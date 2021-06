Torsdag 17. juni: Dette skjedde i natt

Reaksjonene har vært mange etter at byrådet i Oslo onsdag gikk av. Tidligere Høyre-ordfører Fabian Stang kaller situasjonen pinlig , men mener likevel at Raymond Johansen bør fortsette i jobben som byrådsleder. Høyres gruppeleder i hovedstaden, Anne Haabeth Rygg, mener derimot at hennes parti bør få sjansen til å danne et alternativt byråd.