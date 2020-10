I ruinene etter eksplosjonen sliter Libanons aller minst privilegerte med å overleve. VG har besøkt det bortgjemte nabolaget Karantina, der innbyggerne føler seg nedprioritert og glemt. Der barn sover under åpen himmel fordi hjemmene deres er ødelagt. De våkner skrikende av sine egne mareritt.

Beiruts glemte nabolag

Nå nettopp

I sekundene før en av verdenshistoriens største eksplosjoner, satt Ayat, en syrisk jente på 13 år, og spiste middag med familien i en av de nærmeste boligblokkene til havnen i Beirut.

Det brant i et lager noen hundre meter unna og moren sa spøkefullt: «Om noe skjer nå, dør vi i det minste mette».

Så, plutselig, i et glimt, ble alle familiens syv medlemmer slått i svime, kastet i bakken og slengt inn i betongveggene som revnet rundt dem.

Blod, tåke, kaos og dyp frykt fulgte.

Nå, to måneder etter, har den syriske familien ingen ting igjen. De har allerede flyktet fra krig - og spør:

«Hvor skal vi dra?»

Karantina og havnen i Beirut er tett knyttet sammen i en flere hundre år lang historie.

Husene som ble reist her på 1800-tallet skulle holde sjømenn i karantene, mens de besøkte byen. Dødelig sykdom spredde seg nemlig raskt via handelsrutene langs Middelhavskysten – så i nabolaget som fikk det passende navnet «Karantina», skulle de syke gjemmes bort.

Siden har navnet vært forbundet med tragedie. I 1976 ble en av de første massakrene i den libanesiske borgerkrigen begått her, da en kristen militsgruppe angrep nabolaget som var kontrollert av den palestinske militsen PLO. Over 1500 mennesker ble drept.

Karantina ble i årene som fulgte en slum for de mindre privilegerte, og de siste årene har syrere på flukt fra krigen i nabolandet og fremmedarbeidere som jobber for velstående libanesiske familier, bodd her for billig leie.

Mange av mennene har strøjobber på havnen for å tjene nok til å overleve.

Nå i 2020, mens coronasmitten har spredd seg i Libanon og landet har vært inne i den verste økonomiske krisen og politisk kollapsen på årtier, har menneskene i Karantina slitt med å holde seg oppreist.

Men selv om situasjonen før 4. august var dypt håpløs, kunne ingen i nabolaget vite hvor mye verre alt skulle bli. Ingen kunne vite om den massive, tikkende bomben av 2700 tonn ammoniumnitrat som lå lagret bare noen hundre meter fra dem.

Til tross for at Libanons politiske ledelse var godt informert om faren i Lagerbygg 12, var det ingen som sa fra til beboerne her.

Trykkbølgen fra eksplosjonen nådde aller først Karantina og Ayat og hennes familie, der de spiste utenfor hjemmet deres klokken 18.04 den kvelden.

Da familien kom seg til hektene var de blodige og skadet, men i live.

– Vi er heldige som lever, sier moren i familien, Camila al Moussa (45).

Minst 190 mennesker ble drept og over 6000 ble skadet. 300.000 mennesker ble hjemløse. En massiv internasjonal nødhjelpsaksjon ble satt i gang i dagene og ukene som fulgte.

Bader (16), en sønn i familien VG møter, har ikke noe tak å sove under. Foto: Amund Bakke Foss

Mens frivillige libanesere gravde frem overlevende i ruiner og ryddet ødelagte hjem, sto libanesiske myndigheter, som det siste året er tungt kritisert for korrupsjon, økonomisk vanstyre og handlingslammelse, på siden og gjorde lite for å hjelpe. Regjeringen gikk av, og en ny regjering er fortsatt ikke dannet.

Traumene til menneskene her er synlig over alt i de uthulte og ødelagte gatene. Alle vi møter har en historie å fortelle om overlevelse eller død.

Mange skjelver når de snakker om eksplosjonen og sliter med å finne ord.

OVERLEVDE: Den syriske familien lever på donert mat etter eksplosjonen. Faren Khalaf Farag (50) har yngstedatteren Aline (5) på armen. Eldstesønnen Mohammed (22) har hjerneskaden celebral parese. Bader (16) sier at «alt han ønsker at å leve et trygt sted». Foto: Amund Bakke Foss

Det er om lag 1,5 millioner syriske flyktninger i Libanon og som i så mange andre katastrofer er det de med minst ressurser som rammes hardest.

Mens flere norske politikere snakker om å «hjelpe flyktninger i nærområdet», er det utallige her som aldri ser hjelp nå fram til dem.

Så mange som 89 av de 190 døde i eksplosjonen var trolig syrere, men FN sier tallet er vanskelig å fastslå fordi mange syrere i Libanon ikke har formelle papirer og derfor er vanskelig å identifisere.

Karantina, der mange syrere bor, er mens VG besøker nabolaget over flere dager, en ruin av knust betong, forvridd metall og smadrede biler.

Khalaf Farag (50) og Camila al Moussa (45) tok i 2012 valget millioner av andre syrere også har tatt de siste ni årene – de forlot familiehjemmet sitt. De følte ikke at de hadde noe valg. Den brutale krigen var kommet til deres hjemby Raqqa, som under et år senere ble kontrollert av terrorgruppen IS.

