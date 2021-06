POLITIVOLD: Medlemmer av antiopprørsstyrken ESMAD arresterer en demonstrant i Madrid, nær hovedstaden Bogotá i Colombia. Foto: Mauricio Duenas Castaneda / EFE

Menneskerettsorganisasjon anklager colombiansk politi for 20 drap

Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) skriver i en rapport at de har bevis for at politiet i Colombia har drept 16 demonstranter og forbipasserende med skarp ammunisjon.

Av NTB-AP

Publisert: Nå nettopp

I tillegg er minst tre personer blitt drept da politiet brukte ikke-dødelige våpen, og en person døde etter å ha blitt mishandlet av politiet. Ifølge HRW har flertallet av de døde skader i vitale organer, deriblant hodet og brystet, noe som ifølge eksperter viser at hensikten var å drepe.

Dødsfallene har skjedd mens det har vært store demonstrasjoner i landet grunnet misnøye med økende ulikhet og håndtering av koronapandemien. I rapporten anklages politiet også for seksuelt misbruk, utstrakt bruk av mishandling og vilkårlig bruk av varetekt.

– Denne brutale maktmisbruken består ikke av enkelthendelser fra ulydige politibetjenter, men heller resultatet av systematiske mangler i det colombianske politiet, sier Jose Miguel Vivanco. Han er HRW-direktør for de amerikanske kontinentene.

Opprørspoliti slukker en bensinbombe som ble kastet i deres retning under demonstrasjonene. Foto: Jairo Cassiani / AP / NTB

Ulike dødstall

Organisasjonen foreslår reformer som skaper tydelige skiller mellom politiet og militæret og sikrer tydelig kontroll og ansvarliggjøring av politiet.

HRW har mottatt det den kaller «etterrettelig informasjon» om minst 68 dødsfall knyttet til demonstrasjonene. Den har kunnet bekrefte 34 av dem, deriblant to politibetjenter. Colombianske myndigheter har meldt om 18 dødsfall, og etterforsker ytterligere ni. Landets menneskerettighetsombudsmann melder om 58 dødsfall.

Demonstrasjonene har med noen unntak vært fredelige, og begynte da president Ivan Duque foreslo en skattereform som hadde økt skatten på offentlige tjenester, drivstoff, lønn og pensjon. Skatteforslaget ble raskt trukket tilbake, men demonstrasjonene har fortsatt med andre klagemål.

Kjønnsbasert og seksuell vold

Lørdag var kun fire personer siktet for to drap som har skjedd under demonstrasjonene. Hele 170 politibetjenter etterforskes for disiplinærbrudd, men kun to er suspendert fra tjenesten, ifølge HRW.

Politiet etterforskes også for kjønnsbasert og seksuell vold. Ombudsmannen etterforsker 14 tilfeller av voldtekt og 71 tilfeller av kjønnsbasert vold, deriblant fysisk og verbal mishandling.

Mer enn tusen personer er blitt pågrepet av politiet under demonstrasjonene. Men flere hundre er løslatt på grunn av manglende bevis eller fordi dommere kom fram til at de ikke kunne garantere en rettferdig rettergang.