Fransk lege: Første franske coronatilfelle i desember

Frem til nå har det første kjente coronatilfellet i Frankrike stammet fra 24. januar. Nå hevder en lege at han hadde en pasient 27. desember som testet positivt for viruset.

En mann i 50-årene med diagnostisert med lungebetennelse i nærheten av Paris i slutten av desember i fjor skal ha vært smittet av coronaviruset, sier lege Yves Cohen til franske medier ifølge BBC.

Cohen, som jobber med Avicenne og Jean-Verdier-sykehuset, skal ha gått tilbake i tid og sjekket prøver fra pasienter med influensasymptomer i perioden desember og januar.

– Totalt testet jeg prøver fra 14 pasienter, sier han, og legger til:

– Av de 14 pasientene testet én positivt for coronaviruset. Vi testet prøven to ganger til for å være sikre på at det ikke var en feil. Begge gangene var prøven positiv.

Pasienten som har den positive prøven er ifølge BBC frisk i dag, og har ingen anelse om hvordan han ble smittet. Han skal ikke ha vært i områder med smitte.

Cohen har nå varslet franske helsemyndigheter, og ønsker at flere sykehus skal teste gamle prøver på nytt.

Viruset hadde sitt utspring i Wuhan i Hubei-provinsen i Kina, der det ble slått alarm 31. desember.

Likevel tror kinesiske myndigheter de har klart å spore tilbake et smittetilfelle til 17. november, og at 266 tilfeller stammer fra slutten av 2019, skriver South China Morning Post.

13. januar ble det første tilfelle utenfor Kina bekreftet, da en person testet positivt i Thailand.

24. januar ble det første tilfellet i Europa bekreftet, da tre franskmenn fikk påvist smitte. To av disse hadde vært i Wuhan, mens det tredje tilfellet var et familiemedlem av disse, skriver BBC.

Sent mandag kveld er det registrert snaut 170.000 smittetilfeller og over 25.000 coronadødsfall i Frankrike.

Den 31. januar erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) viruset for en «internasjonal folkehelsekrise», 11. mars ble Covid-19 erklært en pandemi.

26. februar ble det første smittetilfellet bekreftet i Norge.

I dag er over 3,5 millioner bekreftet smittet på verdensbasis, i tillegg er det registrert over 250.000 dødsfall.

