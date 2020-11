BY OG LAND: Joe Biden og Donald Trumps velgere er geografisk delt. Foto: AFP

Biden gjorde rent bord i byene: En utrolig splittelse

President Donald Trump gikk av med seieren i kun tre av de 50 største byene i USA. Selv i de statene der han har vunnet mest overlegent, vinner Joe Biden byene.

VGs har foretatt en gjennomgang av resultatene i valgdistriktene der de 50 største byene i USA ligger.

Undersøkelsen viser at Biden gjorde rent bord i de 24 største amerikanske byene.

Først da vi kom til den 25. største, Oklahoma City, som med sine 655.000 innbyggere er litt mindre enn Oslo, kunne president Donald Trump notere sin første seier.

Og den er på bare 1,2 prosentpoeng.

Vi må helt ned på 39. plass for å finne neste by Trump vant: Colorado Springs, som har 478.000 innbyggere.

Den tredje byen Trump vant, er Tulsa, igjen i Oklahoma, med sine 401.000 innbyggere på 47. plass.

Av de 50 største byene i verdens mektigste land vant Biden 47.

Biden vant alle de 11 amerikanske storbyene som har mer enn én million innbyggere med store marginer. Det var bare i Phoenix, Arizona, at det var mer jevnt.

Men Biden vant ikke bare de største byene i USA, og de største byene i de statene han selv vant med god margin.

Biden vant også alle de største byene i de største og viktigste vippestatene han tapte:

De største byene i Texas (som har 38 valgmenn). Blant dem: Houston, San Antonio, Dallas, Austin og El Paso.

De største byene i Florida (som har 29 valgmenn). Blant dem: Orlando, Tampa, St. Petersburg, Jacksonville, West Palm Beach, Tallahassee og Miami.

De største byene i Ohio (som har 18 valgmenn), fem av dem med over 15 prosentpoengs margin. Blant dem Cleveland, Dayton, Cincinnati og Columbus.

Men det stopper ikke der.

Donald Trump har heller ikke hatt noen sjanse mot Biden i byene i de statene der Trump har vunnet sine mest overlegne seiere i dette valget.

Blant annet i de mest tradisjonelle sørstatene:

Biden fikk 64,2 prosent av stemmene i den største byen i Tennessee, countrymusikk-hovedstaden Nashville. Også i Elvis Presleys hjemby Memphis, Tennessee tok Biden på desimalen den samme andelen av stemmene som han gjorde i Nashville.

Biden vant overlegent i de største byene i delstaten Alabama – Birmingham og Montgomery.

Trump fikk kun 15 prosent av stemmene i den desidert største byen i Louisiana, New Orleans.

I Kentucky vant Biden med over 20 prosentpoeng i både Louisville og Lexington.

Biden vant soleklart i Charleston i South Carolina, byen der den amerikanske borgerkrigen startet. Og han vant Mississippis største by Jackson og Arkansas største by Little Rock.

– Utrolig geografisk splittelse

Bildet er ikke annerledes i Midtvesten. Både i St. Louis og Kansas City i Missouri, vant Biden klart. Des Moines, Iowa, det samme. Den største byen i hjemstaten til visepresident Mike Pence, Indianapolis i Indiana, gikk også suverent til Biden.

– Det er en utrolig geografisk polarisering og splittelse i USA. Man kan snakke om røde og blå steder. Byene og tettstedene blir mer og mer blå og demokratiske, og slik har utviklingen vært lenge. Mens de røde og republikanske dominerer helt i grisgrendte strøk. Imellom har du det såkalte forsteder. Det er de som bor der som avgjør valget, og i år meldte mange nok kvinner der overgang til Biden slik at han vant, sier USA-ekspert og doktorgradsstipendiat ved Høyskolen Kristiania, Ketil Raknes.

BLÅ BY, RØD STAT: Biden-tilhengere marsjerer i New Orleans søndag den 8. november. Foto: PHOTO BY CHRIS GRANGER / The Advocate

Han sier nordmenn som drar til USA, enten det er på ferie eller jobb, ikke kommer til å bo på et sted der Trump vant valget.

– Det er ikke der de morsomme og interessante tingene skjer i USA, sier han.

Trump er ikke annerledes selv. Han vokste opp og hadde bostedsadresse i knallblå New York City inntil han meldte flytting til Florida for et drøyt år siden.

