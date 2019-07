SPIONERTE FRA AMBASSADEN: CNN avslører at Julian Assange skal ha manipulert det amerikanske presidentvalget i 2016. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

CNN: Assange påvirket det amerikanske valget fra den ecuadorianske ambassaden

CNN har fått tilgang på nye dokumenter som avslører at WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange jobbet med å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016.

Nye dokumenter avslører at Assange mottok personlige leveranser, potensielt av hackede materialer i sammenheng med det amerikanske presidentvalget i 2016, under en rekke mistenkelige møter på den ecuadorianske ambassaden i London.

Det skriver CNN mandag kveld.

Møtte gjester på dametoalettet

Assange skal ha møtt russere og hackere i verdensklasse, ofte i flere timer av gangen.

For å unngå kameraovervåkning skal han til og med ha møtt noen av gjestene på dametoalettet, ifølge rapportene.

Rapporten beskriver også hvordan Assange gjorde om ambassaden til et «kommandosentral» og orkestrerte en rekke skadelige avsløringer som påvirket presidentvalget.

Opplysningene kommer fra flere hundre overvåkningsrapporter som et spansk sikkerhetsselskap har laget på oppdrag fra Ecuadors regjering.

Stilte krav fra ambassaden

Til tross for å være begrenset til noen få rom inne i ambassaden, var Assange i stand til å skaffe enorm autoritet over sin egen situasjon, skriver CNN.

Fra begynnelsen av krevde han høyhastighets internettforbindelse, telefontjeneste og vanlig tilgang til profesjonelle besøkende og personlige gjester. Dette gjorde det mulig for ham å holde WikiLeaks aktiv, ifølge dokumentene.

Nekter å ha jobbet for Russland

Det er tidligere avslørt at russiske hackere blandet seg inn i det amerikanske valget med mål om at Donald Trump skulle vinne over sin motkandidat Hillary Clinton.

Assange har alltid nektet for å jobbe for det russiske maktsentret, Kreml, og har insistert på at kilden til lekkasjen «ikke er den russiske regjeringen». Han har også sagt at han hadde publisert skadelig informasjon om daværende presidentkandidat Donald Trump dersom han hadde mottatt det.

Assange søkte tilflukt hos det ecuadorianske ambassaden i London i juni 2012 for å søke om politisk asyl og for å unngå utlevering til Sverige, hvor han sto overfor anklager om seksuelle overgrep, som han nekter for.

Publisert: 15.07.19 kl. 22:40