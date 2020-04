QAMISHLI: Helsearbeidere sprayer med desinfiserende middel i gatene i byen Qamishli i det nordøstlige Syria. 2. april opplevde byen sitt første coronarelaterte dødsfall. Foto: Baderkhan Ahmad / AP

11 dager etter Nord-Syrias første coronadødsfall, varslet WHO myndighetene

Kurdiske myndigheter i det nordøstlige Syria anklager WHO for å holde tilbake informasjon og stiller helseorganisasjonen ansvarlig for spredningen av coronaviruset i regionen.

Fredag bekreftet den kurdiske selvstyreregionen i det nordøstlige Syria sitt første coronadødsfall.

Ifølge en e-post fra Verdens helseorganisasjon (WHO), som det amerikanske nyhetsbyrået AP har fått tilgang til, var det en 53 år gammel mann som døde som følge av coronaviruset.

53-åringen ble lagt inn på sykehus i byen Qamishli 27. mars. Her ble han testet for coronavirus, og prøvene ble sendt til hovedstaden Damaskus.

2. april, samme dag som testresultatene viste seg å være positive, døde 53-åringen. Det syriske helsedepartementet informerte WHO om tilfellet 5. april, men ikke før sist torsdag – 11 dager etter WHO ble informert – fikk kurdiske myndigheter vite om testresultatene, skriver New York Times.

QAMISHLI: Helsearbeidere overser desinfiseringen av gatene i byen Qamishli i det nordøstlige Syria. Byen opplevde sitt første dødsfall 2. april.

– Folk er redde

Qamishli er den viktigste og største byen i den kurdiskkontrollerte delen av Syria. Byen ligger tett inntil grensen til Tyrkia, og Assad-regimet har også kontroll over en liten del av byen.

– Mange mennesker er redde for hva som foregår her. De er redde for coronaviruset. Folk kan ikke bevege seg fullstendig fritt utendørs, sier Mohammed Hassan til VG.

Han oppholder seg i Qamishli. Byen ligger halvannen times kjøretid fra den beryktede al-hol-leiren der flere norske IS-kvinner holdes fanget.

– Industrielle områder, markeder og krigføring har midlertidig stoppet. Bevegelse mellom byer er ikke lett, kun journalister, leger og ansatte i Røde Kors og UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger, red.anm.) kan bevege seg fritt. Dette er situasjonen nå i den nordlige delen av Syria, sier Hassan.

Innrømmer «glippen»

Det er foreløpig uklart hvorfor WHO brukte så lang tid på å informere helsemyndighetene i regionen om smittetilfellet.

Nyhetsbyrået AP skriver at Rick Brennan, sjef for nødoperasjoner ved Midtøsten-kontoret til WHO, innrømmer «glippen» i et intervju.

– Fordi et tilfelle nå er identifisert i nordøst uten noe historikk om reise eller eksponering overfor andre tilfeller, betyr det at det allerede er mangel på smitteoppsporing og flere tilfeller kan forventes, sier Brennan.

Kurdiske helsemyndigheter kritiserer nå WHO for ikke å informere dem om smittetilfellet tidligere, og stiller helseorganisasjonen ansvarlig for spredningen av coronaviruset i regionen ved å holde tilbake informasjon.

Krigen går inn i sitt tiende år

Det er registrert to dødsfall knyttet til coronaviruset i Syria utenom tilfellet omtalt i denne saken og 38 bekreftede smittetilfeller, viser VGs oversikt.

FN har fryktet store antall døde om viruset får spredd seg uhindret i Syria og har bedt de krigende partene om å stanse krigføringen (se faktaboks nederst i saken).

Kurdiske helsemyndigheter og internasjonale helseorganisasjoner har advart mot manglende testutstyr i den nordøstlige regionen, som også i stor grad er avhengig av Damaskus. Alle tester for coronaviruset i nordøst må fraktes med fly til en lab i hovedstaden, en prosess som kan ta flere dager, skriver AP.

Syria er også et av flere krigsherjede land som har svært lite utstyr til intensivbehandling. Nordvest i landet, der nesten én million internt fordrevne bor tett, er det 153 respiratorer og 148 intensivsengeplasser, skriver NTB. Nordøst i landet er det færre enn 30 senger. Det er ti respiratorer for voksne og én for barn.

Krigen i Syria går inn i sitt tiende år. I mars reiste VG inn i byen Idlib, den siste opprørskontrollerte regionen av Syria, og fikk se med egne øyne det som for øyeblikket er verdens aller verste krigssone.

Fakta om krigen i Syria Konflikten i Syria begynte i mars 2011 da fredelige demonstrasjoner mot president Bashar al-Assad ble slått ned med hard hånd.

Opposisjonen grep etter hvert til våpen, og i løpet av 2012 utviklet det seg til full borgerkrig.

En rekke ulike opprørsgrupper, mange av dem med støtte fra andre land i regionen og Vesten, har siden kjempet mot regimet og til dels også mot hverandre.

Assad-regimet får støtte fra Russland, Iran og libanesiske Hizbollah.

En USA-ledet koalisjon har siden 2014 bombet IS og støtter den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria, mens tyrkiske regjeringsstyrker har kriget mot både mot IS og kurdisk milits.

I oktober 2019 trakk USA ut sine styrker fra Nord-Syria. Få dager senere innledet Tyrkia en militæroffensiv mot de kurdiske styrkene.

Syriske regjeringsstyrker og deres allierte har de siste årene gjenerobret store områder fra opprørere. I desember 2019 innledet Assad-regimet en offensiv mot Idlib, den siste opprørskontrollerte provinsen i landet.

Krigen i Syria har ifølge den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) trolig kostet hele 586.000 mennesker livet.

Syria hadde før krigen 23 millioner innbyggere. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har registrert over 5 millioner syriske flyktninger i andre land og anslår at ytterligere 6,6 millioner er på flukt inne i Syria. Vis mer

Se video av VGs midtøstenkorrespondent Amund Bakke Foss på grensen ved krigssonen i Idlib i Syria i mars:

Publisert: 19.04.20 kl. 02:20