Men flyttet han til en del av Florida som han selv vant? Nei, han flyttet til Palm Beach, en valgkrets Joe Biden vant med solide 56,1 prosent.

Dårlig tegn for republikanerne

– Dette overrasker meg ikke i det hele tatt, sier Sigrid Rege Gårdsvoll, kommentator i amerikanskpolitikk.no, om VGs liste.

Politisk geografi «for dummies» er at Biden gjør det sterkt i byene, sier hun – for det første fordi det er større minoritetsbefolkning i byene, en litt yngre befolkning, og en større andel som har høyere utdanning eller har lav inntekt fra den typen jobber man har i by.

– Men dette er selvforsterkende trend som har med, virker det som, å bo i by i seg selv. Det avhenger ikke nødvendigvis av hvor stor byen er. Du flytter gjerne til byen fordi du er liberal og ønsker deg et mer liberalt miljø, men så blir du kanskje mer politisk liberal av å bo i by også, sier Gårdsvoll.

– Unge mennesker flytter fra mer konservative, mer rurale strøk, får seg høyere utdannelse, og flytter ikke tilbake dit de kommer fra.

RURALT: Trump har vunnet i mange av de mindre valgdistriktene, som Vernon i Wisconsin. Foto: KEREM YUCEL / AFP

Det er dette som for eksempel gjør at Biden kunne gjøre det så godt i Texas – selv om Trump vant delstaten: Han gjør det bra i færre valgdistrikter, men der det bor flere mennesker. Det lover dårlig for republikanerne på sikt:

– De blir tallmessig flere enn de i de rurale strøkene. Alle storbyområdene vokser, og det blir sakte men gradvis færre innbyggere på landsbygda. Det er en stund siden Texas har vært så close som de var i år, og det er klart at hvis Texas skulle gå til demokratene, så er det kjørt for republikanere.

Til tross for at Trump har gjort det bedre blant enkelte latinamerikanske velgergrupper enn tidligere også i byene, og mobilisert til høyere oppmøte blant grunnfjellet, mener hun trenden kan ses tydelig ved dette valget.

– Du ser det veldig godt ved dette valget fordi Trump har vært en spesielt splittende figur.

Her er listen over resultatene i USAs 50 største byer

1. New York City, New York

8,4 millioner innbyggere

Byen New York har 5 valgdistrikter:

Manhattan:

Biden: 84,5 prosent.

Trump: 14,5 prosent.

Brooklyn:

Biden: 74,1 prosent.

Trump: 24,2 prosent.

Queens:

Biden: 69 prosent.

Trump: 30,3 prosent.

Bronx:

Biden: 82,5 prosent.

Trump: 16,9 prosent.

Staten Island:

Trump: 61,6 prosent.

Biden: 37,6 prosent.

P.S. Byen New York City har fortsatt mange hundre tusen poststemmer å telle opp. Bidens overtak forventes å øke i denne byen. Hele staten New York ligger på dette tidspunktet i tellingen på 56 prosent for Biden og 42,2 prosent til Trump,

2. Los Angeles, California

4 millioner innbyggere

Biden: 71,2 prosent.

Trump: 26,8 prosent.

Biden vant staten California med 64 mot 33,9 prosent.

3. Chicago, Illinois

2,7 millioner innbyggere

Biden: 74,1 prosent.

Trump: 24,1 prosent.

4. Houston, Texas (Harris County)

2,3 millioner innbyggere

Biden: 55,8 prosent.

Trump: 42,8 prosent.

5. Phoenix, Arizona (Maricopa County)

1,7 millioner innbyggere

Biden: 50,3 prosent.

Trump: 48,1 prosent.

6. Philadelphia, Pennsylvania (Philadelphia County)

1,6 millioner innbyggere

Biden: 81,3 prosent.

Trump: 18 prosent.

7. San Antonio, Texas (Bexar County)

1,55 millioner innbyggere

Biden: 58,3 prosent.

Trump: 40,2 prosent.

Trump vant staten Texas med 52,1 mot 46,4 prosent.

8. San Diego, California (San Diego County)

1,43 millioner innbyggere

Biden: 64 prosent.

Trump: 33,9 prosent.

Biden vant staten California med 64 mot 33,9 prosent.

9. Dallas, Texas (Dallas County)

1,34 millioner innbyggere

Biden: 64,9 prosent.

Trump: 33,3 prosent.

Trump vant staten Texas med 52,1 mot 46,4 prosent.

