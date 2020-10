SINT: Michigans guvernør Gretchen Whitmer holdt torsdag en pressekonferanse etter at flere menn ble siktet for planer om å kidnappe henne. Foto: Michigan Governor's office / Reuters

Flere pågrepet for kidnappingsplaner mot guvernør

FBI har siktet seks menn for å ha planlagt å kidnappe Michigans demokratiske guvernør Gretchen Whitmer. Hun anklager president Donald Trump for å oppmuntre ekstremistgrupper.

Torsdag opplyste amerikanske FBI at de har avverget det de mener var konkrete planer om å kidnappe Michigans guvernør Gretchen Whitmer. Kidnapperne skal ha planlagt i månedsvis.

Så sent som i september skal de ha trent på å kidnappe Gretchen Whitmer fra hennes feriehus, og flere av dem hadde ifølge politiet denne uken et møte der de blant annet skulle betale for eksplosiver og utveksle «taktisk utstyr».

Motivet var ifølge FBI det de siktede så på som Whitmers «ukontrollerte makt», skriver nyhetsbyrået AP.

Andrew Birge i påtalemyndigheten omtaler de siktede som «voldelige ekstremister». Flere av dem tilhører militsen Wolverine Watchmen.

Ytterligere syv andre menn, også noen av disse knyttet til militsen Wolverine Watchmen, er siktet for planer om å angripe politiet og delstatsforsamlingen i Michigan. Målet deres skal ha vært å skape en borgerkrig, mener poltiet.

FBI ransaket denne boligen i Hartland Township i forbindelse med saken. Foto: JEFF KOWALSKY / AFP

Noen timer etter at kidnappingsplanene ble kjent, holdt Whitmer en pressekonferanse. Der anklaget hun USAs president Donald Trump for å oppmuntre ekstremistgrupper som disse «syke og fordervede mennene» som siktet seg inn på henne.

– Hatgrupper tok ikke presidentens ord som en irettesettelse, men som en rop om handling, sier hun og legger til:

– Når våre ledere møter, oppmuntrer og omgås innenlandsterrorister, legitimerer de deres handlinger og gjør seg selv medskyldige.

Hun viste til Trumps debatt mot Joe Biden, der han ble bedt om å ta avstand fra hvit makt-tilhengere og høyreekstreme grupper som Proud Boys. Presidenten svarte både med å be dem om å tre tilbake og å være beredt.

– Proud Boys, tre tilbake og stå klare. Men jeg sier dette: Noen må gjøre noe med Antifa, svarte Trump på spørsmål fra Fox News’ Chris Wallace.

FBI etterforsker for tiden både hvit makt- og antifascistgrupper.

Etter massiv kritikk gikk likevel Trump ut og fordømte Proud Boys.

– Jeg fordømmer Proud Boys, sa han i et telefonintervju med Fox News tidligere i oktober.

Til CNN sier Whitmer at Trump-administrasjonen ikke har tatt kontakt for å sjekke hvordan det går med henne etter pågripelsene torsdag.

49-åringen ble valgt til guvernør i Michigan i 2018, og i sommer ble hun vurdert som en mulig visepresidentkandidat for Joe Biden.

Hun har flere ganger vært i ordkrig med Trump, som i april skrev «FRIGJØR MICHIGAN» på Twitter, i støtte til demonstranter som protesterte mot corona-restriksjoner i delstaten.

Også Biden sier Trumps retorikk kan ha hatt betydning for de angivelige kidnappingsplanene av Michigan-guvernøren, skriver NTB.

– Trump må forstå at ordene han ytrer betyr noe, sa han da han ankom Arizona torsdag.

På spørsmål om han trodde Trumps Twitter-melding kunne ha inspirert mennene som er siktet for kidnappingsplanene, svarte han «ja, det gjør jeg».

Publisert: 08.10.20 kl. 22:46 Oppdatert: 09.10.20 kl. 01:51

