Internt nyhetsbrev: Stockholm kan gå tom for intensivplasser

Alle intensivplasser på sykehusene i Stockholm kan være fylt opp i løpet av helgen, skriver Aftonbladet. Da vil intensivomsorgen for et stort antall pasienter måtte avsluttes.

Avisen har fått tilgang til et internt nyhetsbrev fra Karolinska universitetssykehus sin intensivavdeling i Solna fra 1. april. Der fremgår det at coronakrisen har skapt en kritisk situasjon for intensivavdelingene i Stockholm-regionen.

I nyhetsbrevet står det at dersom ikke utvikling avtar drastisk, er prognosen at det kan bli tomt for intensivplasser i Stockholm.

Videre i nyhetsbrevet står det at man må forberede seg på at én spesialistsykepleier kan komme til å ha ansvaret for åtte til ti pasienter, med støtte fra andre personalkategorier.

– Dialyse blir en luksus

Det står også at det kan bli harde prioriteringer. Alt som ikke har et sterkt medisinsk behov, kan måtte prioriteres bort.

– Dialyse blir en luksus som vi mest sannsynlig ikke kommer til å kunne levere. Vi kommer til å måtte avslutte intensivbehandlingen av et stort antall pasienter som vi normalt sett og med ubegrensede ressurser fortsatt skulle ha fått omsorg.

Aftonbladet skriver at de kontaktet pressetjenesten ved Karolinska universitetssykehus torsdag for en kommentar til nyhetsbrevet. De lovet å sette avisen i kontakt med rett person, men det har foreløpig ikke blitt gjort, skriver avisen.

Aftonbladet har også vært i kontakt med en av legene som undertegnet nyhetsbrevet, Andreas Liliequist. Han henviser til virksomhetssjef Björn Persson som igjen viser til pressetjenesten.