– Hjemmet vårt ble bombet og knust i et amerikansk flyangrep etter vi flyktet. Nå er hjemmet vårt her også knust, sier faren Farag til VG.

Han ser bort på ruinene av nabohuset, der Ahmed, en annen flyktning fra Idlib i Syria bodde med sin familie. Hans kone og to døtre ble drept i eksplosjonen. Han tredje datter kjemper for livet på sykehuset.

– Vi faller mellom alle sprekker, mellom død og umulige utfordringer. Jeg klarer ikke å sette ord på følelsene mine, sier Farag.

Kona Camila tar ordet.

– Jeg vil bare føle meg trygg. Jeg vil føle at barna er trygge. Psykologisk er vi i total krise, sier hun.

Mens vi snakker viser de oss rundt.

Familien sover ute etter eksplosjonen. De sier de fikk litt mat og hjelp de første dagene, men nå har de ikke har spist et fullverdig måltid med kjøtt på over en måned. De har ikke lenger noe kjøleskap og deler på de to tallerkenene som ikke ble knust.

Yngstedatteren Aline (5) går bort til en haug av betong og papirrester, og plukker opp en notatbok. Hun har allerede en penn i hånden og begynner å tegne bokstavlignende kruseduller.

Storesøsteren Ayat (13) ser på henne og så på oss.

– Hun sitter alltid med en notatbok og later som hun skriver. Hun kan jo ikke skrive, men hun har veldig lyst til å gå på skolen, sier hun.

– Hva med deg?

– Det er min største drøm å lære og ha klassekamerater. Jeg kan ikke engang skrive mitt eget navn. Kanskje jeg ville følt bedre om livet mitt, hvis jeg hadde gått på skole?

Ayat (13) overlevde såvidt eksplosjonen. Hun sliter med å sove og våkner ofte av sine egne mareritt. Foto: Amund Bakke Foss

Foreldrene sier at de siden flukten fra Syria ikke har hatt råd til å utdanne noen av barna. De har heller ikke fått noen tilbud som flyktninger i Libanon.

Nå, etter eksplosjonen, har barna konstante mareritt. Eldstesønnen Mohammed, som er lider av cerebral parese, har trukket seg helt tilbake og vil ikke snakke med noen.

Aline løper og gjemmer seg med en gang hun hører en høy lyd. Ayat får sjeldent sove.

– Jeg drømmer om eksplosjonen hver natt og noen netter våkner jeg av at jeg har grått og skreket i søvne. Jeg føler meg helt terrorisert, sier hun.

Storebroren Bader (16) står og hører på søsteren prate før han ber om å få ordet.

– Jeg vil bare være som andre barn og ungdommer. Jeg vil til et sted der drømmer kan gå i oppfyllelse. Det er ingen fremtid her for barn. Jeg har vært åtte år i Libanon, men hvor har det tatt meg?

forrige





fullskjerm neste OVERLEVDE: Brødrene Odein Yasser el Katan, Hamoud Moussa el Katan og Nasser Saouk Katan fra Hama i Syria jobbet på havnen og var akkurat ferdig på jobb da eksplosjonen rev gjennom boligen deres. Mange naboer ble drept, men de overlevde med skader. Nå er de uten hjem.

For mange er situasjonen i Libanon nå så desperat at det også her er mennesker som setter seg på overfylte båter i forsøket på å nå Europa.

Landets valuta hadde før eksplosjonen mistet 80 prosent av sin verdi, fattigdomsraten skyter i været og det er ingen umiddelbar løsning på den stadig økende krisen. Mange vi møter i Libanon, leter etter en vei vekk.

Menneskesmuglere tar derfor nå libanesere og syriske flyktninger, som har levd i Libanon i en årrekke, i overfylte båter på den livsfarlige ferden til Kypros, som ligger 200 kilometer fra den libanesiske kysten. Flere har i høst druknet i forsøket på å ta seg over havet.

– Vi tør bare ikke å sette oss på de båtene. Vi vil ikke dø. Men hva skal vi gjøre? Nå er vi fanget her, vi har ikke råd til å leve, sier Nasser Saouk al-Katan til VG.

forrige





fullskjerm neste FLYKTE MED BÅT? Nasser Saouk al-Katan og brødrene, som jobber på havnen, overlevde så vidt. De vet at flere nå forsøker å flykte fra Libanon med båter til Kypros. De er redd for å dø i forsøket.

Sammen med sine to brødre var han ferdig med sitt dagskift på havnen, da eksplosjonen rev gjennom huset deres. Betongen revnet og deler av taket falt sammen, mens de løp ut.

Nå har brødrene sendt familiene ut av Beirut, mens de selv sover på madrasser utenfor det falleferdige huset. Jobben på havnen er borte.

– Hvordan føler du deg? spør vi.

– Jeg føler at krigen følger etter meg, uansett hvor jeg drar.

Nasser ser ned i bakken og sier stille:

– Jeg føler at jeg lever i en forbannelse.

Publisert: 10.10.20 kl. 15:56

Mer om Libanon Visuell fortelling