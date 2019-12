Hevder det er overveldende bevis for at Trump har misbrukt makten

– Dette handler ikke om Ukraina, det handler om vårt demokrati, sier Adam Schiff på en pressekonferanse etter den omfattende rapporten er sluppet.

Den 300 sider lange rapporten fra Demokratenes riksrettsetterforskning mot president Donald Trump er delt i to deler:

Den første delen tar for seg beskyldningene mot Trump om at han har forsøkt å få Ukrainas president til å etterforske hans konkurrent i presidentvalget, Joe Biden. Den andre delen tar for seg «hvordan presidenten har forsøkt å spolere riksrettsprosessen».

Rapporten konkluderer med at Trump har satt sine egne interesser foran nasjonens, og dermed misbrukt sitt embete.

Presidenten er selv i London for å delta i NATO-toppmøtet, og har foreløpig ikke kommentert rapporten selv.

Ifølge CBS News er det flere sentrale punkter i rapporten. Blant dem er disse:

Presidenten har medvirket til å innblande et annet land, Ukraina, i presidentvalget i 2020 - og dermed undergravet viktigheten av den amerikanske presidentvalgprosessen.

Trump forsøkte å presse den nyvalgte presidenten i Ukraina, Volodomyr Zelenskyj, til å kunngjøre etterforsking (av motstander i det kommende valget, Joe Biden og hans sønn, journ.anm) for å gagne ham selv politisk.

Trump beordret stans i militærstøtten til Ukraina, uten noen legitim begrunnelse.

Presidenten satte i gang en kampanje for å skape hindringer for riksrettsprosessen.

Overleveres justiskomiteen på torsdag

På en pressekonferanse tirsdag kveld sier leder for riksrettsetterforskningen Adam Schiff at amerikanere bør vurdere sin tillit til presidenten. Han er meget stolt over arbeidet hans kolleger har lagt ned i etterforskningen:

– Trump var villig til å ofre nasjonal sikkerhet for å få til det han ville. Den planen ble oppdaget - fordi noen varslet, men også fordi vi varslet at vi ville etterforske dette, sier Schiff.

– Dette handler ikke om Ukraina. Dette handler om vårt demokrati og vår nasjonale sikkerhet. Det amerikanske folket bør forvente at presidenten sin handler ut fra nasjonens interesser, ikke sine personlige politiske interesser.

Han sier videre at presidentens forsøk på å spolere etterforskningen, som ved å beordre folk til å ikke avgi vitnemål, eller la sentrale departement unnlate å gi nødvendig dokumentasjon, også gjør ham uegnet som president.

Avtroppende energiminister Rick Perry, Trumps stabssjef Mick Mulvanet og John Bolton, den avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiveren, er blant dem som nekter å avgi sitt vitnemål etter ordre fra presidenten.

– Basert på det denne rapporten viser - er vi klare for å bare «komme oss over det»? Vel, jeg synes ikke vi bør det, sier Schiff.

Republikanerne har frem til torsdag på å komme med sine egne bemerkninger, før den overleveres til justiskomiteen. Deretter er det de som skal ta stilling til om det bør reises riksrettssak mot presidenten.

Her vil det bli sentralt nøyaktig hva Trump skal tiltales for.

Dette vil skje videre Torsdag overleveres rapporten - inkludert Republikanernes kommentarer til den - til justiskomiteen, som skal ta stilling til om det bør reises riksrettssak.

Hvis det blir reist riksrett, går saken videre til avstemning i hele Representantenes hus, hvor Demokratene har flertall. Et enkelt flertall vil være nok til å stille presidenten for riksrett.

Saken går i så fall videre til Senatet, hvor den skal presenteres og til slutt stemmes over. For å dømme Trump trengs det to tredels flertall i Senatet. Det betyr at Demokratene er avhengig av Republikanerne, som har flertall.

MISBRUKT EMBETET? Riksrettsprosessen Demokratene har satt i gang mot president Donald Trump har som mål å fine ut om han har misbrukt embetet sitt. Det er senatet som eventuelt vil stemme over den endelige avgjørelsen - og da kreves to tredels flertall. Foto: Evan Vucci / AP

Republikanerne slår tilbake

– Som denne rapporten beskriver, viser riksrettsetterforskning at presidenten personlig og gjennom sine agenter både i og utenfor USAs myndigheter, har medvirket til å blande inn et annet lands myndigheter, Ukraina, for å dra fordeler ved valget, står det i rapporten som kan leses i sin helhet her.

– Ved å gjøre dette setter presidenten hans politiske og personlige interesser foran nasjonens, samtidig som han undergraver valgets integritet, og svekker nasjonal sikkerhet, står det videre.

Republikanerne har skrevet i en egen rapport at de fortsatt ikke mener det er grunn til riksrettssak mot Trump, fordi det ikke finnes bevis. Det skriver ABC News.

– På den andre siden av en eneste stor svertekampanje, har Schiff og Demokratene feilet fullstendig i å finne beviser for at Trump har gjort noe galt, skriver pressetalskvinne Stephanie Grisham i Det hvite hus i en pressemelding, skriver nettstedet.

LEDER RIKSRETTSPROSESSEN: Adam Schiff leder Demokratenes riksrettsetterforskning mot presidenten. Snart er det justiskomiteen som skal avgjøre veien videre. Foto: JONATHAN ERNST

