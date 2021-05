VENTER PÅ SYKEHUSPLASS: En pasient sitter i en ambulanse utenfor Lok Nayak-sykehuset i New Dehli i påvente av å få plass. Foto: PRAKASH SINGH / AFP

Coronasyk i India: − Gi meg gift, stans denne smerten!

Sykehusene i India er så fulle og tilgangen på medisinsk oksygen så liten at desperate coronasmittede blir avvist bokstavelig talt i døra.

Av Synne Eggum Myrvang

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi har vært på fire sykehus allerede, men ingen har ledige senger, sier 17-åringen M.D. Kaif, til The Guardian.

Han har tatt med seg sin bestemor Hasima Begun (60) til Lok Nayak-sykehuset i New Dehli. Fra ambulansen gisper bestemoren etter luft. Oksygennivået hennes skal ha sunket til 30 prosent.

– De sier hun kanskje bare har 10 minutter igjen å leve dersom vi ikke kan skaffe henne oksygen og en seng, sier Kaif til avisens reporter utenfor sykehuset.

Han føler seg hjelpeløs. I ambulansen kan hun naturlig nok ikke bli i lengden.

Hylles som helt i India: Solgte konas smykker for å lage tuktuk-ambulanse

DØD: Slektninger i beskyttelsesutstyr forbereder kremasjon av sin kjære som døde av corona utenfor byen Bangalore. Foto: JAGADEESH NV / EPA

– Tar henne med hjem for å dø

Nye ambulanser kommer stadig rullende opp til sykehuset. De aller fleste med svært syke coronapasienter. I en av dem ligger 47 år gamle Sasi Devi. Det er sjette gang familien hennes forsøker å få henne innlagt.

Og det er sjette gang de blir avvist. Det er ingen ledige senger. Det er ingen oksygen å få.

– Gi meg gift, stans denne smerten! sier Devi ifølge avisens reporter med en hvesende stemme. Sønnen som har tatt henne med innser at nok en avvisning trolig betyr slutten for den relativt unge kvinnen.

les også Utslitte helsearbeidere i India til VG: – Situasjonen er grusom

FULLT: Dette bildet fra 1. mai viser en storskjerm utenfor Lok Nayak-sykehuset som forteller at det er null ledige senger, Foto: PRAKASH SINGH / AFP

– Så nå tar vi henne med hjem for å dø, sier han.

Andre den britiske avisen møter utenfor sykehuset er der for å hente sine døde. En kvinne forteller gråtende at de dagen i forveien ventet seks timer på utsiden på at moren skulle få komme inn på sykehuset. Først da hun faktisk var død skal de ha tatt henne inn.

Nå venter altså datteren på å få utlevert sin døde mor.

Les også: Massekremasjonenes avsløring

20 millioner smittede

Tirsdag nådde India den tragiske milepælen det er å runde 20 millioner smittede. I snart to uker nå har landet hver eneste dag hatt flere enn 300.000 smittetilfeller. Men det er bare de som blir registrert.

Lenge har det blitt snakket om at mørketallene kan være betydelige. I går meldte Reuters at medisinske eksperter anslår de reelle tallene til å være mellom fem og ti ganger høyere enn de offisielle.

Det betyr i så fall potensielt at vanvittige 200 millioner indere har, eller har hatt, viruset. I landet bor det 1,35 millioner mennesker totalt.

Hvor mange flere som er døde enn de rundt 220.000 registrerte er uklart. Men alt tyder på at også det tallet er kraftig underrapportert. Tall fra søndag viser at 1.680 døde ble behandlet etter smittevernrutinene for coronadøde, samtidig som det offisielle tallet på døde i byen var 407. Og det var bare i New Dehli.

«Skremmende krise»

Lege- og sykepleierstudenter er tatt ut av skolene for at de skal kunne jobbe ved sykehusene. I en artikkel hos Sky News beskriver Dr. Punyabrata Goon ved Vest-Bengals legeforum, situasjonen som en «skremmende krise».

les også Australia stenger grensene fra India: – Det er fullstendig inhumant

– Det er en kamp hver eneste dag. Hver gang må vi kjempe for å få vår kvote med oksygen, sier B.H. Narayan Rao, en myndighetsperson i byen Chamarajanagar.

Utenfor et tempel i New Dehli har en gruppe frivillige satt opp et telt, hvor pasienter skal kunne få tilgang på oksygen.

– Ingen skulle behøvd å dø på grunn av mangel på oksygen. Normalt er dette en ikke-ting, men disse dager er det dette alle trenger, sier Gurpreet Singh Rummy, som driver teltet til Reuters.

KOMMENTAR: Skrekk og vantro i India

– Fryktelige uker i vente

Professor Ashish Jha ved Brown-universitetet i USA sier han er bekymret for India, og at landet har fryktelige uker i vente.

Han ber ifølge NTB myndighetene ta grep, og sier han har vært i kontakt med folkevalgte i India som sier de tror det verste er i ferd med å gå over.

– Jeg har prøvd å fortelle dem at selv om alt går veldig bra, vil de neste uke fortsatt være forferdelige. Og det kan vare mye lenger, sier professoren.

Jha sier det er behov for klassiske smitteverngrep: målrettede nedstengninger, mer testing, munnbindpåbud og forsamlingsforbud.

– Det er det som kan slå ned denne bølgen, sier han.

les også Tryglet om oksygen til sin coronasyke mor – så kom dødsbudskapet

Vil stenge ned landet

Mens statsminister Narendra Modi er under kritikk for å ha underfinansiert helsevesenet, åpnet opp for tidlig og ikke stengt ned samfunnet igjen, er opposisjonsleder Rahul Gandhi enig med Jha, og tar til orde for en full «lockdown».

– Jeg vil bare gjøre det klart at en nedstenging når er den eneste muligheten på grunn av en fullstendig mangel på strategi fra regjeringen. De har tillatt, eller rettere sagt aktivt hjulpet, viruset å nå dette stadiet hvor det ikke finnes noen annen måte å stoppe det på. Det har blitt begått et lovbrudd mot India, skriver han på Twitter.

Tirsdag kom det meldinger om at landet har stoppet den populære indiske Premier League i cricket på grunn av den ekstreme situasjonen som råder.

Les også: Slik påvirker smitten i India vaksineproduksjonen