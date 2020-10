forrige









fullskjerm neste KAOSDEBATT: Joe Biden og Donald Trump ,møttes til debatt natt til onsdag. Familiemedlemmene var plassert på første rad (markert med rødt).Til venstre sitter medlemmer av Trumps familie, uten maske. I midten er presidentens sønn Donald Trump Junior, også uten maske. Til høyre er Joe Bidens familie, alle ikledd masker.

Ble ikke testet før debatten

Medlemmer av Trumps familie og kampanje blåste i regelen om bruk av munnbind under presidentdebatten, og ingen av kandidatene ble testet da de ankom. Nå er Donald Trump smittet.

Oppdatert nå nettopp

Moderator under tirsdagens kaotiske debatt og Fox News-programleder Chris Wallace er ikke nådig i sine kommentarer om Trumpkampanjens oppførsel natt til onsdag. Det at de takket nei til munnbind til tross for et påbud finner han spesielt hårreisende.

I et segment på Fox News-programmet Bill Hemmer Reports fortalte Wallace om hva som hadde funnet sted før kandidatene skred til podiet.

– Jeg ankom på søndag og ble testet, de kom ikke før tirsdag ettermiddag. Det ville ikke vært nok tid for dem å bli testet og så ha debatten tirsdag kveld, forklarer Wallace.

fullskjerm neste FOX NEWS-STJERNE: Programleder Chris Wallace var moderatoren under onsdagens debatt.

I en uttalelse fra Cleveland Clinic, som fungerer som rådgivere for både debattkommisjonen og lokalet, skriver de at alle som var i lokalet hadde testet negativt på covid-19.

«Individer som reiste med begge kandidatene, og kandidatene selv, hadde blitt testet og testet negativt av deres respektive kampanjer»

Han forteller at man derfor stolte på at kampanjene var ærlige om smittestatusen til alle som deltok.

I tillegg hadde Cleveland Clinic innført krav om temperaturmåling, håndspriting, avstand og bruk av munnbind.

SA NEI TAKK: Donald Trump Junior, Tiffany Trump, Melanie Trump, Ivanka Trump og Eric Trump så debatten uten munnbind, til tross for påbudet i lokalet. Foto: BRIAN SNYDER / REUTERS

– Regelen i lokalet var at alle bortsett fra presidenten, visepresidenten og meg skulle bruke masker.

– Trump-familien brukte de på vei inn i lokalet, men tok de av. De ble tilbudt munnbind av helsepersonell men sa nei, forteller Wallace.

Bilder fra lokalet viser en lege som kommer bort til president Trumps gjester og familie for å tilby dem munnbind. De rister på hodet og takker nei.

Hans kone Melania Trump, som satt sammen med familien uten munnbind, er bekreftet smittet av viruset, slik som presidenten.

Joe Biden og hans kone Jill har blitt testet, og er ikke bekreftet smittet.

Heller ikke under generalprøven fulgte medlemmene av Trumps kampanje påbudet om å bruke munnbind.

– Det viser seg også at da presidenten og hans team kom inn på tirsdag ettermiddag for en gjennomgang på scenen for å se på lyd og lys, at ingen av de brukte masker, sier Wallace.

Det skal heller ikke debattkommisjonen, som er ansvarlig for å arrangere alle presidentdebatter, ha tenkt noe særlig om.

– Da jeg var med kommisjonen på min gjennomgang brukte alle masker, og jeg kan fortelle deg at medlemmer av kommisjonen ikke var spesielt glade for at presidentens gruppe ikke brukte masker.

– Det ser ut til å være en avfeiing av farene knyttet til dette viruset, sier Wallace til Fox News.

SMITTET: President Donald Trump og Melania Trump er smittet av coronaviruset, Joe og Jill Biden til høyre er ikke smittet. Her på scenen under debatten natt til onsdag. Foto: Morry Gash / AP Pool

Minst elleve positive coronatester kan spores tilbake til organiseringen av ukens presidentdebatt i Cleveland, sier tjenestemenn i byen.

Cleveland Clinic opplyser at de 11 personene som testet positivt aldri gikk inn i debatthallen. Personene jobbet med logistikk og planlegging av debatten eller i media. Ingen av dem er hjemmehørende i Cleveland.

Minoritetsleder i underhuset i Ohio, Emilia Strong Sykes, reagerer kraftig på Trumpkampanjens valg om å ikke bruke munnbind.

– Jeg er så frustrert i dag i det jeg bekymrer meg for min egen helse og helsen til så mange andre som var tilstede den kvelden. Dette trengte ikke å skje. Hvis flere fulgte retningslinjene ville ikke dette fortsatt å skje, sier Strong Sykes til NBC News.

Alle valgkampmøter med Donald Trump blir enten virtuelle eller utsatt inntil videre, og han må gjennomføre kampanjen sin virtuelt den neste tiden.

– Jeg tror dette er tøft for kampanjen, fordi et av hans største problem har vært håndteringen av coronaviruset. Biden leder over presidenten med ti poeng over håndteringen av pandemien, sier Wallace.

Fox News-programlederen synes situasjonen er ironisk, spesielt etter noen av uttalelsene fra den sittende presidenten på podiet tirsdag kveld.

– Når du ser på utvekslingen vi hadde tirsdag, der Trump gjør narr av Biden for å bruke maske hele tiden, det er plutselig snudd på hodet.

Publisert: 03.10.20 kl. 13:05 Oppdatert: 03.10.20 kl. 13:45