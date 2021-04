TILSKUERE: Hvis Boris Johnson følger rådet, kan det bli åpnet for tilskuere på fotballkamper. Foto: IAN FORSYTH / POOL / AFP

Britisk avis: Vil anbefale å droppe avstandskrav ved større arrangementer fra juni

Det kan love godt for idretten, teatre og kinoer, skriver The Telegraph.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Ifølge den britiske avisen The Telegraph, vil statsminister Boris Johnson få en gladnyhet i neste uke:

Fra 21. juni kan krav om å holde avstand til andre droppes helt ved større arrangementer.

Avisen har fått innsyn i en delrapport om gjenåpningen av Storbritannia. Rapporten vil informere Johnson om at det er trygt å åpne for større folkemengder uten avstandskrav, forutsatt at folk ankommer i puljer og at det er god ventilasjon på stedet.

Mener flere tiltak fungerer

Rådet kommer etter statlige forskere i «Events Research Programme», som er underlagt Kultur-, medie- og sportsdepartementet, har overvåket betydningen av å ha tilskuere på flere sportsarrangementer:

Ministrene vil få et sammendrag av de tidligere dataene i neste uke, ifølge The Telegraph.

I prøvearrangementene har folk blitt bedt om å teste seg for å komme inn, i tillegg til andre tiltak for å begrense eventuell smittespredning.

The Telegraph skriver at det er den tydeligste indikasjonen på at idretten, teatre og kinoer igjen kan åpne med større folkemengder i juni.

– Det finnes effektive måter for å håndtere risiko som kan fjerne behovet for avstandskrav ved arrangementer, sier en kilde med kjennskap til rapporten til avisen.

Se bildene da 4000 tilskuere var på Wembley for å se FA-cup-semifinalen mellom Leicester City og Southampton:

fullskjerm neste GLISSENT: Wembley har plass til 90.000 tilskuere. Søndag får 4000 komme inn.

Ingen smittehopp

Selv om det er tidlige data og det er ventet mer data fra arrangementer de kommende ukene, har det ikke skjedd noe alarmerende hopp i smitte blant deltagerne.

Nøyaktig hvordan større arrangementer kan gjennomføres, er foreløpig ikke klart.

The Telegraph skriver at testing av deltagere vil bli sentralt i gjenåpningen av publikumsarrangementer – og det er mulig at det vil bli krav om bruk av munnbind.

Avisen skriver at Johnson må ta den endelige beslutningen, og at han trolig vil avvente resultatene av prøvearrangementene.