjemmet la hun forholdene til rette for at NN kunne delta aktivt i kamp handlinger for ISIL. Etter at NN omkom i kamp for ISIL i mars 2017 giftet hun seg med en tredje kriger som også var tilknyttet ISIL og som var en venn av NN. I hele perioden frem til hun ble hentet ut av kurdiske styrker og brakt til Al Hol leiren oppholdt hun seg i ISIL-kontrollert område sammen med personer tilknyttet organisasjonen. Vis mer

HENTET HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin da tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell i januar. Foto: Privat

Møttes i Islam Net

Personene PST der sikter til er særlig de to norsk-somaliske kvinnene kjent fra boken «To søstre» av Åsne Seierstad, og den norsk-pakistanske islamistkvinnen Aisha Shezadi.

Disse tre er alle fra Bærum, og møtte den nå tiltalte Oslo-kvinnen gjennom den omstridte religiøse foreningen Islam Net, noe VG fikk bekreftet fra foreningen allerede i 2013.

Tre år tidligere, sommeren 2010, avdekket VG at Islam Net forfektet en radikal tolkning av islam. Både konvertitter og moderate muslimer ble med i foreningen, som var særlig aktiv ved Høgskolen i Oslo, der den nå tiltalte kvinnen var student.

Gjennom Islam Net kom de fire venninnene i kontakt med et mer ekstremt, mannsdominert miljø, nemlig Profetens Ummah.

BASTIAN VASQUEZ: IS-kvinnen var gift med den beryktede IS-krigeren som dro fra Norge til Syria, og som mistet livet der i 2015. Foto: ISIL

Gift med samme kriger

Der traff den nå tiltalte IS-kvinnen Bastian Vasquez, som da var en av frontfigurene i Profetens Ummah. Det var for å gifte seg med Vasquez at den nå tiltalte IS-kvinnen dro til Syria.

Kvinnen krysset grensen til Syria fra Tyrkia den 7. februar 2013. I oktober 2013 fulgte de to norsk-somaliske søstrene etter. Aisha Shezadi dro til Syria i august 2014.

VG er kjent med at det var kontakt i form av digitale meldinger sendt mellom de fire kvinnene, før de tre siste reiste etter til Syria. Av særlig interesse er forholdet mellom den tiltalte kvinnen og Aisha Shezadi.

Da de fire kvinnene først ble kjent, var det Shezadi som gjorde seg mest bemerket i det islamistiske miljøet i Norge. Høsten 2011 reiste hun rundt i Norge og holdt foredrag for skoleklasser iført det omstridte ansiktssløret nikab.

Shezadi og den tiltalte kvinnen skulle etter hvert leve meget tett på hverandre. Da Shezadi fulgte etter til Syria, var det nemlig for å dele hus med den tiltalte kvinnen, som kone nummer to til Bastian Vasquez.

fullskjerm neste I SYRIA: Den norske kvinnen (29) og hennes barn på to og fire år befinner seg i leiren Al-Hol i Syria. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

Ble lederskikkelse

Vasquez var først tilknyttet terrororganisasjonen Nusrafronten, og senere ble han lederskikkelse i Den islamske staten (IS).

Vasquez mistet livet i april 2015, mens han jobbet med produksjon av bomber for IS. Etter hans død ble både Shezadi og den nå tiltalte 30-åringen gift med andre IS-krigere.

Den tiltale Oslo-kvinnen fikk en sønn med Bastian Vasquez, og senere en datter med en annen IS-kriger.

Aisha Shezadi hadde med seg en sønn til Syria, som mistet livet der. Hun fikk senere en ny sønn med en annen IS-kriger. Den eldste av «to søstre» har fått to barn i Syria, og den yngste har fått ett barn.

FIRE KVINNER: Øverst til venstre den yngste av kvinnene fra Bærum kjent som «To søstre», hun har ett barn; øverst til høyre en etnisk norsk konvertitt, som ikke har barn; nederst til venstre Aisha Shezadi, som har ett barn; nederst til høyre den eldste av «To søstre», som har to barn. Foto: VG/Privat

Flyttes til annen leir

Aisha Shezadi har i flere år vært i interneringsleiren Roj i Nord-Syria. Kvinnene kjent som «to søstre» ble flyttet til leiren al-Hol, etter IS-kalifatets fall våren 2019. Der var også den nå tiltale IS-kvinnen, frem til hun ble hentet hjem.

I september i fjor fikk VG bekreftet fra kurdiske myndigheter at de norske kvinnene er blitt flyttet fra al-Hol til en ny leir, som ligger i samme område som Roj-leiren.

Redd Barna mener at også disse kvinnenes barn har rett på bistand fra norske myndigheter, og at barna kan ha krav på hjelp selv dersom mødrene ikke har bedt UD som såkalt «konsulær bistand».

Etnisk norsk kvinne

Det er også en annen norsk IS-kvinne i Syria, en etnisk norsk kvinne fra Trøndelag, som ikke var del av det samme miljøet som de andre kvinnene. Hun har ikke barn. Moren til denne kvinnen har tryglet norske myndigheter om å hente hjem datteren.

Men det er ikke aktuelt å hente hjem noen av de gjenværende norske kvinnene eller deres barn på nåværende tidspunkt, bekrefter Utenriksdepartementet (UD) til VG.

– De gjenværende norske kvinnene som er i leire i Syria har ikke bedt norske myndigheter om bistand til å returnere til Norge, sier kommunikasjonssjef i UD, Trude Måseide til VG.

Syk gutt

Kvinnen som nå står tiltalt ble hentet fra Syria sammen med sine to barn i januar i fjor. Regjeringen besluttet å hente familien fordi kvinnens sønn var antatt alvorlig syk. Hjemhentingen førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjering.

VG har tidligere intervjuet en tipser som har varslet norske myndigheter om at hun ble kontaktet av IS-kvinnen mens Bastian Vasquez fortsatt levde. Ifølge denne tipseren forsøkte IS-kvinnen å rømme fra Syria, men Vasquez henne å dra, og overvåket hva kvinnen skrev i sosiale medier.

Ba om hjelp fra UD

Kort tid etter at Vasquez døde, engasjerte IS-kvinnen er norsk advokat for å få hjelp til å repatrieres til Norge. Det ble opprettet kontakt med den norske ambassaden i Tyrkia, som var villige til å hjelpe henne dersom hun kom seg til grensen.

Men hun lyktes ikke med å komme seg til grensen, og ble gift med en ny IS-kriger fra Tunisia, som var både kriger og Sharia-dommer i IS. Da den krigeren døde, ble hun omtrent umiddelbart giftet bort til én av hans venner.

Først i mars 2019 kom hun seg ut av IS-området, etter at faren hadde betalt 20.000 kroner i løsepenger.

