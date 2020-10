Trump i Wisconsin: − Oppmuntrer til superspreder-arrangement

Trumps egen corona-innsatsstyrke har advart Wisconsins innbyggere om å unngå store folkemengder. Natt til søndag samler presidenten tusenvis av tilhengere i samme delstat.

Advarselen fra Det hvite hus ble sendt til landets guvernører i en ukentlig rapport som ikke offentliggjøres, melder Center for Public Integrity.

Her bes også folk om å være nøye med bruk av munnbind, fysisk avstand og håndhygiene.

– Wisconsins evne til å begrense sykehusinnleggelser og dødsfall vil avhenge av at det følges med på tiltak for å overholde avstand inntil smittetrykket letter, står det blant annet i rapporten.

– Om disse tiltakene ikke overholdes vil det føre til dødsfall som kunne ha vært forhindret, står det videre.

Delstatens demokratiske guvernør Tony Evers sier til lokale Spectrum News at han er bekymret.

– Med mindre noe ekstraordinært skjer mellom nå og da, oppmuntrer han til et superspreder-arrangement. Som guvernør i delstaten Wisconsin vil jeg be ham personlig om å få folk til å bruke munnbind og få dem til å holde avstand, sa han torsdag.

Guvernøren har også delt advarselen fra Det hvite hus på Twitter:

Janesville, der Trump natt til søndag holder sitt folkemøte, ligger i fylket Rock, som tidligere denne uken meldte om rekordhøye smittetall, ifølge lokale Gazette Xtra.

I hele delstaten meldte lokale helsemyndigheter om nesten 4000 nye smittetilfeller fredag – det høyeste tallet på én dag siden pandemiens start.

USA er svært hardt rammet av coronaviruset. Hittil har over 219.000 mennesker mistet livet med coronaviruset i landet:

– President Trumps folkemøter setter folkehelsen i fare og har blitt plattformer hvor han kan spre uriktig medisinsk informasjon, sier legen Bob Freedland til kanalen CBS.

Sammen med andre lokale leger har han bedt Trump om å avlyse sine planer i Wisconsin, som er en av de viktige vippestatene i årets presidentvalg.

Også demokraten Mark Pocan, som representerer Wisconsin i Representantenes hus i Washington D.C. har bedt Trump om å avlyse planene.

– Wisconsin har hatt over 10.000 covid-tilfeller på tre dager. President Donald Trump, hvorfor skal du fortsatt holde et superspreder-møte her i morgen? spurte han fredag, før han lørdag ber presidenten om å snu i luften:

Også Ted Lieu, som representerer California i Representantenes hus, er sterkt kritisk til møtet:

– Trumps beslutning om å holde et superspreder-arrangement når smittetilfellene øker er respektløst, farlig og idiotisk, skriver han på Twitter.

Fredag meldte helsedepartementet i Minnesota at de har sporet minst 20 smittetilfeller tilbake til et Trump-rally i Bemidji 18. september, skriver CNN.

Trump har flere ganger tidligere fått tyn av lokale myndigheter for sine velgermøter, blant annet fra Nevadas demokratiske guvernør Steve Sisolak:

