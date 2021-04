KRITISK: Navalnyjs helsetilstand er forverret. Legen hans mener han kan dø hvert øyeblikk. Foto: Dmitry Serebryakov / TT NYHETSBYRÅN

Leger: − Navalnyj kan dø hvert øyeblikk

Aleksej Navalnyjs helse er kraftig forverret, ifølge leger som frykter for den fengslede russiske regimekritikerens liv.

Av Lara Rashid

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

President Vladimir Putins mest fremtredende kritiker, Aleksej Navalnyj, startet en sultestreik 31. mars fordi han krevde bedre helsebehandling for ryggsmerter og nummenhet i beina og hendene.

– Vår pasient kan dø hvert øyeblikk, sier Navalnyjs private lege Anastasia Vasiljeva på Facebook lørdag.

Hun viser til opposisjonspolitikerens høye kaliumnivåer og sier Navalnyj trenger intensivbehandling for å hindre hjertestans, melder NTB.

Vasiljeva og tre andre leger har bedt fengselsmyndighetene om å gi dem tilgang umiddelbart. Det er uklart hvor legene har de nye opplysningene om Navalnyjs forverrede helse fra.

Kritisk helsetilstand

Navalnyj ble forsøkt forgiftet august i fjor, og ble i februar dømt til tre og et halvt år fengselsstraff som han soner i en arbeidsleir 100 kilometer utenfor Moskva.

Han har sammenlignet arbeidsleiren med en konsentrasjonsleir.

44-åringen skal ha gått ned 13 kilo siden han ankom fengselet for rundt halvannen måned siden.

– Situasjonen er kritisk. Tiden renner ut. La legene se Aleksej! skriver Navalnyj-teamet på Twitter.

ARBEIDSLEIR: Navalnyj soner straffen sin bak disse gjerdene. Arbeidsleiren blir også kalt for straffekoloni, og Navalnyj har beskrevet den som en konsentrasjonsleir. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Isolasjon

VG har tidligere pratet med aktivisten Konstantin Kotov, som også har vært fange i leiren. Han beskrev forholdene i straffekolonien som veldig streng og kontrollerende.

36-årige Kotov ble i september 2019 dømt til fire års fengsel for å ha deltatt i protester. Han selv ble selv ble ikke utsatt for fysisk vold, men forteller om fanger som ble slått på hælene med stolben.

– De andre fangene fikk beskjed om at de ikke skulle snakke med meg. I tillegg ble alle brev, både ut og inn, kontrollert, sa han til VG gjennom den krypterte tjenesten Telegram.

– Den minste ting jeg ba om, måtte gjøres skriftlig til ledelsen i fengselet

Kotov forteller at vaktene holder fangene opptatt nærmest hele tiden, men at også andre innsatte holder deg under oppsyn.

De jobber mer eller mindre for fengselsledelsen. Belønningen skal være tidligere løslatelse.

Kotov tror isolasjonen er grunnen til at Navalnyj ble plassert i nettopp denne leiren.

– Siden det var forbudt å snakke med meg, ble jeg veldig isolert, og det var tungt. Jeg kan tenke meg at de gjør det samme med Navalnyj, sier Konstantin Kotov.

Han fikk skabb under oppholdet og var også syk i lange perioder fordi han måtte være mye ute i kulden uten nok klær.