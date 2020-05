FORURENSET: Sarajevo avbildet 15. april 2020. Byen er en av verdens mest forurensede, ifølge EPA. Foto: FEHIM DEMIR / EPA

Miljøorganisasjon: 11.000 færre dødsfall av forurensning

Ifølge en fersk analyse har nedgangen i luftforurensningen som følge av pandemi-tiltakene gjort at man de siste 30 dagene i Europa har unngått 11.000 dødsfall knyttet til forurensning. 256 dødsfall i Norge skal ha blitt avverget.

Nå nettopp

Påstanden kommer fra Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), som beskriver seg som «en ny uavhengig forskningsorganisasjon», i en rapport skrevet av analysesjef Lauri Myllyvirta, tidligere Greenpeace-analytiker, og frilanser Hubert Thieriot.

De skriver at tiltakene for å bekjempe covid-19 de siste 30 dagene i snitt har ført til rundt 40 prosent reduksjon i nitrogendioksid-forurensning og 10 prosent nedgang i svevestøv-forurensning.

«Dette resulterer i at man har unngått 11.000 dødsfall av luftforurensning (...). Denne effekten kommer etter at kraftproduksjon fra kull har sunket med 37 prosent og oljeforbruket har falt med anslagsvis en tredjedel».

CREA har gjort en vurdering ut fra helserisikoene forbundet med luftforurensning.

«Luftforurensning er en nøkkelfaktor for dødsfall som kommer av luftveisinfeksjoner. På verdensbasis blir en av seks dødsfall av slike infeksjoner tilskrevet luftforurensning av fine partikler PM2,5. Totalt blir det rundt 400.000 dødsfall per år.», skriver de.

PM10 og PM2,5 er klassifisering av de fine partiklene etter mikrometers diameter.

Ifølge Store norske leksikon er svevestøv (PM10 og PM2,5) og nitrogendioksid (NO2) fra biltrafikk det mest fremtredende luftforurensningsproblemet i Norge. SNL skriver at disse fine partiklene «kan trenge dypt ned i luftveiene og er særlig tett knyttet til hjerte- og karsykdom.»

Skal ha unngått 257 dødsfall i Norge

CREA skriver at Norge er blant landene som har hatt størst nedgang i nitrogendioksid-forurensningen, sammen med Portugal, Spania, Kroatia og Frankrike.

Norge er ifølge dem også blant landene med størst reduksjon i svevestøv-forurensningen, i selskap med blant annet Sverige, Portugal, Hellas og Polen.

NEDGANG: Et bilde fra ESA som viser nedgangen av nitrogendioksid-nivået over deler av Europa fra 13. mars til 13. april. Foto: ESA HANDOUT / ESA

Ifølge en graf Guardian har laget på bakgrunn av dataene fra CREA, har Norge hatt en reduksjon av NO2-forurensningen på nær 50 prosent og en reduksjon av PM10 på rundt 30 prosent.

Dette mener de kan ha avverget 256 dødsfall i Norge koblet til luftforurensning de siste 30 dagene.

I skrivende stund har 209 mennesker i Norge dødd av covid-19, ifølge VGs oversikt.

Færre pasienter med astma og kols

Størst forskjell skal nedgangen ha utgjort i Tyskland, der CREA anslår at 2083 dødsfall koblet til forurensning er avverget.

De mener at også mye fravær på grunn av luftveisproblemer og et antall for tidlig døde er unngått.

En britisk luftveisspesialist ved King’s College sykehus i London, sier til Guardian at funnene stemmer med deres erfaringer under pandemien.

– Vi har hatt mange færre pasienter som er innlagt med forverret astma og kols de siste månedene. Og det er ingen tvil om at en nedgang i luftforurensningen er en del av forklaringen, sier L.J. Smith.

Publisert: 01.05.20 kl. 11:14

