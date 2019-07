POLITISTASJONEN: På stasjonen hvor Rega jobbet har folk lagt ned blomster til minne om ham. Foto: Andrew Medichini / TT NYHETSBYRÅN

To turister siktet for knivdrap på politimann i Italia

To amerikanske 19-åringer skal ha innrømmet å ha deltatt i et drap på en italiensk politimann i Roma.

Til CNN sier italiensk politi at de er pågrepet for drap og forsøk på utpressing. Politioffiser Mario Cerciello Rega ble knivstukket åtte ganger i Prati i den italienske hovedstaden natt til fredag. Dette var like i nærheten av hotellet hvor de to bodde.

Kun én av dem skal være tiltalt for drap. Takket være videoovervåkning på stedet og vitner har politiet kunne identifisere de to amerikanerne.

– De var klare til å forlate landet, sier politiet til kanalen.

BLE DREPT: Mario Cerciello Rega var politimannen som ble funnet knivstukket åtte ganger. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Da de undersøkte rommet til de to mennene fant politiet det de mener er drapsvåpenet, en stor kniv. Den var gjemt bak et takpanel. I tillegg fant de klærne de mener ble brukt under drapet.

Grunnet de overveldende bevisene skal de to tenåringene, som var på ferie i Roma, ha innrømmet mordet under avhør, hevder italiensk politi.

I tillegg til drapet skal de ha stjålet en sekk fra en italiensk beboer. Da eieren av sekken ringte egen telefon svarte de amerikanske tyvene, ifølge politiet.

MINNESMERKE: Flere personer har lagt ned blomster på stedet hvor Rega ble drept. Foto: Andrew Medichini / TT NYHETSBYRÅN

– De ville ikke levere tilbake sekken uten 100 euro og ett gram kokain, sier politiet.

Det var da politiet skulle komme i kontakt med mennene og kreve tilbake sekken. Da guttene skjønte de hadde møtt på politi tok den ene frem en kniv og stakk politimannen Mario Cerciello Rega åtte ganger før de flyktet, hevder politiet.

Blant de som har uttalt seg i saken er innenriksminister og leder for La Lega, Matteo Salvini.

– Mario, en politioffiser, en helt, en gutt med hele livet foran ham, som hadde vært gift i kun 40 dager, skriver han på Twitter.

Publisert: 27.07.19 kl. 16:17

