TILBAKE IGJEN: Etter et utall av spekulasjon og rykter om død og alvorlige helseproblemer, dukket plutselig Nord-Koreas leder, Kim Jong-un opp igjen i offentligheten. Det lukkede landet, fortsetter å være slik det har vært siden 1945. Foto: KCNA / REUTERS

New York Times: Vet ikke hva som skjer i Nord-Korea

Da Nord-Koreas leder Kim Jong-un ble borte i tre uker, verserte det rykter om hans skjebne som sprikte i alle retninger. Men ingen sitter med god nok etterretning når det gjelder hva som egentlig foregår i den lukkede staten.

Det er konklusjonen og selvinnsikten en rekke Korea-eksperter gir til kjenne i en artikkel i The New York Times. Avisens korrespondent i Seoul, Choe Sang-hun, med ansvar for å rapportere om det som skjer i det demokratiske Sør-Korea og i diktaturstaten nord for den 38. breddegraden på Koreahalvøya, har snakket med andre Korea-eksperter og i tillegg gjort sine egne analyser av situasjonen på den koreanske halvøya.

– De mange bekymrede meldingene om Kim Jong-uns skjebne og Nord-Koreas fremtid, viste igjen hvor lite verden kjenner til hva som skjer i denne lukkede, atomstaten, og hvor sårbar Nord-Korea er for misoppfatninger om forholdene der, skriver The New York Times-korrespondenten.

Han slår fast at det er et alarmerende faktum at verden rett og slett ikke har peiling hva som vil skje i Nord-Korea og statens atomvåpen arsenal, om det skulle vise seg at lederen plutselig skulle dø eller være satt ut av funksjon.

COVID-19: Nord-Korea med et dårlig helsevesen og plaget av sanksjoner, skal være veldig utsatt for coronaviruset, men myndighetene holder smitte- dødstall skjult for utenverdenen. Mange tror at det kan komme en viruseksplosjon i landet. Foto: Jon Chol Jin / AP

Svakheter avslørt

– I motsetning til sin bestefar og far, som begge brukte mange år på å forberede den foretrukne arvingen, så har Kim Jong-un (36) ingen åpenbar arving til familie-tronen. Han skal ha tre barn, men de er alle for unge til å kunne overta styringen av landet. Hans yngre søster er en trofast rådgiver og medarbeider, men det er skepsis hos Nord-Koreas eldre generaler å måtte forholde seg til en ung kvinnelig leder, skriver Choe Sang-hun.

– Om noe, så har de siste ukene med opphetede spekulasjoner avslørt våre svakheter når det gjelder etterretning, og det å kunne rapportere om det som skjer innenfor Nord-Koreas grenser, sier Jean H. Lee, en Nord-Korea-ekspert ved Woodrow Wilson Internasjonale Senter for forskning i Washington D.C.

Er det en oppfatning av at det finnes et leder-vakuum i Nord-Korea, kan det ha farlige konsekvenser. Feilinformasjon kan lede til feilslutninger eller en utilsiktet opptrapping fra en part eller en annen, sier analytikere til The New York Times.

FØR HAN BLE BORTE: Dette skal være et av de siste bildene som ble tatt av store leder Kim Jong-un, før all informasjon om ham forstummet, og rykter og spekulasjoner overtok. Foto: KCNA via KNS

Ledere av Kim-dynastiet har i flere tiår hatt for vane å forsvinne fra offentligheten i uker, og til og med i måneder om gangen. Hvert tilfelle har ført til rykter om statskupp, attentat og helsekrise, og alltid har det blitt etterfulgt og fyrt opp av manglende førstehåndskunnskaper om lederskapet i Nord-Korea, skriver The New York Times’ korrespondent og fortsetter:

– Denne gang var ikke annerledes. Selv to avhopper fra Nord-Korea, begge nylig valgt inn i parlamentet i Sør-Korea, og som kunne forventes å spå bedre om situasjonen i Nord enn de fleste, kunne fortelle at Kim Jong-un enten var død eller alvorlig syk.

Blodig oppgjør

Leif-Eric Easley, professor i internasjonale forhold ved Ewha Womans University i Seoul, mener den viktigste lærdommen vi må trekke av Nord-Koreas leders «forsvinningsnummer» er at det internasjonal samfunnet «er fullstendig uforberedt på ustabile tilstander i Nord-Korea».

Andre analytikere sier til NYT at dersom Kim Jong-un dør, så frykter de at de mange atomvåpen, så vel som kjemiske- og biologiske våpen og konvensjonelle våpen som landet besitter, pluss en hærstyrke på 1,2 millioner soldater, vil kunne føre til et stygt og blodig oppgjør om den politiske makten i Nord-Korea.

– Kombinasjonen av atomvåpen på avveier og en politisk konflikt, er et marerittscenario for verden. Politiske tumulter kan lede til at en fraksjon eller en kommandant kan true med eller, Gud forby, å utløse en atomrakett, sier Danny Russel, seniorforsker ved Asia Society Policy Institute og tidligere visestatssekretær for Øst-Asia i den amerikanske administrasjonen under president Barack Obama.

PANMUNJOM: NATOS generalsekretær Jens Stoltenberg står på grensen mellom Sør- og Nord-Korea. Jens står i sør, bygningen bak ham ligger i nord. Foto: Harald Henden

Han sier at det første USA må gjøre om det kommer til en kamp om lederskapet i Nord-Korea, er å sikre seg oversikt og kontroll over Nord-Koreas atomvåpenarsenal.

– Men det vil bli vanskeliggjort ved at etterretningstjenestene ikke vet sikkert hvor dette ligger. Nord-Korea har jobbet grundig for å holde dette skjult, sier Russel til NYT.

Kina frykter også et ustabilt Nord-Korea og noen analytikere mener ifølge NYT at Kina vil kunne intervenere for få kontroll over atomvåpenarsenalet og innsette en ny nordkoreansk leder etter deres smak, skulle Kim Jong-uns regime kollapse.

Andre er skeptiske til at Kina ville ha greid en slik manøver, gitt det den dyptfølte mistilliten som eksisterer og som har satt alliansen mellom de to kommuniststatene i skyggen. I tillegg kommer det faktum at mange tiår med indoktrinering, har gjort nordkoreanerne mistenksomme og på vakt overfor ethvert tilløp som oppfattes å være en utenlandsk intervensjon, enten den kommer fra USA eller fra Kina.

