VALFART: Sørafrikanere strømmet til alkoholutsalgene 26. mars, dagen før myndighetene hadde meldt at alt salg av alkohol og sigaretter skulle stenges i tre uker som et ledd i bekjempelsen av spredningen av coronaviruset. Foto: NIC BOTHMA / EPA

Corona-epidemien i Sør-Afrika: Politi tatt for spritsalg etter alkoholforbud

Sør-Afrika har lagt ned forbud mot salg av alkohol og sigaretter under corona-stengingen av landet, noe som har ført til en innbruddsbølge mot spritbutikker.

Søndag opplyste landets myndigheter at de har pågrepet politibetjenter som skal ha vært delaktige i illegalt alkoholsalg, melder Reuters.

Sør-Afrikas politiminister Bheki Cele sier forbudet mot alt salg av alkohol har bidratt til å minske kriminaliteten, men samtidig har man sett en oppblomstring av alkoholsalg på svartebørsen – i tillegg til en bølge av plyndring av butikker som selger alkohol.

Minst 16 butikker har hatt innbrudd og blitt plyndret i regionen Western Cape, som innbefatter storbyen Cape Town, skriver politidepartementet i en pressemelding.

– Ministeren bemerker med bekymring den angivelige deltagelsen av medlemmer av politiet i noen av de alkoholrelaterte forbrytelsene under stengingen, sier Cele ifølge pressemeldingen.

To politimenn ble torsdag arrestert etter å ha blitt tatt i å kjøpe alkohol, angivelig for videresalg, sammen med en butikkeier og en selger. Ytterligere to politimenn fra en annen provins ble fredag pågrepet da de eskorterte tre lastebiler som fraktet alkohol.

– De som undergraver tiltakene for å hindre spredningen av coronaviruset vil bli funnet og håndtert strengt, heter det i pressemeldingen.

Nikotin-hungrige sørafrikanere er imidlertid på desperat jakt etter sigaretter for å dempe suget, og mange må ty til illegale sigaretter, skriver sørafrikanske The Independent.

KONFISKERT: En soldat fra det sørafrikanske forsvaret overleverer en eske med sigaretter til en politimann etter å ha konfiskert dem fra en gatebod i Alexandria, Johannesburg. Foto: MICHELE SPATARI / AFP

– Innbyggere beveger seg allerede rundt på jakt etter sigaretter som blir solgt illegalt over hele landet, sier Sinenhlanhla Mnguni, leder av Fair-Trade Independent Tobacco Association (Fita).

Han påpeker også at i kjølvannet av forbudet har det vært en økning i innbrudd og tyverier fra butikker og lagre for såkalte «ikke-essensielle» produkter som sigaretter. Det vil ta en stund før man ser hvordan stengingen av det sørafrikanske samfunnet vil påvirke bruken av illegale sigaretter, men allerede nå ser man at selgerne bruker nye metoder for å få ut produktene sine.

ILLEGALT: En mann kjøper en sigarett fra en kvinne på et hemmelig sted i Sør-Afrika, 9. april. Under stengingen av det sørafrikanske samfunnet er salg av sigaretter og alkohol forbudt. Foto: EMMANUEL CROSET / AFP

– Vi ser hvordan svartebørsvarene velter inn i markedet igjen, sier lederen for skattemyndighetene, Yusuf Abramjee.

– Folk selger ulovlige sigaretter på Facebook. De selger dem på parkeringsplasser. Det strider imot hele hensikten til stengingen, sier han til The Independent.

Mnguni tar nå til orde for at landets myndigheter må åpne opp for å selge sigaretter og andre «ikke-essensielle» varer i matbutikker, hvor folk uansett har lov til å ferdes.

Publisert: 13.04.20 kl. 21:59

