Foto: Evan Vucci / AP

Riksrettsrapport: Overveldende bevis for at Trump har misbrukt embetet

Ifølge en Riksrettsrapport er det overveldende bevis for at USAs president Donald Trump har misbrukt embetet sitt. Det melder NTB.

Den 175 sider lange rapporten er delt i to deler: En som går inn på beskyldningen mot Trump om at han har forsøkt å få Ukrainas president til å etterforske sin konkurrent i presidentvalget, Joe Biden, og en del som tar for seg riksrettsprosessen.

Republikanerne har skrevet i en egen rapport at det fortsatt ikke mener det er grunn til riksrett mot Trump, fordi det ikke finnes bevis. Det skriver ABC News.

Publisert: 03.12.19 kl. 20:15

