FAMILIE: Maeve Kennedy Townsend McKean i rosa kjole er savnet sammen med sønnen Gideoen (nummer to fra høyre). Mannen David til venstre. Foto: MIKE PONT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kennedy-familien rammet igjen: Mor og sønn (8) antatt døde etter kano-ulykke

Kennedy-familien er igjen rammet: Robert F. Kennedys datterdatter og hennes sønn (8) er savnet og antatt døde etter en kanotur.

Oppdatert nå nettopp

Robert F. Kennedy ble drept i 1968 da han var presidentkandidat. Hans bror, John F. Kennedy, ble drept i Dallas i 1963.

Det er Maeve Kennedy Townsend McKean (40) og hennes sønn Gideon (8) som nå er savnet og antatt døde etter at de padlet ut for å hente en ball i røft vann torsdag, melder USA Today.

Kennedy-familien har vært utsatt for en rekke tragedier gjennom årene. Så sent som i august 2019 ble 22 år gamle Saoirse Kennedy Hill funnet død.

Maeve Kennedy Townsend McKean, som nå er savnet sammen med sønnen, er datter av Robert F. Kennedys eldste datter, Kathleen Kennedy Townsend.

Politiet hadde tidligere sagt at en kano som lignet den som de to var ute i, var funnet opp-ned i 19-tiden torsdag kveld.

Ifølge myndighetene var det sterk vind som gjorde at 40-åringen og hennes sønn ikke klarte å padle tilbake til stranden. Noen amerikanske medier meldte at de hadde blitt funnet druknet, men disse meldingene ble senere trukket tilbake.

– I øyeblikket ber familien om forståelse for vårt privatliv, og at alle har med seg Maeve og Gideon i sine bønner, heter det i en uttalelse fra Kennedy-familien, gjengitt av USA Today. Senere fredag kom det en ny uttalelse der det het at «dette ikke lenger er en redningsaksjon - men en leteaksjon».

Gang på gang har Kennedy-familien blitt rammet av uforståelige tragedier.

– Det henger et tragisk slør over familien, uttalte USA-ekspert Ole Moen til VG i 2013.

Parallelt med makt og berømmelse har Kennedy-dynastiet blitt forfulgt av plutselige og tragiske dødsfall.

Her er en liste over de mest omtalte:

* 1963: Skuddene i Dallas da president John F. Kennedy ble drept.

* 1968: Robert F. Kennedy skutt i California da han var presidentkandidat.

* 1984: Robert F. Kennedys sønn, David, døde som følge av en overdose.

* 1997: Robert F. Kennedys sønn, Michael, døde i en ski-ulykke.

* 1999: John F. Kennedys sønn, John F. Kennedy Jr. og hans kone mistet livet i en flyulykke.

* 2019: Robert F. Kennedys datterdatter Saoirse Kennedy Hill døde som følge av en overdose.

* 2020: Robert F. Kennedys datterdatter Maeve Kennedy Townsend McKean og hennes sønn Gideon er savnet etter en kanoulykke.

Publisert: 03.04.20 kl. 23:03 Oppdatert: 04.04.20 kl. 13:06

