NYE DRONER: I januar i år var Jens Stoltenberg på NATOs base på Sicilia og tok imot nye overvåkningsdroner. Foto: Gøran Bohlin

NATO advarer mot krig i verdensrommet – oppretter egen rom-kommando

NATO må svare når land som Russland og Kina utvikler anti-satellittvåpen, ifølge generalsekretær Jens Stoltenberg. Denne uken vedtar NATO-landene å opprette en egen rom-kommando i den tyske byen Ramstein.

Oppdatert nå nettopp

– Alt fra mobiltelefoner til værmeldinger er avhengig av satellitter for å fungere. Rommet er viktig for NATO for å kunne navigere, samle etterretningsinformasjon, kommunisere og oppdage rakettoppskytinger, uttaler Stoltenberg i en skriftlig melding til VG-

Torsdag og fredag denne uken møtes NATOs forsvarsministere for å gjøre de formelle vedtakene for å etablere rom-kommandoen.

Men NATO-hovedstaden Brussel er under «lockdown» med stor smittespredning. Forsvarsministrene må derfor sitte i sine hjemland og snakke med hverandre på sikrede video-linjer.

les også Slik stenges Europa ned for andre gang

Ingen militarisering

NATO-sjef Stoltenberg har tidligere sagt at NATO ikke ønsker å «militarisere verdensrommet». Men samtidig er satellittene blitt helt uunnværlig for militære operasjoner.

Han har også uttalt at alliansen har «ingen intensjoner om å utplassere våpen i verdensrommet».

Overfor VG viser Stoltenberg til at aktiviteten i verdensrommet endret seg fundamentalt det siste tiåret.

– Derfor må vi være oppdatert på hva som skjer i rommet og sikre at vi har rask, effektiv og sikker satellitt-kommunikasjon, sier han.

På NATOs toppmøte i London i desember 2019 vedtok statslederne å erklære verdensrommet som et eget domene for militær aktivitet, på linje med land, luft, sjø og cyberdomenet.

Trangere om plassen

– Rommet har endret seg fundamentalt det siste tiåret. Hundrevis av nye satellitter settes ut hvert år. De blir stadig mer sårbare.

Noen nasjoner, inkludert Russland og Kina, utvikler systemer som kan blende, deaktivere eller skyte ned satellitter. I tillegg blir det trangere om plassen, uttaler Stoltenberg foran denne ukens forsvarsministermøte.

Flere NATO-land, som USA og Frankrike, har allerede opprettet sine egne romkommandoer.

I Norge vil regjeringen etablere et felles situasjonsbilde for verdensrommet på nasjonalt plan med militære, sivile og kommersielle aktører, ifølge langtidsplanen for Forsvaret, som regjeringen sendte til Stortinget sist fredag.

Sett denne? Under Donald Trumps valgmøte i Des Moines i Iowa hevder han at Stoltenberg er hans største fan:

les også Trumps nye romkommando klar

Styres fra Tyskland

Jens Stoltenberg bekrefter overfor VG at NATOs nye romkommando er foreslått lagt til Ramstein i Tyskland, hvor NATO allerede har sin luftkommando.

– NATOs medlemsland setter opp nasjonale romkommandoer og investerer i nye satellitter og ny teknologi for å beskytte satellitter. Jeg regner med at forsvarsministrene denne uken blir enige om å opprette et nytt NATO-romsenter i Ramstein. Dette vil være en viktig støtte for NATO-operasjoner, for å dele informasjon og koordinere aktivitetene våre, opplyser Stoltenberg.

les også NATOs nye spion-verktøy: Ser 200 km inn i Russland

2400 satellitter

Ifølge tall som det tyske nyhetsbyrået DPA har innhentet, er det nå om lag 2 400 satellitter i bane rundt jorden.

60 prosent av dem tilhører de 30 medlemslandene i NATO eller selskaper som hører til i NATO-landene.

Trusselbildet er ikke bare anti-satellitt våpen, men også rom-søppel, anslått til en halv million enheter, som også går i bane rundt jorden.

Publisert: 20.10.20 kl. 20:51 Oppdatert: 20.10.20 kl. 21:09