KREVER AT SAMFUNNET ÅPNES: Demonstranter i Michigan krevde onsdag at guvernør Gretchen Whitmer lempet på coronatiltakene. De har gått hardt utover arbeidsledigheten i en delstat som allerede sliter økonomisk.

Slik svarer guvernørene på Trumps gjenåpningsplan

Guvernører over hele USA er under press for å lette på coronarestriksjonene. Flere sier de vil ha mer testing på plass før de er komfortable med å åpne opp samfunnet igjen.

Oppdatert nå nettopp

– Det er det beste verktøyet for å kunne ta informerte beslutninger og for å hanskes med dette, sier guvernør i hardt rammede New York, Andrew Cuomo, til Washington Post.

Han har kunngjort at New York kommer til å fortsette med coronarestriksjonene til tidligst 15. mai.

– Dette må på plass. Jeg forstår at de føderale myndighetene ikke er ivrige etter å bli involvert i testing, men vi må gjøre det i samarbeid med dem, fortsetter han.

Da USAs president Donald Trump torsdag lanserte sin trestegsplan for gjenåpning av det amerikanske samfunnet, ble det klart at den ikke inneholder noen nasjonal strategi for coronatesting.

Bakgrunn: Slik vil Trump gjenåpne USA i tre faser

Dette er noe flere guvernører og senatorer har uttalt at de ønsker seg før de kan ta beslutningen om på lempe på noen av restriksjonene.

– Kommer ikke til å drive en parkeringsplass i Arkansas

To av tre amerikanere uttrykker i en undersøkelse fra Pew Research Center at de er engstelige for at delstatsmyndighetene skal åpne opp samfunnet for tidlig. Over 30.000 amerikanere har så langt mistet livet på grunn av coronaviruset.

Før den første av de tre fasene for gjenåpning kan begynne, sier de nye retningslinjene fra Det hvite hus at delstaten bør ha på plass et «robust system» for testing av utsatt helsepersonell.

I tillegg bør det være en nedgang i antall nye saker over en 14-dagers-periode, og sykehusene bør ha tilnærmet normal kapasitet.

– Vi ønsker at det stort sett er statene som administrerer denne testingen. Vi vil at de skal gjøre det, vi kommer ikke til å drive en parkeringsplass i Arkansas, sa Trump dagen før pressekonferansen, på onsdag, ifølge CNN.

Les også: Fant 17 døde ved sykehjem i USA etter anonymt tips

Trump, som tidligere i uken fikk kritikk for å ha uttalt at hans makt var «total» og at det var han som bestemte når statene skulle åpne igjen, valgte torsdag å gi guvernørene friheten til å velge selv.

Redd for å åpne for tidlig

Guvernør i Vest-Virginia Jim Justice – republikaner og Trump-venn, sier til nyhetsbyrået AP at han leker med ideen om å åpne deler av samfunnet, men at systemet for testing og smittesporing må bygges kraftig opp før restriksjonene kan løftes.

– Alt vil være glemt svært fort om vi beveger oss inn i neste fase raskere enn vi burde, og så havner i en situasjon der folk dør som fluer, sier han.

Les også: Amerikanske guvernører advarer: Har ikke nok utstyr til å takle krisen

Den republikanske guvernøren Jim Justice vil ha mer testing på plass før han åpner Vest-Virginia. Bilder er tatt 12. mars. Foto: F. Brian Ferguson / Charleston Gazette-Mail

Guvernør Michelle Lujan Grisham i New Mexico, sier til CNN at hun vil se på retningslinjene fra Det hvite hus, men at hun ikke er klar til å lette på restriksjonene nå.

– Vi setter pris på forslagene deres, og vi vil gå gjennom dem nøye, sier hun.

Den demokratiske guvernøren forteller at delstaten torsdag hadde sitt høyeste dødstall under pandemien så langt.

– Og vi vil se mer, det er er dette virusets fryktelige natur, og det er derfor vi må fortsette med våre strenge restriksjoner med å holde avstand til hverandre, uansett hvor vanskelig det er å ofre våre normale liv, sier hun.

Nex Mexicos guvernør Michelle Lujan Grisham (t.v.) og helseminister David Scrase under en pressekonferanse i Santa Fe onsdag. Foto: Eddie Moore / The Albuquerque Journal / AP

Ifølge prosjektet Covid Tracking Project, har testingen i USA økt kraftig den siste tiden, og nå testes i gjennomsnitt rundt 146.000 personer om dagen.

Til Reuters sier visepresident Mike Pence at de innen slutten av april vil ha testet over fem millioner amerikanere for coronaviruset.

– Vi har bygget det mest avanserte og robuste testsystemet i verden. Vi har gjort mer testing enn alle i verden, sa president Trump selv under pressekonferansen torsdag.

«Svak» og «inkonsekvent»

Flertallsleder for demokratene Nancy Pelosi kaller Trumps plan for gjenåpning av samfunnet for «svak» og «inkonsekvent».

– Presidenten insisterer på å gå videre uten testing, smittesporing, innsamling av demografiske data og respekt for vitenskap og fakta. Dette setter liv på spill og øker risikoen for økonomisk katastrofe, skriver hun i en uttalelse.

Tidligere visepresident Joe Biden sier til CNN at det virker rasjonelt å åpne landet opp igjen i faser, men også han er kritisk til myndighetenes test-strategi.

– Dette handler om testing, smittesporing og behandling, og vi ligger fortsatt langt bak når det gjelder testing. Jeg forstår ikke hvorfor det tar så lang til å gjøre ting som burde ha vært gjort, sier han.

Publisert: 17.04.20 kl. 05:40 Oppdatert: 17.04.20 kl. 05:53

Fra andre aviser