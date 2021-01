BANKER PÅ DØRER: f.v. Darlene Bonner og Shelly Shepphard banket på døren til Betty McGray. Foto: Thomas Nilsson / VG

Bestemødre henter inn senatsstemmer i Georgia: - Valget vil endre liv

ATLANTA/SAVANNAH, GEORGIA (VG) Shelly Shepphard (67) og Darlene Bonner (63) gjør alt de kan for at Joe Biden og Kamala Harris skal få større gjennomslagskraft når de tar over 20. januar.

– Har du stemt, spør Shelly inn døren til Betty McGray som blir stående litt på gløtt i morgenkåpen.

– Det er helt avgjørende at du stemmer, følger Darlene fort opp og viser frem flygebladene til demokratenes kandidater, Jon Ossoff og Raphael Warnock, som hun holder i hånden.

HAR OVERSIKT: Dette er ikke første gang Darlene banker på dører for demokratene. Men det er Shellys første gang. Foto: Thomas Nilsson / VG

Med kun en dag igjen før det helt avgjørende senatsvalget i Georgia, mobiliserer de to partiene nå kraftig. Demokratene trenger begge setene for å snu Senatet, republikanerne trenger kun ett for å beholde flertallet.

De siste meningsmålingene er positive for Demokratene, men meningsmålinger er som kjent ikke mer enn meningsmålinger.

Alles øyne er rettet mot delstaten, og Joe Biden og Donald Trump holder valgmøter dagen før amerikanerne går til stemmeurnen – i et forsøk på å sikre de siste stemmene.

Valget 5. januar vil avgjøre hvor stor gjennomslagskraft Joe Biden vil få som president.

TOMMEL OPP: Bestemødrene har kjent hverandre i 20 år, og synger i samme kirkekor. Det er Darlene som har fått med seg venninnen sin ut denne morgenen. Foto: Thomas Nilsson / VG

De to bestemødrene har øvd i bilen, og vet hva de skal si når noen åpner døren. De har fått en rute av demokratene i Georgia de skal forholde seg til. På den står det at de skal banke på 20 dører.

– Dette er et viktig valg for oss. Vi trenger en endring og Jon Ossoff og Raphael Warnock kan bidra til det, sier Shelley til VG.

– Kamala og Joe klarer ikke å gjøre jobben alene.

«KNOCK, KNOCK» Noen hjemme, spør Shelly når det ikke er noen som åpner døren. Foto: Thomas Nilsson / VG

Holdt «valgfest»

Georgia er delstaten som tok alle på sengen etter presidentvalget i november.

For ikke siden 1992 har de stemt frem en demokratisk kandidat – og 46 år gamle Stacey Abrams, demokrat og stemmerettighetsaktivist, har fått mye av æren for snuoperasjonen.

Hun skal ha klart å få hele 800.000 nye velgere i Georgia til å registre seg for å stemme, og mange av dem skal ha vært svarte – velgere som var helt avgjørende for at Georgias 16 valgmenn gikk til Biden.

Også Darlene har gjort sin del av jobben:

– Jeg har forsøkt å rekruttere så mange som mulig, og hjulpet dem med å registre seg til å stemme. Før presidentvalget inviterte jeg sønnen min og hans venner hjem til meg, og gjorde kvelden om til en slags «valg-fest», sier Darlene.

HAR STEMT: Betty McGray har hjulpet til under flere valg. Siden hun også i år skal hjelpe til på valgdagen har hun forhåndsstemt. Foto: Thomas Nilsson / VG

Betty har gjort et raskt klesskift fra morgenkåpe til vanlig klær, og står ikke nå lenger på gløtt i døren.

– Jeg har allerede stemt, sier Betty til bestemødrene.

– I årevis har jeg hjulpet til som frivillig under valget. Det skal jeg i år også. Derfor har jeg forhåndsstemt, sier hun og avslører at hun stemte på Joe Biden under presidentvalget – og kommer til å stemme frem Georgia-demokratenes kandidater.

Hun mener både presidentvalget i november og senatsvalget i Georgia 5. januar er retningsvalg som vil avgjøre USAs fremtid i mange år.

– Det er nå vi avgjør hva USA skal være, sier Betty.

«Unge vil ha endring»

På andre siden av delstaten, rundt fire timer kjøring fra Atlanta, går prest og menneskerettighetsaktivist Raphael Warnock på scenen i hjembyen sin Savannah foran byens lokale bibliotek.

Det er skyfri himmel, og gradestokken viser nærmere 20 grader.

STILLER: Raphael Warnock kjemper om en av setene i Senatet. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Folk har forstått at de må stå opp for «en av oss», sier han fra talerstolen til applaus fra de fremmøtte.

Warnock sikter til Black Lives Matter-bevegelsen som gjennom store deler av 2020 preget – ikke bare amerikansk politikk – men som også vekket internasjonalt engasjement verden over etter at blant annet Breonna Taylor og George Floyd brutalt ble drept av amerikansk politi.

– Jeg er spesielt inspirert av våre unge, sier Warnock og forteller hvordan unge viser at de ønsker endring i samfunnet.

Hvis Warnock tar Senatssetet fra den republikanske senatsvikaren Kelly Loffler – blir han Georgias aller første svarte senator.

– Det vil være en velsignelse. Han blir da den første svarte, og den første senatoren fra Savannah. Det sier noe om hva barna våre faktisk kan få til, sier Ron Bush etter Warnock sin tale.

HÅPER PÅ SEIER: Ron Bush har kommet for å lytte til Warnock denne søndags formiddagen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Tilbake i Atlanta begynner bestemødrene og bli varme i trøyen.

– Mange sier de allerede har stemt, roper Shelly til Darlene som holder styr på hvilke hus de skal banke på.

Akkurat dét er kanskje ikke så rart siden over tre millioner har forhåndsstemt til denne senatsvalget.

Har troen

Resultatene etter første runde viser at demokratene har en vei å gå hvis de skal klare å sikre de to helt nødvendige setene. Det er heller ikke bare-bare å ta opp kampen med to sittende senatorer.

– Jeg tror vi skal kunne klare det. Demokratene har kommet seg rundt til masse ulike nabolag, og det er folk fra ulike stater som har kommet for å hjelpe til, sier Darlene.

Siste hus på listen denne morgenen er nabohuset til Mackenzie Phillips. Hun har nettopp parkert bilen sin og er på vei hjem da begge bestemødrene roper etter henne.

– Har du stemt?

Mackenzie stopper opp.

– Nei, ikke ennå. Men jeg skal stemme, svarer hun fort.

– Det er ikke bare historie som skrives her nå, valget vil eldre liv, sier Darlene.

– Ja, tenk at vi får en svart kvinne som visepresident. Hvem hadde trodd det, sier Mackenzie.

– Jeg vet, men Kamala og Joe trenger all den hjelpen de kan få.