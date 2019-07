I SORG: Per-Olov Humla, leder i Det svenske fallskjermforbundet (SFF), og riksinstruktør Petter Alfsson Thoor i Umeå. Foto: Hanna Hjardar

Svensk fallskjermforbund etter styrten: – En stor sorg og en ufattelig følelse

UMEÅ (VG) Lederen i Det svenske fallskjermforbundet (SFF), Per-Olov Humla, og riksinstruktør Petter Alfsson Thoor, er på plass i Umeå etter at ni av deres medlemmer brått ble revet bort i flystyrten søndag.

VG møter dem på et hotell i Umeå sentrum. De leder et fallskjermforbund med rundt 1500 medlemmer. Et miljø så sterkt og tett at de to beskriver dem alle som en familie.

Både Humla og Alfsson Thoor avbrøt ferien umiddelbart da de fikk høre om styrten, og ankom Umeå på ettermiddagen. Et knapt døgn etter den tragiske ulykken er de svært preget.

– Det er en stor sorg og en ufattelig følelse etter det som har skjedd. At ni personer ikke kom hjem, men omkom under disse enormt tragiske omstendighetene, sier Humla.

– Tung dag for svensk fallskjermhopping

Søndag ettermiddag og kveld, og deler av natten, var Humla og Alfsson Thoor til stede med medlemmer på den lokale klubben, der de mintes de som omkom.

– Dette er en tung dag for svensk fallskjermhopping, klubben i Umeå, og for store deler av Umeå som har mistet ni personer. Mange kjenner de omkomne, enten gjennom venner eller direkte, så det er en veldig tung dag, forteller Humla.

Alle de åtte fallskjermhopperne som mistet livet var medlemmer av den lille Umeå-klubben, som har rundt 20 til 25 aktive medlemmer.

– Akkurat nå er det et stort traume og sjokk. Det er vanskelig å forstå hva som har skjedd og hvordan, sier Humla.

Både i Sverige og Norge har fallskjermhoppere skiftet til svarte profilbilder på Facebook, for å vise sin støtte. På bildene står teksten «Blue sky black death» – et «statement» fallskjermmiljøet bruker for å hedre omkomne og deres pårørende, forklarer Humla.

– Uten sidestykke i svensk flysport-historie

Tidligere på dagen søndag hadde klubben som vanlig gjennomført flere hopp.

– Og så ved 14-tiden inntreffer dette som lyn fra klar himmel, og åtte medlemmer og en pilot omkommer på tragisk vis. Det kommer til å ta lang tid å få klarhet i hva som har skjedd, forteller Humla.

TUNGT: Per-Olov Humla, leder i Det svenske fallskjermforbundet (SFF), forteller at det er en tung dag for fallskjermsporten. Foto: Hanna Hjardar

Riksinstruktør Alfsson Thoor forteller at det ikke var noe som avvek fra en vanlig dag med fallskjermhopping.

– Det jeg vet er at flyet tok av og så skjedde det noe. Akkurat nå er det en datainnsamling som foregår, og hvor man forsøker å legge puslespillet, sier han.

Instruktøren forteller at alle fly som flyr i svensk luftrom må ha godkjenning for en viss kapasitet, og at flytypen det er snakk om er godkjent for åtte hoppere samt en pilot.

HAVARISTEDET: Vraket av det som skal være et fly av typen GippsAero GA8 Airvan ligger i et skogsområde på øya Stora Sandskär utenfor Umeå flyplass. Foto: PETER WIXTRÖM

Fly som blir brukt til frakte fallskjermhoppere har ofte fokus på vekt, og følger de restriksjoner som er satt, sier Alfsson Thoor.

– Vår organisasjon er ordnet og systematisk, og er av høy kvalitet. Og vi har en virksomhet som holder høy internasjonal standard. Her har det med størst sannsynlighet inntruffet et flyhavari der hopperne ikke har fått forlatt flyet, sier Humla.

Ifølge er det tre fallskjermklubber i Sverige som bruker flytypen GippsAero GA8 Airvan, som var involvert i søndagens styrt. Ifølge Sveriges Radio velger samtlige å sette flytypen på bakken mandag.

Umeå kommune etablert krisesenter i Ålidhemskyrkan etter ulykken. Her er det åpent for alle som er berørt av ulykken, både nærmeste pårørende og vitner. Det er stille og rolig ved kirken da VG er på stedet mandag ettermiddag. Mennesker kommer og går fra stedet. Mandag kveld klokken 19 vil det være en minnegudstjeneste for de ni omkomne i kirken.

Humla og Alfsson Thoor forteller at de gjennom dagen vil fortsette å være til stede for klubbens medlemmer så godt de kan, og at de også vil delta på minnegudstjenesten.

– Vi vil forsøke å skape en form for struktur i denne tragedien, og vil fortsette krisehåndteringen og finne en vei her, forteller Humla.

– Fallskjerm er jo en ekstrem idrett, og vi har bra erfaring med å håndtere krise, men dette er uten sidestykke i svensk flysport-historie.

Publisert: 15.07.19 kl. 13:25 Oppdatert: 15.07.19 kl. 13:40