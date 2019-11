Iraks forsvarsminister Najal al-Shammari, som skal være mistenkt for trygdesvindel i Sverige, står her sammen med USAs forsvarsminister Mark Esper. Foto: Hadi Mizban / AP

Aftonbladet: Iraks forsvarsminister var sykmeldt svenske

Iraks forsvarsminister Najah al-Shammari var svensk statsborger. Flere svenske medier hevder han nå mistenkes for trygdesvindel i Sverige.

NTB

Lorns Bjerkan

Oppdatert nå nettopp

Fredag bekrefter Forsvarsdepartementet i Sverige overfor Svenska Dagbladet at Iraks forsvarsminister Najah al-Shammari også har svensk statsborgerskap.

Det skjer etter at nettavisen Nyheter Idag , som har forbindelser til partiet Sverigedemokraterna, omtalte at al-Shammari har dobbelt statsborgerskap.

Ifølge Svenska Dagbladet er al-Shammari registrert i Sverige med et annet etternavn. Det var i 2015 han ble svensk statsborger etter han først kom til Sverige fra Irak i 2009.

Var sykmeldt

Han har hatt status som sykmeldt i flere år fordi han skal ha hatt problemer med hukommelsen, skriver Aftonbladet.

Både Nyheter Idag og Expressen hevder at han nå mistenkes for trygdesvindel uten at navngitte kilder bekrefter dette.

Dette skal være fordi han har mottatt barne- og bostøttebidrag selv om de har bodd i utlandet flere år, ifølge Expressen. De skriver at al-Shammari ble anmeldt for to uker siden og at etterforskning pågår.

les også Svensk politiker vil gjøre det lovlig å drepe innbruddstyver

Etterforsket tidligere

I 2015 var han mistenkt for bedrageri, og året etter satt han varetektsfengslet i Sverige, ifølge Aftonbladet.

Her er den irakiske forsvarsministeren Najal al-Shammari sammen med irakiske sikkerhetsstyrker. Foto: Hadi Mizban / AP

Etterforskningene skal ha blitt avsluttet uten at sakene kom for retten.

Ingen av de svenske mediene har fått opplysningene bekreftet fra al-Shammari selv eller hans familie.

De viser blant annet til opplysninger fra anonyme kilder og offentlige svenske dokumenter.

Omtalt i irakiske medier

I irakiske medier ble imidlertid rykter om det svenske statsborgerskapet omtalt da den tidligere generalen ble foreslått som forsvarsminister i vår.

Avisen Bagdad Post hevdet i april at al-Shammari ikke har svensk statsborgerskap.

En ikke navngitt person på Iraks ambassade i Sverige sier til Aftonbladet at det ikke er uvanlig at irakere har flere statsborgerskap.

Publisert: 22.11.19 kl. 21:16 Oppdatert: 22.11.19 kl. 21:41