CORONASYK: En eldre mann er innlagt med covid-19 på intensivavdelingen på universitetssykehuset Severo Ochoa i Leganés sør for Madrid. Foto: Harald Henden

VG på intensiven i Spania: Måtte velge liv eller død for coronasyke

LEGANÉS (VG) Slik signaliserte de spanske legene hvilke av de sykeste coronapasientene som ble dømt til å tape kampen om en intensivseng: – Vi så hverandre i øynene. Så slo vi blikket ned, sier Luis Diaz Izquierdo.

Nå nettopp

Om det var vanskelige valg?

Legen på akuttmottaket på universitetssykehuset sør for Madrid nikker. Han drar pekefingrene fra øyekroken mot munnviken, som for å vise tårer.

– Jeg gråt mer enn en gang, sier Luis Diaz Izquierdo til VG.

Sorg og lidelse skjuler seg bak tallene: 388 pasienter har dødd, mens 3562 hittil har vært innlagt på Hospital Severo Ochoa i Leganés med coronasykdommen covid-19.













OVERVÅKES: En pasient ligger til overvåkning på Severo Ochoa-sykehuset.

På det meste var akuttmottaket i Leganés invadert av nærmere 400 coronasyke samtidig. Feberhete, hostende og engstelige sto og satt de overalt i sykehuskorridorene.

– Når vi valgte hvem som skulle få intensivplass, måtte vi vurdere hvem som hadde best sjanse til å overleve, ut fra alder, underliggende sykdommer og allmenntilstand, forteller den spanske legen.

Men siste ord hadde alltid legene på intensiven.

– Vi ble helt overveldet, sier Marivi Camacho om flodbølgen av coronasmittede som skyllet inn over sykehuset.

Doblet kapasiteten

Hun leder sykepleierne ved intensivavdelingen. Normalt har de 12 intensivplasser, altfor få for å møte etterspørselen som brått oppsto. I løpet av 24 timer ble kapasiteten doblet.

– Utvidelsen var en kraftanstrengelse jeg ikke trodde vi ville makte. Etter hvert klarte vi å få 30–32 intensivplasser.













PÅGANG: På sitt høyeste hadde det spanske lokalsykehuset flere covid-pasienter enn alle norske sykehus sammenlagt.

Sykepleieren legger til at hun ikke glemmer kvelden da de flyttet pasienter til de nye intensivsengene.

– En kvinne som var kritisk syk, kom inn. Vi visste vi kunne gjøre veldig lite for henne. Hun døde etter tre timer, bare 37 år gammel. Det er ikke bare de gamle som dør, sier Marivi Camacho.

les også På dette aldershjemmet skal over 100 beboere ha dødd: – Jeg føler sinne og raseri

Valgte mellom liv og død

Lege ved intensiven Jose Luis Flordelis Lasierra sier at pågangen var brutal og satte dem på en voldsom prøve.

– Vi har gitt god pleie til dem som fikk en seng på intensiven. Men behovet var så mye større enn vi hadde plasser i begynnelsen. Vi gjorde vårt beste, men ble tvunget til å treffe harde valg.

– Mellom liv og død, tenker du?

– Ja. Vi er øvet i å prioritere dem som har større mulighet til å overleve. Men det er veldig vanskelig, sier Lasierra.













ELDRE: En aldrende befolkning, høy antibiotikaresistens og mye trangboddhet kan forklare hvorfor Leganés med 200.000 innbyggere har hatt så mange coronatilfeller.

Han tror mange leger og sykepleiere vil få psykiske ettervirkninger.

– Vi har vært nødt til å ta komplekse beslutninger, vi har opplevd at mange pasienter har dødd, vi har hatt kolleger som er blitt smittet. Påkjenningen har vært langt større enn vi er vant til, sier legen ved intensiven.

Helsepersonell på Severo Ochoa-sykehuset sier til VG at de har hatt nok smittevernutstyr. Slik har det ikke vært overalt i Spania, hvor 44.000 helsearbeidere har vært smittet av coronaviruset, ifølge helsedepartementet.

les også Han begraver Spanias corona-ofre: – Jeg føler med dem

– Kaotisk i starten

Presset har avtatt siden mars. Når sykehuset slipper VG helt inn på intensiven, er de fleste sengene tomme. Bare tre eldre menn ligger i respirator, omgitt av helsepersonell i heldekkende beskyttelsesdrakter.

– Men det var kaotisk i starten, fordi så mange kom samtidig og sykdommen var ny for oss. Det var vanskelig å isolere pasienter, benytte smittevernutstyret og etablere rutiner, sier traumesykepleier Daniel Ordonica.