10. San Jose, California (Santa Clara County)

1,4 millioner innbyggere

Biden: 72,7 prosent.

Trump: 25,2 prosent.

Biden vant staten California med 64 mot 33,9 prosent.

11. Austin, Texas (Travis County)

1 millioner innbyggere

Biden: 71,4 prosent.

Trump: 26,4 prosent.

Trump vant staten Texas med 52,1 mot 46,4 prosent.

12. Jacksonville, Florida (Duval County)

912.000 innbyggere

Biden: 51,3 prosent.

Trump: 47,4 prosent.

Trump vant staten Florida med 51,2 mot 47,8 prosent.

13. Fort Worth, Texas (Tarrant County)

910.000 innbyggere

Biden: 49,3 prosent.

Trump: 49,1 prosent.

Trump vant staten Texas med 52,1 mot 46,4 prosent.

14. Columbus, Ohio (Franklin, County)

900.000 innbyggere

Biden: 64,8 prosent.

Trump: 33,6 prosent.

Trump vant staten Ohio med 53,3 mot 45,2 prosent.

15. Charlotte, North Carolina (Mecklenburg County)

886.000 innbyggere

Biden: 66,7 prosent.

Trump: 31,6 prosent.

Trump vant staten North Carolina med 50 mot 48,6 prosent.

16. San Francisco, California (San Mateo County)

882.000 innbyggere

Biden: 77,9 prosent.

Trump: 20,2 prosent.

Biden vant staten California med 64 mot 33,9 prosent.

17. Indianapolis, Indiana (Marion County)

876.000 innbyggere

Biden: 63,3 prosent.

Trump: 34,3 prosent.

Trump vant staten Indiana med 57 mot 40,9 prosent.

18. Seattle, Washington (King County)

754.000 innbyggere

Biden: 75,5 prosent.

Trump: 22,3 prosent.

Biden vant staten Washington med 58,4 mot 39 prosent.

19. Denver, Colorado (Denver County)

727.000 innbyggere

Biden: 79,6 prosent.

Trump: 18,2 prosent.

Biden vant staten Colorado med 55,4 mot 41,9 prosent.

20. Washington DC (District Of Columbia)

706.000 innbyggere

Biden: 92,4 prosent.

Trump: 5,3 prosent.

USAs hovedstad har bare ett valgresultat.

21. Boston, Massachusetts (Suffolk County)

693.000 innbyggere

Biden: 80,4 prosent.

Trump: 17,7 prosent.

Biden vant staten Massachusetts med 65,2 mot 32,5 prosent.

22. El Paso, Texas (El Paso County)

682.000 innbyggere

Biden: 66,3 prosent.

Trump: 31,9 prosent.

Trump vant staten Texas med 52,1 mot 46,4 prosent.

23. Nashville, Tennessee (Davidson County)

671.000 innbyggere

Biden: 64,2 prosent.

Trump: 32,2 prosent.

Trump vant staten Tennessee med 60,7 mot 37,4 prosent.

24. Detroit, Michigan (Wayne County)

671.000 innbyggere

Biden: 68,1 prosent.

Trump: 30,7 prosent.

Biden vant staten Michigan med 50,5 mot 47,9 prosent.

25. Oklahoma City (Oklahoma County)

655.000 innbyggere

Trump: 49,2 prosent.

Biden: 48,1 prosent.

Trump vant staten Oklahoma med 65,4 mot 32,3 prosent.

26. Portland, Oregon (Multnomah County)

655.000 innbyggere

Biden: 79,2 prosent.

Trump: 17,9 prosent.

Biden vant staten Oregon med 56,6 mot 40,4 prosent.

27. Las Vegas, Nevada (Clark County)

651.000 innbyggere

Biden: 54 prosent.

Trump: 44 prosent.

Biden vant staten Nevada med 50,1 mot 47,6 prosent.

28. Memphis, Tennessee (Shelby County)

651.000 innbyggere

Biden: 64,2 prosent.

Trump: 33,9 prosent.

Trump vant staten Tennessee med 60,7 mot 37,4 prosent.

29. Louisville, Kentucky (Jefferson County)

618.000 innbyggere

Biden: 59,1 prosent.

Trump: 39 prosent.

Trump vant staten Kentucky med 62,1 mot 36,2 prosent.

30. Baltimore, Maryland (Baltimore County)

593.000 innbyggere

Biden: 87,8 prosent.

