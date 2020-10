forrige





fullskjerm neste MANNEN I DAMPEN: Jim Mullen jobber med å produsere varme til småbyen Youngstown.

Trumps sinte menn er fremdeles sinte

YOUNGSTOWN, OHIO (VG) «Hva har vi å tape?» sa Jim Mullen om hvorfor han og kollegene på dampfabrikken i Youngstown stemte på Donald Trump for fire år siden. Nå mener han å sitte på svaret.

Nå nettopp

– Vi har ikke tapt noe. Vi har derimot fått mye. Trump har gjort alt han sa han skulle gjøre, slår han fast en snau måned før presidenten håper å bli gjenvalgt for fire nye år i Det hvite hus.

To ganger høsten 2016 besøkte VG Jim Mullen (53) og kollegene hans på Youngstown Thermal, en fabrikk som siden 1890-tallet har produsert damp som brukes til å varme opp næringslivsbygg i byens sentrum.

Først en drøy måned før Donald Trump vant valget, blant annet ved å slå demokratenes kandidat Hillary Clinton her i delstaten Ohio, og så et par dager etter at seieren var i boks.

Da ble gjengen her på fabrikken og i resten av Ohio, samt stater som Michigan og Pennsylvania, omtalt som de som ga Trump seieren.

forrige











fullskjerm neste «BLÅSKJORTEARBEIDERE»: Jim Mullen og Joe Firmstone er industriarbeidere i Youngstown, Ohio.

Industriarbeiderne i det såkalte «rustbeltet» i USA. Områder som gjennom en årrekke hadde mistet titusener av arbeidsplasser og hvor lønninger har gått feil vei. Mye fordi utenlandske konkurrenter produserte de samme varene for en brøkdel av prisen.

Da VG møtte fabrikkarbeiderne for fire år siden ble de omtalt som «Trumps sinte menn».

Det er de fremdeles.

– Har dere på munnbind? Vet dere ikke at det viruset bare er en bløff? Noe Demokratene har funnet på for å ødelegge for Trump, sier Joe Firmstone.

Det er fremdeles mørkt ute. Klokken har ennå ikke passert syv denne hustrige høstmorgenen i Ohio. Frostrøyken spiller ping-pong på innsiden av munnbindene våre.

NATTEVAKT: Joe Firmstone har hatt en lang natt alene på fabrikken. Foto: Thomas Nilsson / VG

65-åringen har vært oppe hele natten. Alene som fabrikkens nattevakt. Endelig har han noen å snakke med. Han er nesten ikke til å stoppe.

Veien til konspirasjonsteorier er kort. Han sier ting som at så godt som alle demokratene i Washington, D.C. er pedofile og at de drikker barns blod for å holde oppe energinivået. Han har lest det på internett, forteller han.

Klokken 07 kommer Jim Mullen ruslende inn i det rustne lokalet. Hans skift starter.

– Jasså, dere snakker med «crazy» Joe. Forteller han dere hva som skjer i verden, spør han og ler.

Firmstone ler også. De spøker med hverandre.

FIKSER SKADE: Jim Mullen peker og forklarer mens Danny Crago graver en grøft etter at det er oppdaget en lekkasje i et damprør som går gjennom sentrum av byen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Det er Mullen vi har avtalt å møte. Han er den eneste av de to VG møtte på fabrikken for fire år siden som fortsatt jobber her. Etter at Firmstone har gått hjem sier Mullen at han ikke er enig i alt «sprøytet» han mener kollegaen lirer av seg.

– Han tror på alt han finner på nettet. Det er ikke bra, sier Mullen.

Ut mot Demokratene og mediene

Men 53-åringen er derimot helt enig med sin kollega i at Donald Trump har gjort en strålende jobb. For fire år siden var han sint på dem som da styrte landet, Demokratene. Nå er han sint på dem som ikke styrer landet, også Demokratene. Han er heller ikke fornøyd med mediene. Han liker ikke hvordan Demokratene eller mediene behandler presidenten.

– De kjemper mot alt han sier og gjør. Jeg tror på at coronaviruset finnes, men det er ikke tilfeldig at det dukket opp like etter deres mislykkede forsøk på å stille Trump for riksrett, hevder han.

Mullen mener at Trump har levert på stort sett alt. Å sørge for en god økonomi og å skaffe jobber til folket er det viktigste, sier han.

– Ved hjelp av reforhandlinger av handelsavtaler brakte han mange jobber tilbake til området her før coronautbruddet, men mediene nekter å rapportere om de tingene presidenten gjør bra, sier han.

Arbeidsledigheten høyere

Grunnen til det kan være at de offisielle tallene viser en annen virkelighet. Selv om arbeidsledigheten gikk nedover og økonomien oppover i andre deler av landet før coronaviruset – noe amerikanske medier har rapportert om – så har ikke Youngstown opplevd noen boom.

Per august i år var arbeidsledigheten i delstaten Ohio på nesten 9 prosent. Fylket Youngstown ligger i, Mahoning, lå på over 11 prosent, blant de fem høyeste i staten.

Velgere i Kamala Harris’ fødeby: «Vanskelig å stole på henne»

DOWNTOWN: Youngstown er en klassisk amerikansk småby, men en by som sliter med mye fattigdom. Foto: Thomas Nilsson / VG

Under valget for fire år siden var de samme tallene 4,4 prosent for Ohio og 5,6 prosent for Mahoning, som da ikke var blant de 15 verste fylkene i staten.

Til og med like før coronaviruset satte inn, i februar i år, var arbeidsledigheten – med Trump som president – høyere enn hva den var da han vant valget. Ohio lå på 4,7 prosent og Mahoning på 6,3 prosent.

Bryr seg ikke om skatteavsløring

Dette til tross; Trump står fremdeles sterkt blant lavtlønnede menn uten høyere utdanning i «Rustbeltet». Ofte industriarbeidere, eller «blåskjortearbeidere», som de gjerne kalles i USA.

New York Times’ avsløring om at Trump over flere år knapt betalte føderal inntektsskatt ser heller ikke ut til å provosere. Til tross for at de, som aldri har vært i nærheten av Trumps luksusliv, selv har betalt langt flere never med dollar til fellesskapet av sin lønn.

Jim Mullen synes derimot presidenten har vist at han er en forretningsmann og ikke en politiker. Noe han mener er en god ting.

– De (politikerne som styrte før Trump journ.anm.) lagde lovene. Han bare utnyttet dem.

– Men blir du ikke provosert over at du bidrar mer til staten enn en som er så rik som han?

– Nei, det plager meg ikke i det hele tatt, svarer Mullen.

PÅ VELGERJAKT: Jill Bergquist-Bogen (til venstre) og Katrina Hayes registrer velgerer i Youngstown. I motsetning til gutta på Youngstown Thermal håper de på en ny president. Foto: Thomas Nilsson / VG

Om den sterke posisjonen Trump har blant Mullen, hans kolleger på Youngstown Thermal og andre industriarbeidere i vippestater som Ohio er nok til å bli gjenvalgt er derimot et helt annet spørsmål.

Per nå ligger Trump og Biden så godt som likt på målingene der, mens Biden har en liten ledelse rustebeltestatene Michigan og Pennsylvania.

– Jeg tror han vinner. Det finnes et taust flertall der ute. Mange sier kanskje at de skal stemme på Joe Biden, men når de kommer til stemmelokalene tror jeg de går for Trump igjen, sier Mullen.

Publisert: 14.10.20 kl. 23:43