En sammenligning med Norge illustrerer den ekstreme utfordringen Severo Ochoa-hospitalet sto overfor:

26. mars lå 488 coronapasienter til behandling på dette lokalsykehuset alene. Norge nådde toppen 1. april med 324 covid-19-innleggelser, men disse var fordelt på alle landets sykehus.













OMSTENDELIG: Helsepersonell hjelper hverandre med å få på smitteverntøyet.

Jobbet doble skift

– Jeg var følelsesmessig utmattet, men klarte ikke sove da jeg kom hjem. Jeg lå og tenkte at jeg ikke var produktiv, at de trengte meg på sykehuset. Mange jobbet doble skift ute å bli spurt, sier sykepleier Vanessa Guillén.

Sykehuset har normalt 400 senger, men utvidet til over 600 da pandemien raste på sitt verste. Flere hundre ekstra sykepleiere ble hentet inn. All annen pasientvirksomhet som ikke var kritisk, ble utsatt.

– Jeg tror vi ville vært bedre stilt til å møte utfordringen, om vi ikke hadde hatt så store kutt i helsebudsjettene etter finanskrisen. Nå ser vi konsekvensene av å svekke kvaliteten på helsetilbudet, sier Guillén.

les også Fryktet han skulle dø av covid-19 i Spania: – Klarte ikke holde tårene tilbake

Severo Ochoa-hospitalet er trolig et av sykehusene i Spania som har hatt flest coronapasienter. Leganés skal være ett av lokalsamfunnene med størst spredning av coronaviruset.

Gammel befolkning

– Dette er en soveby for arbeiderklassen. Mange er fattige og bor trangt. Dessuten er befolkningen svært gammel. Vi er sykehus for mange pleiehjem, forklarer sykepleier Anna Postlbauer.

Hun er rørt over støtten fra lokalbefolkningen. Utenfor er håndskrevne bannere med oppfordringer som «ikke gi opp, helter». Barnetegninger med regnbuen og ordene «alt blir bra» henger i resepsjonen.

– Vi er blitt tilbudt husvære, om vi trengte å sove borte fra familien. Noen kommer hver dag for å gi oss smørbrød. En mann i 80-årene ville gi oss sine siste 20 euro av en mager pensjon, sier Postlbauer.

TAKKNEMLIGE: Lokalbefolkningen i Leganés uttrykker sin takknemlighet til sykehuset gjennom gaver og hilsener. Foto: Harald Henden

Intensivlege Jose Luis Flordelis Lasierra sier at de ikke oppfatter seg som helter.

– Vi er ikke soldater, dette er ingen krig, slike militære metaforer synes jeg er upassende. Vi er bare leger og profesjonelle som gjør jobben vår, slik vi alltid har gjort, sier Lasierra.

Vant til nærhet

Over 27.000 mennesker er døde av covid-19 i Spania, mens nær 250.000 er registrert smittet.

– Vi forstår ikke hvorfor så mange er døde hos oss, sier legen i akuttmottaket Luis Diaz Izquierdo.

Han tror det kan ha sammenheng med at spanjoler liker å samles, som på fotballkamper eller kvinnedagen 8. mars. Han sier de er sosiale, på farten, i nærkontakt – at det ikke ligger for dem å holde avstand.

– Normalt er pasientene omgitt av familie, det gjør det lettere å være på sykehus. Fordi de coronasyke må isoleres, har mange av dem følt seg redde, ensomme og forlatt, sier sykepleier Vanessa Guillén.

TØFT: Vanessa Guillén klarte ikke sove, når hun endelig gikk av skiftet som sykepleier på Severo Ochoa-sykehuset. Foto: Harald Henden

Sykepleiere har tatt belastningen ved å tre inn i familiens sted, når coronapasienters liv ebbet ut. Etter hvert fikk også én utvalgt slektning lov til å ta avskjed, iført fullt smittevernutstyr.

Vanessa Guillén husker en mann som snudde seg mot henne, etter at han vrengte av beskyttelsesdrakten:

– Han hadde sett sin kjære for siste gang, men takket likevel meg for hva jeg hadde gjort og at han fikk komme. Det var så intenst. Jeg brøt sammen og begynte å gråte ...

VG I SPANIA: Sven Arne Buggeland og Harald Henden.

Publisert: 16.05.20 kl. 15:34

Les også

Mer om Coronaviruset Madrid Spania Sykehus

Fra andre aviser