SINT: Michigans guvernør Gretchen Whitmer holdt torsdag en pressekonferanse etter at flere menn ble siktet for planer om å kidnappe henne. Foto: Michigan Governor's office / Reuters

Trump raser etter anklager fra Michigan-guvernør

Torsdag pågrep FBI seks personer for å ha planlagt å kidnappe Michigans guvernør Gretchen Whitmer. Hun var raskt ute med å anklage USAs president for å oppmuntre menneskene som sto bak.

Torsdag opplyste amerikanske FBI at de har avverget det de mener var konkrete planer om å kidnappe den demokratiske guvernøren i delstaten Michigan.

Til sammen seks kidnappere skal ha kommet svært langt i arbeidet, og skal blant annet ha gjennomført flere øvelser. Planen skal ha vært å hente Gretchen Whitmer med makt ut fra hennes eget feriehus før det amerikanske presidentvalget 3. november.

Motivet var ifølge FBI det de siktede så på som Whitmers «ukontrollerte makt», og bakgrunnen for sinnet skal være corona-restriksjonene hun har innført, skriver nyhetsbyrået AP.

Syv andre menn er siktet for planer om å angripe politiet og delstatsforsamlingen i Michigan, der de blant annet ville ta gisler og skape en borgerkrig, mener politiet.

Minst tre av de til sammen 13 siktede var blant de væpnede demonstrantene som stormet en corona-avstemning i delstatens kongressbygning 30. april, skriver AP.

TUNGT BEVÆPNET: En gruppe demonstranter inne i Michigans kongressbygning i Lansing. Foto: SETH HERALD / REUTERS

Andrew Birge i påtalemyndigheten omtaler de siktede som «voldelige ekstremister». Flere av dem tilhører militsen Wolverine Watchmen.

– Det har vært en urovekkende økning i anti-myndighets-retorikk og gjenoppretting av grupper som omfavner ekstreme ideologier, sier statsadvokat i delstaten Dana Nessel i en uttalelse til Washington Post.

– Som et rop om handling

Whitmer har flere ganger vært i ordkrig med Trump. I april vekket presidenten oppsikt med twittermeldingen, «FRIGJØR MICHIGAN», som ble sett på som støtte til demonstrantene som protesterte mot corona-restriksjoner i delstaten.

Kort tid etter at de angivelige kidnappingsplanene mot henne ble kjent torsdag, anklaget Whitmer Trump for å oppmuntre ekstremistgrupper som de «syke og fordervede mennene» som var ute etter henne.

Hun viste spesielt til presidentdebatten mellom Trump og demokratenes Joe Biden, der Trump svarte slik da han ble bedt om å ta avstand fra hvit makt-tilhengere og høyreekstreme grupper som Proud Boys:

– Proud Boys, tre tilbake og stå klare. Men jeg sier dette: Noen må gjøre noe med Antifa, svarte Trump på spørsmål fra Fox News’ Chris Wallace.

Etter massiv kritikk gikk Trump til slutt ut og fordømte Proud Boys.

– Hatgrupper tok ikke presidentens ord som en irettesettelse, men som en rop om handling, sa Whitmer om uttalelsene, og la til at hun mener USAs ledere gjør seg selv medskyldige når de oppmuntrer og omgås med «innenlandsterrorister».

Whitmer ble valgt til guvernør i Michigan i 2018, og i sommer ble hun vurdert som en mulig visepresidentkandidat for Joe Biden.

– Hver gang Det hvite hus identifiserer meg eller angriper meg, ser vi en økning i retorikk på nettet – voldelig retorikk, sier hun til CNN.

Også Biden sier Trumps retorikk kan ha hatt betydning for de angivelige kidnappingsplanene av Michigan-guvernøren, skriver NTB.

– Trump må forstå at ordene han ytrer betyr noe, sa han da han ankom Arizona torsdag.

På spørsmål om han trodde Trumps Twitter-melding «frigjør Michigan» kunne ha inspirert mennene som er siktet for kidnappingsplanene, svarte han «ja, det gjør jeg».

FBI ransaket denne boligen i Hartland Township i forbindelse med saken. Foto: JEFF KOWALSKY / AFP

– Jeg tolererer ingen former for ekstrem vold

USAs president reagerer natt til fredag kraftig på anklagene fra Whitmer.

– Mitt justisdepartement og føderale politifolk kunngjorde i dag at de har avverget et farlig plott mot Michigans guvernør. I stedet for å si takk, kaller hun meg en hvit makt-støttespiller, skriver president Donald Trump på Twitter.

I en annen melding skriver han at guvernøren «har gjort en fryktelig dårlig jobb», og at hun under coronapandemien stengte ned delstaten for alle bortsett fra for ektemannens båt-aktiviteter.

Trump tar også avstand fra ekstrem vold.

– Jeg tolererer ingen former for ekstrem vold. Å forsvare alle amerikanere, også de som er i mot meg og som angriper meg, er noe jeg alltid vil gjøre som deres president. Guvernør Whitmer – åpne opp delstaten din, åpne opp skolene og åpne opp kirkene!

Publisert: 08.10.20 kl. 22:46 Oppdatert: 09.10.20 kl. 04:15

