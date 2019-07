Iran har tatt kontroll over to oljetankere

Iran tok fredag ettermiddag først en svenskeid oljetanker i arrest i Hormuzstredet. Like etter kom meldingen om at en britisk supertanker også skal være beslaglagt.

Den iranske revolusjonsgarden bekrefter at de har beslaglagt en britisk oljetanker i Hormuzstredet.

Irans statlige nyhetsbyrå sier at den britiske oljetankeren Stena Impero i Hormuzstredet hadde skrudd av sitt GPS-system og ignorerte advarsler, melder Sky News.

Tankeren, som er på 49,683 dødvekttonn, skal ha blitt ført inn til havn på iransk side av Hormuzstredet.

Stena Bulk og Northern Marine management bekrefter i en pressemelding at det er snakk om tankeren Stena Impero. Skipet var opprinnelig på vei mot Saudi-Arabia.

Like etter klokken 21.00 melder utenlandske medier at den liberisk-registrerte supertankeren Mesdar også skal være tatt i arrest av Iran. Tankskipet driftes av det skotske selskapet Norbulk.

Ifølge NBC News melder iranske medier at skipet ble beslaglagt etter å ha brutt internasjonalt regelverk.

Steve Herman, byråsjef for det statlig finansierte mediebyrået Voice of America tvitret fredag kveld at president Donald Trump kjenner til hendelsene.

– Vi hørte ett, vi hørte to, sa presidenten da han ble spurt om situasjonen i Hormuzstredet. Men Herman skriver at presidenten ikke ville si om man nå har krysset en linje og hvordan USA vil respondere.

BESLAGLAGT: Her er skipet akkurat nå, ifølge MarineTraffic.com. Foto: MartineTraffic.com

– I internasjonalt farvann

– Vi klarer for øyeblikket ikke å komme i kontakt med fartøyet som nå er på vei nordover mot Iran, står det i pressemeldingen.

Det heter videre at uidentifiserte små båter og et helikopter kom opp mot skipet mens det seilte i internasjonalt farvann i Hormuzstredet.

Skipet, som er bygget i 2018, har et mannskap på 23.

– Det er ikke meldt om noen skader og deres sikkerhet er viktigst for både eierne og operatøren, står det i pressemeldingen.

Administrerende direktør Erik Hånell i Stena Bulk sier at det ikke er svenske statsborgere blant mannskapet.

– Vi holder på å undersøke nøyaktig hva som er skjedd. Skipet har av en eller annen grunn gått inn i iransk farvann, sier Hånell til TT.

Northern Marine Management har ikke hatt direkte kontakt med fartøyet etter at de fikk melding om hendelsen rundt klokken 1700 norsk tid.

– Vi er i tett kontakt med britiske myndigheter, heter det i pressemeldingen.

Dette er skipet som har blitt tatt av Iran. Foto: STENA BULK

Den iranske revolusjonsgarden har ifølge AFP bekreftet at de har tatt den britiske oljetankeren i arrest i Hormuzstredet.

– Vi forsøker å få tak i ytterligere informasjon og kartlegge situasjonen så fort som mulig, etter beskjedene om hendelsen i Hormuzstredet, uttaler en talsperson ved det britiske forsvarsdepartementet.

VG snakket ved 20-tiden fredag kveld med administrerende direktør i Stena Bulk AB, Erik Hånell. Han ville ikke kommentere saken, men henviste til pressekontakt Charlie Ridgeway.

– Jeg kan bekrefte at det har vært en hendelse, men kan ikke gi noen detaljer. Det viktigste nå er å ivareta sikkerheten for mannskapet om bord, sier Ridgeway.

USAs president Donald Trump og Frankrikes president Emmanuel Macron har i dag hatt samtaler om den stadig tilspissede situasjonen.

Ifølge en uttalelse fra Det hvite hus har de to diskutert «pågående tiltak» om situasjonen.

