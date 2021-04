MALER OVER: Det gikk ikke mange timene før ansatte i det lokale energiverket i St. Petersburg var på plass for å dekke til veggen med «heltebildet» av Aleksej Navalnyj. Foto: ANTON VAGANOV / X06532

Malte over helte-graffiti med Putin-kritiker Navalnyj

Innbyggerne i Russlands nest største by, St. Petersburg, våknet onsdag opp til en stor graffitivegg med bilde av Kreml-kritikeren Aleksej Navalnyj (44) og teksten «den nye tids helt».

Av Ole Kristian Strøm

Ikke mange timer senere hadde ansatte i energiverket i byen malt veggen like gul som den var før, melder nettsiden fontanka.ru.

Dette skjer samtidig som at en domstol i Moskva torsdag skal starte behandlingen av en sak som trolig ender med at Navalnyjs organisasjon «Fondet for bekjempelse av korrupsjon» blir stemplet som «ekstremistisk», i likhet med for eksempel IS og al-Qaida.

Slike organisasjoner har ikke lov til å operere i Russland, og deltagelse kan straffes med lange fengselsdommer.

Det var nettopp i St. Petersburg det var desidert flest pågripelser da støttespillerne til opposisjonslederen hadde demonstrasjoner over hele Russland sist uke. Mens det gikk relativt pent og pyntelig for seg i Moskva, var det dramatisk på gatene i hjertet av St. Petersburg der mer enn 800 mennesker ble pågrepet, ifølge ovdinfo.org.

«DEN NYE TIDS HELT»: Bildet av Navalnyj var ledsaget av teksten «Den nye tids helt». St. Petersburg er en av de såkalte «heltebyene» i Russland siden den andre verdenskrig. Foto: ANATOLY MALTSEV / EPA

St. Petersburg er en såkalt «helteby» i Russland – en ærestittel som ble gitt enkelte byer i Sovjetunionen for ekstraordinær heltedåd under den andre verdenskrig. Muligens er dette graffiti-makerne spiller på når de kaller Aleksej Navalnyj for «den nye tids helt».

Tegningen er av Navalnyj som lager et hjerte med hendene sine. Dette tegnet viste han mot sin kone Julia fra «akvariet» i rettssalen da han ble dømt i februar.

Ifølge fontanka.ru er det ikke kjent hvem som laget graffitien. Den kjente graffitigruppen HoodGraff benekter imidlertid at de står bak. I sosiale medier spekuleres det også i om graffiti-makerne viser til Lermontov-romanen «Vår tids helt».

– På mange måter kom det ikke som noen overraskelse at myndighetene går til dette skrittet – både det å starte prosessen for å sette Navalnyjs anti-korrupsjonsfond på listen over ekstremistiske organisasjoner, og det at de nå suspenderer deres aktivitet i påvente av rettssaken, sier Lene Wetteland i Helsingforskomiteen til VG.

– De siste ukene har vi sett det russiske regimet stramme betydelig inn ovenfor stadig flere grupper, og det har klar sammenheng med Dumavalget senere i år, mener Wetteland.

– Det sivile samfunn og annerledestenkende skal trues og isoleres fra sine nasjonale og internasjonale støttespillere, og de som har politiske ambisjoner, får i tillegg administrative straffer som gjør at de formelt ikke vil møte kravene til å kunne stille som kandidater eller valgobservatører, sier Lene Wetteland.

Hun sier anklagene om ekstremisme føyer seg inn i rekke av anklager mot Navalnyj om radikale, nasjonalistiske tilbøyeligheter.

Navalnyjs støttespillere har innrømmet at det vil være et stort tilbakeslag for dem om de blir stemplet som en ekstremistorganisasjon. Ifølge lederne skal de likevel fortsette kampen mot korrupsjon – og mot president Vladimir Putin og hans støtteparti Forente Russland.

«Fondet for bekjempelse av korrupsjon» har spesialisert seg på å avsløre hvordan politikere, byråkrater og den økonomiske eliten i Russland beriker seg på statens bekostning. Avsløringene har gått helt til topps i Kreml.