Iraks forsvarsminister Najal al-Shammari, som skal være mistenkt for trygdesvindel i Sverige, står her sammen med USAs forsvarsminister Mark Esper. Foto: Hadi Mizban / AP

Svenske medier: Iraks forsvarsminister var sykmeldt svenske

Iraks forsvarsminister Najah al-Shammari var svensk statsborger og mistenkes for trygdesvindel i Sverige, hevder flere svenske medier.

NTB

Lorns Bjerkan

Oppdatert nå nettopp

Tidligere denne uken skrev nettavisen Nyheter Idag , som har forbindelser til partiet Sverigedemokraterna, at al-Shammari har dobbelt statsborgerskap. Han skal ha vært folkeregistrert under et annet navn i en forstad til Stockholm.

Fredag bekrefter Forsvarsdepartementet i Sverige overfor Svenska Dagbladet at al-Shammari også har svensk statsborgerskap. Han har angivelig hatt status som sykmeldt, og både Nyheter Idag og Expressen skriver at han mistenkes for trygdesvindel.

Dette fordi de har mottatt barne- og bostøttebidrag selv om de har bodd i utlandet flere år, ifølge Expressen. De skriver at fal-Shammari ble anmeldt for to uker siden og at etterforskning pågår.

Etterforsket tidligere

I 2015 var han mistenkt for bedrageri, og året etter satt han varetektsfengslet i Sverige, ifølge Aftonbladet.

Her er den irakiske forsvarsministeren Najal al-Shammari sammen med irakiske sikkerhetsstyrker. Foto: Hadi Mizban / AP

Etterforskningene skal ha blitt avsluttet uten at sakene kom for retten.

Ingen av de svenske mediene har fått opplysningene bekreftet fra al-Shammari selv eller hans familie.

Omtalt i irakiske medier

De viser blant annet til opplysninger fra anonyme kilder og offentlige svenske dokumenter.

I irakiske medier ble imidlertid rykter om det svenske statsborgerskapet omtalt da den tidligere generalen ble foreslått som forsvarsminister i vår.

Avisen Bagdad Post hevdet i april at al-Shammari ikke har svensk statsborgerskap.

En ikke navngitt person på Iraks ambassade i Sverige sier til Aftonbladet at det ikke er uvanlig at irakere har flere statsborgerskap.

Publisert: 22.11.19 kl. 21:16 Oppdatert: 22.11.19 kl. 21:28