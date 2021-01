Foto: Evan Vucci / AP

Trump i videohilsen: – Å være deres president har vært mitt livs største ære

Etter stormingen av kongressen onsdag, sier USAs president Donald Trump at en ny administrasjon skal tas i ed 20. januar.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG oppdaterer saken.

– Å være deres president har vært mitt livs største ære. Til alle mine fantastiske supportere, jeg vet dere er skuffet, men jeg vil også at dere skal vite at våre utrolige reise så vidt har begynt, sier den amerikanske presidenten Donald Trump i en videouttalelse på Twitter natt til fredag norsk tid.

Dette var presidentens første Twitter-melding siden han ble midlertidig utestengt fra plattformen onsdag kveld.

– Kongressen har nå godkjent valgresultatet. En ny administrasjon skal innsettes 20. januar. Fokuset mitt snur seg nå mot å sikre en god og smidig overføring av makten. Dette er en tid for å lege og forsone.

les også Trumps tidligere stabssjef støtter å avsette presidenten

Donald Trump har fått kraftig kritikk etter at flere av hans tilhengere stormet den amerikanske kongressbygningen onsdag, etter en tale der presidenten protesterte mot valgresultatet.

Fem personer er bekreftet døde etter opptøyene.

Trump har blitt beskyldt for å ha oppildnet folkemengden, og både demokrater og tidligere republikanske kolleger har tatt til orde for at han må avsettes.

I videohilsenen natt til fredag, kommenterer ikke Trump sin egen rolle i forkant av protestene, der han oppfordrer folkemengden til å gå mot kongressbygningen.

– Som alle amerikanere er jeg forferdet over lovløsheten, volden og kaoset. Jeg sendte ut umiddelbart ut nasjonalgarden og føderale politifolk for å sikre bygningen og utvise inntrengerne. USA er og må alltid være en nasjon av lov og orden, sier presidenten, og lover at de som brøt loven «skal betale».

Flere amerikanske medier har meldt at Trump skal ha vært nølende til å sende ut nasjonalgarden, og at visepresident Mike Pence skal ha vært sentral i denne beslutningen.

Donald Trumps angrep på det amerikanske valgsystemet etter tapet i presidentvalget 3. november har fått massiv kritikk, og han beskyldes for å undergrave folks tillitt til det amerikanske demokratiet.

Til tross for at Trump nå sier at Joe Biden blir USAs neste president, sier han ikke at han har tillitt til valgsystemet.

– Kampanjen min har gått alle juridiske veier for å utfordre valgresultatet, mitt eneste mål var å sikre integriteten til valget. Jeg gjorde det for å kjempe for det amerikanske demokratiet, sier han i sin videohilsen.

les også Tretten døgn igjen som president: – Ingen grunn til å stole på ham

Amerikanske domstoler og valgmyndigheter har avvist at det finnes beviser for valgfusk som ville endret resultatet. Også Trumps tidligere justisminister William Barr har avvist dette.

Kort tid før Trump kom med sin videohilsen, holdt hans pressesjef Kayleigh McEnany en kort pressekonferanse i Det hvite hus.

Her sa hun at både Trump og hele Det hvite hus, inkludert presidenten, fordømmer volden i kongressbygningen.

– Volden vi så i går var motbydelig. Presidenten og hele denne administrasjonen fordømmer den, sa hun blant annet.