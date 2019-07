ANKER: Rachid Afati (t.v.), Ouziad Younes og Abdesamad El Joud (t.h) ble dømt til døden for drapene på norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen. Foto: 2M.ma / NTB scanpix.

De drapsdømte i Marokko anker

Mennene som er dømt for drapene på norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen, anker dommen. Også Ueland-familien har valgt å anke.

Det opplyser Ueland-familiens marokkanske bistandsadvokat Azeddine Kabbai i en epost til NTB.

Det er foreløpig ikke kjent om de dømte anker på skyldspørsmålet eller straffeutmålingen, men de tre hovedmennene har tidligere innrømt å stå bak drapene.

De tre, Abdessamed Ejjoud (25), Younes Ouaziyad (27) og Rachid Afatti (33), ble 18. juli dømt til døden for å ha deltatt både i planleggingen og gjennomføringen av drapene.

I tillegg ble én mann dømt til livsvarig fengsel og 20 andre ble dømt til straffer på mellom 5 og 30 år.

Det var på forhånd ventet at dommene vil bli anket.

Ueland-familien anker også

Ueland-familiens norske bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen bekrefter at de har valgt å anke dommen. På vegne av Ueland-familien krevde advokat Kabbaj fem millioner marokkanske dirham, tilsvarende 4,5 millioner kroner, i erstatning, men de ble kun tilkjent to millioner dirham av retten i Salé.

Paulsen sier at familiens anke kom etter at de dømte anket, og at familiens anke har sammenheng med at de lettere vil få tilgang til informasjon om det som skjer i ankesaken, fordi familiens marokkanske bistandsadvokat da vil ha rett til å være til stede i rettssalen.

– Vi har anket i forbindelse med oppreisningskravet, og har valgt å holde oss til det opprinnelige kravet på fem millioner dirham, sier Paulsen.

Ankesak i september-oktober

Bistandsadvokaten har tidligere sagt at eventuelle erstatningsbeløp familien får utbetalt, vil gå til Ueland-stiftelsen. Den har som formål å styrke urbefolkning, sikre rett og hindre urett, forebygge terrorisme i Marokko og støtte arbeidet mot analfabetisme i landet.

– Signalene vi har fått, er at en ankesak kan komme opp i september-oktober, og at rettssaken denne gangen trolig vil ta kortere tid enn den forrige. Familien er likevel forberedt på at dommene også herfra kan bli anket og gå helt til topps i rettssystemet, sier Paulsen.

Publisert: 31.07.19 kl. 15:08

