Analyse utelukker at viruset var i omløp lenge før det ble kjent

Forskere i Storbritannia har gjennomgått prøver fra 7600 pasienter verden over, og funnet at coronaviruset først gikk fra dyr til mennesker helt på slutten av 2019.

Funnene i den ferske genetiske analysen av det nye coronaviruset er i tråd med tidligere antagelser og indikerer at viruset ikke begynte å smitte mennesker før mot slutten av 2019.

De anslår at pandemien startet i perioden 6. oktober - 11. desember 2019.

«Dette utelukker ethvert scenario som antar at SARSCoV-2 har vært i omløp lenge før det ble identifisert og dermed allerede har smittet store deler av befolkningen, skriver forskerne i den fagfellevurderte rapporten som er publisert i tidsskriftet Infection, Genetics and Evolution.

Dette er altså dårlige nyheter for dem som hadde håpet at viruset skulle ha vært i omløp lenge og derfor potensielt ha gjort store deler av befolkningen immune.

– Alle håpet på det. Jeg også, sier genforsker François Balloux ved genetikkinstituttet ved University College London til CNN.

Han og et team av forskere har sett på virusets RNA-tråder fra en global database forskere bruker til å utveksle informasjon. De har ifølge CNN sett på prøver fra ulike steder i verden, tatt til ulike tider. Siden viruset får små endringer, mutasjoner, når det reproduserer seg, kan man bruke det som kalles molekylære klokker til å spore virusets utvikling i tid og geografi.

UNIVERSITETSSYKEHUS: University College London. Foto: Philip Toscano / PA Wire

På bakgrunn av dette, mener forskerne at det som tidligere er estimert stemmer: At alle trådene med arvestoff hadde et felles opphav mot slutten av 2019, og at det var da viruset hoppet over på mennesker som vert.

Forskerne baserer dette på at de ser flere og lignende mutasjoner i virusprøvene fra hele verden.

– Det har skjedd veldig nylig. Vi er veldig, veldig sikre på at vert-skiftet skjedde sent i 2019, sier Balloux.

De fant også genetiske spor som støtter teorien om at viruset var i omløp i Europa og USA flere uker, eller til og med måneder, før de første offisielle tilfellene ble registrert i januar og februar.

– Alle ideene om å finne én indekspasient (en såkalt Patient Zero, journ.anm.) er meningsløse, siden det er så mange indekspasienter, sier Balloux til CNN.

Han mener de så langt ikke kan fastslå hvorvidt viruset utvikler seg til å bli mer eller mindre smittsomt eller dødelig.

Publisert: 06.05.20 kl. 23:19

