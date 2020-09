UTE AV KONTROLL: Coronaviruset i India har nå begynt å spre seg til større deler av landet. Her er en kvinne iført smittevernsutstyr, etter å ha sett sin avdøde ektemann i byen Gauhati torsdag. Foto: Anupam Nath / AP

Corona-katastrofen i India: 18-åring fikk ikke hjelp – døde to dager senere

KOLKATA (VG) Fredag registrerte India flest smittetilfeller i noe land – noensinne – på en enkelt dag. Den 18 år gamle sønnen til Srabani Chatterjee døde av viruset i juli, etter å ha blitt avvist av flere sykehus.

Arijit Sen

Oline Birgitte Nave

For mindre enn 10 minutter siden

15. juli så Srabani Chatterjee sønnen sin Shubrajit (18) for aller siste gang, ikledd smittevernsutstyr på et likhus i den indiske storbyen Kolkata.

Med seg hadde Srabani sønnens favorittmat og blomster, som hun kastet mot liket hans. Selv måtte hun holde to meters avstand.

Senere ble sønnens lik ført bort, for å bli begravd i en massegrav utenfor byen.

MOR OG SØNN: Srabani Chatterjee sammen med sønnen Shubrajit (18). Familien måtte gå til flere sykehus for å få hjelp etter at Shubrajit ble syk 9. juli. Tre dager senere døde han. Foto: Privat

Chatterjee mener at likegyldighet, vilkårlig behandling og kunnskapsmangel blant sykehusledelsen på tre ulike sykehus i byen Kolkata førte til at sønnen døde av coronaviruset.

– Jeg mener at min sønns død var resultat av kaldhjertet mord, sier hun til VG.

Over én million smittede på to uker

Smitten sprer seg i en urovekkende fart i India.

Fredag 11. september registrerte India 96.551 nye smittetilfeller. Det er det høyeste tallet som noensinne har blitt registrert i et land på én enkelt dag.

Det samme ser vi flere steder i verden.

LES OGSÅ: Spania og Frankrike med verste smittedøgn i løpet av pandemien

De siste to ukene har det blitt registrert over én million smittetilfeller i India. Totalt er det registrert 4.562.414 smittede i landet. Kun USA har flere tilfeller. Det er så langt registrert 76.271 dødsfall.

forrige















fullskjerm neste

Har spredt seg til landsbygda

De fleste tilfeller blir registrert i regionene Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka og Maharashtra.

Først var smitteutbruddet i India hovedsakelig konsentrert i de store byene, eller steder hvor personer kom fra utlandet.

Nå har nedstengningen blitt opphevet flere steder i landet. Det har ført til at flere beveger seg på tvers av regioner. Det samme gjør coronaviruset.

Nå blir smittetilfeller registrert på landsbygda, hvor det er enda vanskeligere å opprettholde smitteverntiltak og få helsehjelp.

Ifølge Pinaki Chaudri, medlem i forskningsgruppen Indian Scientist Response to Covid-19 Collective (ISRC), endret nedstengningen dynamikken av smittespredningen.

– Det stengte epidemien i noen lommer. Men i disse lommene spredde sykdommen seg raskt – særlig i tett befolkede områder der sosial distansering er vanskelig å få til. I tillegg ble ikke nedstengningen håndhevet strengt, sier han.

forrige











fullskjerm neste

– Gispet etter luft

Det var 9. juli at Shubrajit (18) begynte å føle seg uvel og tungpustet. Dagen etter tok moren Srabani og ektemannen Biswajit han med til det lokale sykehuset.

De måtte innom flere sykehus, både offentlige og private, for å få sønnen undersøkt og behandlet.

– Han gispet etter luft og ble sykere for hver time som gikk, sier Srabani Chatterjee.

Ifølge Srabani var det ikke før hun truet med å begå selvmord utenfor et sykehus i Kolkata at sønnen ble lagt inn på et sykehus. Ikke lenge etter ble han lagt i isolasjon. Det var siste gang foreldrene fikk se sønnen i live.

11. juli fikk de beskjed om at han hadde gått bort.

Srabani meldte saken til politiet for å få sønnen obdusert.

– Jeg var ikke overbevist om gyldigheten til den første testen og resultatene av den, sier hun.

les også Over 7000 corona-dødsfall blant helsearbeidere: – En skandale

Trenger kontakter for å få behandling

Historien om familien som måtte reise til flere sykehus for å få behandling ved sykehus er ikke unik. Nyhetssaker om lignende tilfeller kommer fra hele India.

Helsevesenet har slitt med å takle antallet pasienter som søker behandling i de store byene.

En 50 år gammel mann fra Bandalore, sør i India, mener at sykehustilbudet er designet slik at de med penger og kontakter skal overleve.

Han var selv innlagt på et privat sykehus i ti dager etter å ha blitt smittet.

– Sjefen min kjente en overlege og en sengepost ble gjort klar til meg ved et privat sykehus, seier han til VG.

Mannen ønsker å være anonym.

– Jeg vil ikke si noen navn, fordi at jeg personlig er veldig takknemlig. Men ja, du trenger kontakter for å få en sengeplass. Alle gebyrene gikk opp. Det var skremmende, og jeg følte at sykehuset prøvde å tjene raske penger, sier han.

Foto: Anupam Nath / AP

Publisert: 11.09.20 kl. 22:41

Mer om Kolkata India