TALTE TIL FOLKET: Joe Biden med sin første 4. juli-tale foran Det hvite hus. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Biden: − Nær ved å erklære uavhengighet fra corona

Presidenten understreket viktigheten av å vaksinere seg i talen til amerikanerne på USAs uavhengighetsdag.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

President Joe Biden holdt tale til nasjonen på USAs nasjonaldag 4. juli.

På uavhengighetsdagen benyttet han anledningen til å snakke om kampen mot coronaviruset.

– For 245 år siden erklærte vi vår uavhengighet fra en konge. I dag er vi nærmere enn noen sinne fra å erklære uavhengighet fra et dødelig virus.

– Ikke dermed sagt at kampen mot viruset er over. Det gjenstår mye arbeid, sa Biden som var nøye med å understreke at kampen mot viruset gjøres av et fellesskap.

– Sammen så kjemper vi mot dette viruset. Sammen puster vi igjen liv i økonomien. Sammen skal vi hjelpe folk fra splittelse og desperasjon. Sammen må vi gjøre det. I det siste året har vi gjennomlevet noen av våre mørkeste dager, sa han, antakelig også med et aldri så lite stikk til sin forgjenger.

VGs coronaoversikt viser at smittetrenden i USA er flat.

Landet var lenge et av de hardest rammede av pandemien, men vaksinasjonsgraden har vært høy i USA. 46, 7 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinerte i landet med over 270 millioner innbyggere.

FEIRET MED MASKOTER: Joe Biden sammen med maskotene til baseball-laget Washington Nationals som heter «The Racing Presidents». Foto: EVELYN HOCKSTEIN / X07527

Fortsatt er det mange som vegrer seg for å vaksinere seg, og Biden gjentok tidligere oppfordringer om at folk skal vaksinere seg, spesielt når delta-varianten har vært skummel de siste ukene.

– Det beste forsvaret mot disse variantene er å vaksinere seg. Kjære amerikanere, det er det mest patriotiske du kan gjøre. Så vær så snill, hvis du ikke har vaksinert deg, gjør det nå. Gjør det for deg selv, for dine kjære, lokalsamfunnet og landet ditt.

Presidenten sier han går med et kort i lomma som viser det eksakte antall amerikanere som har dødd av coronaviruset. Over 600.000 har så langt mistet livet i pandemien.

– De som gikk gjennom dette vet at vi må huske dem. Vi må huske dem, og det vil vi alltid gjøre, sa Biden.