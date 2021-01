FILMET: BLM-aktivisten John Sullivan. Foto: Thomas Nilsson / VG

John Sullivan var inne i Kongressbygningen: − Jeg så henne bli skutt

WASHINGTON DC (VG) Den selvproklamerte BLM-aktivisten John Sullivan filmet under okkupasjonen da Trump-supportere stormet Kongressbygningen.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg så hun ble skutt. Hun døde rett foran meg, sier Sullivan og viser VG opptaket han tok da Ashli Babbit – kvinnen som ble skutt og drept av politiet – mens hun og flere andre forsøker å ta seg forbi en sikkerhetspost inne i Kongressbygningen.

John kaller seg selv aktivist. Han deltar og organiserer BLM-demonstrasjoner, men forteller at han også reiser rundt i USA for å filme nyheter fra store eventer og begivenheter.

På onsdag dekket han Trump-demonstrasjonen til sine følgere på sosiale medier, og viser VG video av et lengre opptak av hva Trump-supporterne foretok seg inne i det demokratiske hjertet av hovedstaden.

På videoen står John én meter unna der våpenet som dreper Ashli Babbit avfyres.

Sullivan står bak en sperring som politiet og sikkerhetsvakter prøver å beskytte.

Trump-supportere forsøker å komme seg forbi denne sperringen og har samlet seg i en gang rett innenfor kongress-dørene. På videoen kan det se ut som at tungt uniformert politi forsøker å roe ned stemningen.

På videoen er det mye bråk, før det ble avfyrt et våpen.

– Jeg forsøkte å advare dem, sier han og sikter til våpenet som han ser rett fremfor seg.

– Men det var for mye bråk til at hun kunne høre meg, sier han.

Man kan høre på videoen at Sullivan roper «Våpen, våpen»

VISER VG: John Sullivan viser VGs team i Washington hvordan det var inne i Kongressbygningen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Sullivan forteller at han så Babbit forsøke å ta seg forbi sikkerhetsposten, og at hun skal ha forsøkt å klatre gjennom sperringen – som på videoen VG blir vist ser ut som et vindu.

Man hører skudd, og plutselig ser man en kvinne falle bakover.

– Man kunne se at livet forsvinne ut av henne, sier han til VG og holder opp videoen.

VAR REDD: John Sullivan forteller at han er preget etter å ha vært vitne til drapet på Babbit. Foto: Thomas Nilsson / VG

Sullivan legger ikke skjul på at han er en BLM-aktivist. Men holder fast ved at han kun var inne i Kongressen for å dokumentere det som foregikk – og forteller til VG at han er forberedt på å kunne bli arrestert.

– Men jeg har beviser på at jeg kun var der for å dokumentere det som foregikk, sier han og sikter til videoen han viser VG – som nå også ligger i sin helhet ute på sosiale medier.

Han sier til VG at han var redd for å bli kjent igjen av Trump-supportere som kanskje hadde sett ham på flere BLM-demonstrasjoner, men at siden han filmet var det ingen som brydde seg om han var der, forteller han.

VITNE: John så Babbit bli skutt. Foto: Thomas Nilsson / VG

Etter VG snakket med Sullivan torsdag kveld kom det meldinger om at han hadde blitt arrester. På en video på Twitter vises det at John sitter utenfor et hotell med håndjern på.

VG snakker med Sullivan igjen fredag formiddag, amerikansk tid. Han forteller at politiet ønsket å snakke med ham om skyteepisoden. På spørsmål fra VG om at han ble tatt med til politistasjonen, svarer Sullivan at han bare ble «holdt tilbake», og ikke arrestert.

– Det var noen sekunder der hvor jeg trodde jeg skulle bli arrestert, sier han.

FRYKTET ARRESTASJON: John Sullyvan er på telefon med faren sin. Han er åpen med VG om at han er redd for at han kommer til å bli arrestert etter å ha vært inne i Kongressbygningen, men mener han har bevis på video at han kun var der for å dokumentere det som skjedde. Foto: Thomas Nilsson / VG

40 personer er nå siktet etter stormingen av kongressbygningen. Én mann skal ha blitt pågrepet for besittelse av et militært våpen og en «molotov cocktail» – en hjemmelaget brannbombe.

Likevel er det mange som nå stiller spørsmålet; hvordan kunne dette i det hele tatt skje?

VG var til stede under Trumps tale foran Det hvite hun onsdag da han ba tilhengerne sine marsjere mot kongressen og sa ordene:

«Dere kommer aldri til å ta tilbake landet med svakhet. Dere må vise styrke, og dere må være sterke».

VG ble vitne til at den siste barrikaden ble brutt i trappen på venstresiden av Kongressbygningen. Vanlig politi og sikkerhetsvakter løp frem og tilbake på toppen utenfor bygget – uten mulighet til å gjøre noe.

Hele onsdagen var det et fåtall av politi i gatene. Store områder i hovedstaden var sperret av, men politiet var fraværende da flere titusenvis av Trump-supportere bestemte seg for å ta over kongressen.

Det tok lagt tid før tungt bevæpnet politi begynte å patruljere området rundt kongressen.

TOK TID: Det tok lang tid før tungt uniformert politi dukket opp rundt Kongressbygningen. Flere Trump-supportere ropte «svikere», da de beveget seg rundt bygningen. Foto: Thomas Nilsson / VG

I flere uker har det vært ventet massive demonstrasjoner i hovedstaden. Presidenten har selv tvitrer om demonstrasjonen gjentatte ganger – og oppfordret tilhengerne sine om å møte opp for å protestere mot det han fortsetter å kalle et «stjålet valg».

NB: Det er ikke funnet grunnlag, etter flere rettsrunder, for påstandene som Trump kommer med.

Flyene har vært nærmest utsolgt inn til hovedstaden fra Georgia – hvor det tidligere i uken ble avholdt Senatsvalg – og hotellene i byene har hatt et massivt påtrykk.

Det var med andre ord flere indikasjoner på at dette kom til å bli en stor demonstrasjon. På tross av dette var ikke politiet forberedt på det som ventet dem.

Rundt kongressbygningen var det satt opp provisoriske små gjerder, som Trump-supporterne enkelt kom seg innenfor. Dagen etter okkupasjonen er det derimot satt opp massive høye gjerder rundt deler av bygningen.

VGs fotograf i DC fanger her opp arbeidere torsdag formiddag med å sette opp gjerdene – flere timer etter okkupasjonen.

SPERRET AV: Dagen etter okkupasjonen setter arbeidere opp sperringer. Foto: Thomas Nilsson / VG

Sullivan mener at det ville vært noen helt andre scener i DC hvis det var BLM-demonstranter som hadde forsøkt å storme Kongressbygningen.

– Jeg så en mann som angrep politiet. Jeg tenkte at han kom til å bli arrestert, men han ble bare løftet opp og dyttet ut av bygningen.