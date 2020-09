HÅPER: Nato-sjef Jens Stoltenberg var Norges statsminister i en periode der et betydelig antall norske soldater var utstasjonert i Afghanistan. Nå håper han den afghanske regjeringen og Taliban vil klare å forhandle fram en fredsløsning for landet. Foto: Michael Kappeler / AP / NTB scanpix

Stoltenberg: Historisk mulighet for Afghanistan

Starten på fredssamtalene mellom Afghanistans regjering og Taliban er en historisk mulighet, mener Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

NTB-Nils-Inge Kruhaug

Nå nettopp

På Twitter skriver Stoltenberg at Nato står ved Afghanistans side for å sikre fremskrittene som er gjort så langt – og sørge for at landet aldri mer blir en frihavn for terrorister.

Det første forhandlingsmøtet mellom Taliban og den afghanske regjeringen begynte i Qatar lørdag i håp om å få slutt på den 20 år lange krigen i landet.

Taliban-regimet i Afghanistan ble styrtet i 2001, da USA og andre vestlige land hjalp en koalisjon av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul.

Taliban har siden kjempet en væpnet kamp og aldri latt seg slå militært, selv ikke da USA og deres allierte hadde over 150.000 soldater i landet, blant dem flere hundre norske.

Taliban, som i dag kontrollerer rundt halvparten av Afghanistan, har i alle år kalt regjeringen i Kabul for USAs løpegutter og nektet å forhandle med dem så lenge det var utenlandske styrker i landet.

Etter snart 20 år med krig er det nå klart for fredsforhandlinger mellom den afghanske regjeringen og Taliban. Regjeringens forhandlingsleder, formannen i Afghanistans øverste råd for nasjonal gjenforening, Abdullah Abdullah, satte seg fredag på flyet til Doha, der forhandlingene skal finne sted. Foto: L AP / NTB scanpix

Endeløse kriger

President Donald Trump har gjentatte ganger lovet å «få slutt på USAs endeløse kriger» og innledet i 2019 forhandlinger med Taliban. De resulterte i en avtale i februar i år.

USA gikk i avtalen med på å redusere antallet amerikanske soldater i landet, i første omgang fra 8.600 til 5.000.

Taliban lovet på sin side å innstille angrepene mot amerikanske, men ikke afghanske, styrker. Opprørerne lovet også å innlede direkte forhandlinger med den afghanske regjeringen dersom president Ashraf Ghani gikk med på å løslate 5.000 krigsfanger. Selv lovet de å løslate 1.000 krigsfanger.

Løftene oppfylt

Til tross for at det siden har vært flere forsinkelser og skjær i sjøen, er partene nå blitt enige om at vilkårene er oppfylt. Nå møtes derfor forhandlere i Doha, der Taliban har et politisk representasjonskontor og der også forhandlingene med amerikanerne fant sted.

Lørdag åpnet forhandlingsmøtet med en seremoni, ledet av formannen i Afghanistans øverste råd for nasjonal gjenforening, Abdullah Abdullah. Han takket Talibans utsendinger for deres vilje til å forhandle, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Vårt lands historie vil huske dagen i dag som slutten på krigen og vårt folks lidelser, sa Abdullah.

USAs utenriksminister Mike Pompeo og Talibans nestleder Abdul Ghani Baradar, kjent som mulla Baradar, ventes også å holde taler.

Selve forhandlingene innledes først mandag, har en talsmann for Abdullah opplyst til nyhetsbyrået DPA.

Talibans forhandlingsdelegasjon ledes av opprørernes nestleder Abdul Ghani Baradar, nummer to fra venstre. Foto: AP / NTB scanpix

Krigsforbrytelser

Samtidig med at fredsforhandlingene nå starter, har Den internasjonale straffedomstolen (ICC) innledet etterforskning av mulige krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten begått av alle de krigførende partene i Afghanistan.

Beslutningen om dette har vakt raseri i Det hvite hus, og Trump har innført sanksjoner mot Haag-domstolens ledelse, blant dem sjefanklager Fatou Bensouda.

Amerikanske styrker anklages blant annet for vilkårlig bombing av sivile mål, tortur og andre krigsforbrytelser, og Bensouda ønsket alt for tre år siden å innlede full etterforskning.

– Tilgjengelig informasjon gir skjellig grunn til å tro at amerikanske soldater og CIA-agenter står bak tortur, grusom behandling, overgrep, voldtekter og seksuell vold mot fanger, sa hun den gang.

Mange tusen drept

Krigen i Afghanistan har siden 2001 kostet minst 157.000 mennesker livet, 43.000 av dem sivile, viser en oversikt utarbeidet av Brown University i USA.

Bare i fjor ble 3.400 sivile drept og 7.000 ifølge FN såret i Afghanistan, og Taliban sto bak nesten halvparten av voldshandlingene som forårsaket disse tapene.

Taliban anklages også for andre krigsforbrytelser, men har de siste par årene fått en mer ytterliggående utfordrer i IS som har gjennomført en rekke blodige terroraksjoner mot sivile mål i landet.

Human Rights Watch anklager også afghanske militser som er trent og støttet av CIA, for å stå bak vilkårlige drap, bortføringer og andre overgrep mot sivile i Afghanistan.

Norge har fortsatt rundt 60 spesialsoldater stasjonert i Kabul, der de i flere år har samarbeidet tett med det afghanske politiets spesialstyrke Crisis Response Unit 222 og følger dem på oppdrag.

Publisert: 12.09.20 kl. 12:00