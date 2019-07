Den italienske dommen mot mulla Krekar slår fast at han skal kastes ut av landet etter han har sonet eventuell dom. Spørsmålet er i så fall hvor Italia skal sende ham. Foto: Kyrre Lien / VG

Jusprofessor: Krekar kan bli i Italia til han dør

Hvis Krekar blir utlevert til Italia, er det «svært usannsynlig» at han forlater landet igjen, sier italiensk jusprofessor.

Det var mandag 15. juli at Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, ble dømt til 12 års fengsel i en italiensk tingrett mistenkt for terrorplanlegging. Kort tid etter ble han pågrepet av PST i Oslo, på bakgrunn av en internasjonal etterlysning mot ham.

Onsdag bekreftet det italienske justisdepartementet til NRK at de vil be om at Krekar utleveres «i løpet av de kommende dagene». I den italienske dommen slår retten fast at han skal kastes ut av landet etter at han har sonet en eventuell dom.

Det store spørsmålet i så fall hvor Italia skal sende Krekar.

Fakta om mulla Krekar * 63 år gammel kurder fra Nord-Irak. Egentlig navn Najmuddin Faraj Ahmad. * Født 7. juli 1956. Til Norge som kvoteflyktning i 1991. * Ledet fram til 2002 opprørsgruppen Ansar al-Islam i Nord-Irak. * Pågrepet i 2003 og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Saken ble henlagt, men Krekar ble vedtatt varig utvist av hensyn til rikets sikkerhet samme år, etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H). * Kan ikke sendes til Irak av frykt for tortur og henrettelse der. * Tiltalt, dømt, men også og frikjent flere ganger for trusler * 12. november 2015 ble Krekar pågrepet i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi. Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax og krever ham utlevert. * Rettssaken mot Krekar og fem andre tiltalte skulle ha startet i Bolzano i mars 2017, men ble utsatt gjentatte ganger. * Krekar fikk utstedt norske reisedokumenter, men nektet å reise til Italia ettersom norske myndigheter ikke ville garantere ham returreise. * 15. juli 2019 ble Krekar dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging av domstolen i Bolzano. Dommen er anket og dermed ikke rettskraftig. * Ifølge Justisdepartementet foreligger det ingen utleveringsbegjæring fra Italia, men Krekar ble likevel pågrepet av PST samme kveld på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter. Kilde: NTB Scanpix Vis mer

Tre scenarioer

Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. I 2003 mistet han flyktningstatusen sin og skulle utvises av hensyn til rikets sikkerhet. Men Norge kunne ikke sende ham tilbake til Irak på grunn av fare for tortur og dødsstraff, og tre norske regjeringer har siden forsøkt å få Krekar utvist av landet.

Ifølge italienske Adriano Martufi, som er professor med kriminaljus som ekspertise, er det kun tre scenarioer som fører til at Krekar forlater Italia, slik han ser det.

– Han kan på «ulovlig vis» sendes til Irak, han kan bli begjært utlevert av et annet land, eller han kan selv be om å få sone dommen sin i et annet land, i så fall må dette landet godta at han skal sone dommen sin der, sier Martufi og legger til:

– Jeg anser alle disse scenarioene som svært usannsynlige, sånn sett er det tenkelig at han blir værende i Italia til han dør.

Francesco Marone er italiensk statsviter og skriver til VG i en e-post at Italia generelt har en utstrakt utleveringspolitikk når det kommer til ekstremisme.

– Hjemsendelse til Irak er imidlertid i liten grad representert i denne sammenhengen, legger statsviteren til.

Italiensk varetekt

Dersom Krekar blir utlevert, vil italienske myndigheter gjøre det de kan for å få ham varetektsfengslet, sier jusprofessor Martufi.

– Han kommer til å forbli varetektsfengslet, men for at det skal skje må en rekke krav bli møtt. På kort sikt kan han kun sitte i varetekt i ni måneder, med mindre rettssaken starter i løpet av de ni månedene. For at han skal sitte lenger må aktor i saken bevise at det finnes gode argumenter for å holde ham fengslet, sier Martufi.

– Kan Krekar ende opp med å sitte i fengsel under hele rettsprosessen?

– Veldig godt spørsmål. Det vanskeligste med denne saken er at han kommer til å forbli tiltalt, og ikke dømt, frem til en siste dom er avsagt. Det vil sannsynligvis vare helt til Høyesterett avsier sin dom, sier Martufi.

Mulla Krekar ble onsdag fremstilt for fire ukers varetektsfengsling i Oslo tingrett, etter å ha blitt pågrepet mandag kveld. Han stilte i rettssalen sammen med advokat Brynjar Meling. Foto: Kyrre Lien / VG

– Kan ta lang tid

Krekars norske advokat Brynjar Meling har tidligere uttalt at Krekar vil trolig anke dommen, som altså ikke er rettskraftig. Dommen er heller ikke ferdigskrevet, og retten har 90 dager på å ferdigstille dommen.

Jusprofessor Martufi sier det derfor er vanskelig å uttale seg om hvor lang tid rettsprosessen kan ta.

– Han kommer trolig til å anke saken. Dermed kommer det til å bli nok en runde med rettssaker og prosedering. Det vil ta i snitt ett til to år, men også etter dette kan det ankes, denne gangen til Høyesterett, sier Martufi og fortsetter:

– Sånn sett er det veldig vanskelig å si hvor lang tid dette vil ta. Vanligvis tar en slik prosess tre til fire år. Men det kan også fort ta lengre tid enn det.