Trump: 10,7 prosent.

Biden vant staten Maryland med 65 mot 33,1 prosent.

31. Milwaukee, Wisconsin (Milwaukee County)

590.000 innbyggere

Biden: 69,1 prosent.

Trump: 29,3 prosent.

Biden vant staten Wisconsin med 49,5 mot 48,8 prosent.

32. Albuquerque, New Mexico (Bernalillo County)

561.000 innbyggere

Biden: 60,9 prosent.

Trump: 36,7 prosent.

Biden vant staten New Mexico med 54,2 mot 44,6 prosent.

33. Tucson, Arizona (Pima County)

548.000 innbyggere

Biden: 58,6 prosent.

Trump: 39,9 prosent.

Biden vant staten Arizona med 49,4 mot 49,1 prosent.

34. Fresno, California (Fresno County)

532.000 innbyggere

Biden: 52,9 prosent.

Trump: 45,1 prosent.

Biden vant staten California med 64 mot 33,9 prosent.

35. Mesa, Arizona (Maricopa County)

518.000 innbyggere

Biden: 50,3 prosent.

Trump: 48,1 prosent.

Biden vant staten Arizona med 49,4 mot 49,1 prosent.

36. Sacramento, California (Sacramento County)

514.000 innbyggere

Biden: 61,6 prosent.

Trump: 35,9 prosent.

Biden vant staten California med 64 mot 33,9 prosent.

37. Atlanta, Georgia (Fulton County)

507.000 innbyggere

Biden: 72,6 prosent.

Trump: 26,2 prosent.

Biden vant staten Georgia med 49,52 mot 49,23 prosent.

38. Kansas City, Missouri (Jackson County)

495.000 innbyggere

Biden: 59,9 prosent.

Trump: 38,1 prosent.

Trump vant staten Missouri med 56,9 mot 41,3 prosent.

39. Colorado Springs, Colorado (El Paso County)

478.000 innbyggere

Trump: 55,4 prosent.

Biden: 41,9 prosent.

Biden vant staten Colorado med 55,4 mot 41,9 stemmer.

40. Omaha, Nebraska (Douglas County)

478.000 innbyggere

Biden: 54,7 prosent.

Trump: 43,4 prosent.

Trump vant staten Nebraska med 58,5 mot 39,2 prosent.

41. Raleigh, North Carolina (Wake County)

474.000 innbyggere

Biden: 62,3 prosent.

Trump: 35,8 prosent.

Trump vant staten North Carolina med 50 mot 48,6 prosent.

42. Miami, Florida (Miami-Dade County)

468.000 innbyggere

Biden: 53,3 prosent.

Trump: 46 prosent.

Trump vant staten Florida med 51,2 mot 47,8 prosent.

43. Long Beach, California (Los Angeles County)

462.628 innbyggere

Biden: 71,2 prosent.

Trump: 26,8 prosent.

Biden vant staten California med 64 mot 33,9 prosent.

44. Virginia Beach, Virginia (Virginia Beach County)

450.000 innbyggere

Biden: 51,6 prosent.

Trump 46,2 prosent.

Biden vant staten Virginia med 54,3 mot 42,2 prosent.

45. Oakland, California (Alameda County)

433.000 innbyggere

Biden: 80,2 prosent.

Trump: 17,7 prosent.

46. Minneapolis, Minnesota (Hennepin County)

430.000 innbyggere

Biden: 70,7 prosent.

Trump: 27,3 prosent.

Biden vant staten Minnesota med 52,5 mot 45,5 prosent.

47. Tulsa, Oklahoma (Tulsa County)

401.000 innbyggere

Trump: 56,5 prosent.

Biden: 40,9 prosent.

Trump vant staten Oklahoma med 65,4 mot 32,3 prosent.

48. Tampa, Florida (Hillsborough County)

400.000 innbyggere

Biden: 52,9 prosent.

Trump: 46 prosent.

Trump vant staten Florida med 51,2 mot 47,8 prosent.

49. Arlington, Texas (Tarrant County)

399.000 innbyggere

Biden: 49,3 prosent.

Trump: 49,1 prosent.

50. New Orleans, Louisiana (Orleans Parish)

390.000 innbyggere

Biden: 83,1 prosent.

Trump: 15 prosent.

Trump vant staten Louisiana med 58,5 mot 39,9 prosent.

Publisert: 16.11.20 kl. 17:29