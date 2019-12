FÅR KRITIKK: Statsminister Boris Johnson beskyldes for å politisere fredagens terrorangrep i London. Foto: Simon Dawson / PA Wire / NTB scanpix

Johnson kritiseres for å ignorere pårørendes bønn

Storbritannias statsminister Boris Johnson anklages for et «smakløst» forsøkt på å politisere terrorangrepet ved London Bridge.

Kritikken kommer etter at Johnson søndag uttalte seg på BBC One programmet «The Andrew Marr Show» om terrorangrepet ved London Bridge fredag. Statsministeren pekte på den tidligere Labour-regjeringen for å ha ført en politikk som gjorde at farlige kriminelle kunne bli løslatt på prøve, og lovet å stoppe ordningen dersom han vinner vaget 12. desember.

Uttalelsen kom etter at det ble kjent at terroristen som sto bak fredagens angrep, Usman Khan (28), inntil nylig var fengslet for å ha planlagt et terrorangrep, men kun sonet halve dommen og var ute på prøve.

Faren til drepte Jack Merritt (25), David Merritt raser mot britiske tabloidaviser og Johnson:

– Ikke bruk min sønns død, og bilder av han og kollegaen hans, til å fremme propagandaen deres. Jack var imot alt dere står for – hat, splittelse og ignoranse, skriver han på Twitter.

SKYLDTE PÅ LABOUR: Storbritannias statsminister Boris Johnson på BBC One programmet «The Andrew Marr Show» søndag. Johnson skyldte på den tidligere Labour-regjeringen for prøveløslatelsen av terroristen Usman Khan. Foto: Jeff Overs/BBC/Handout via REUTERS / NTB scanpix

Ifølge The Guardian hadde familien til Merritt allerede gitt klar beskjed om at de ikke ønsket at sønnens død skulle bli brukt for politisk vinning.

– Smakløst

Også Liberaldemokratenes leder Jo Swinson reagerer på statsministerens uttalelser.

– Du har et samfunn som kommer sammen på en fantastisk måte, så komme plutselig statsministeren inn og prøver å gjøre det til et valgkamppoeng. Det synes jeg er ganske smakløst, sier hun i et intervju med BBC Radio 5.

12. desember skal britene gå til urnene for å stemme til parlamentsvalget. Valget vil bli viktig for utfallet av Brexit. Ifølge NTB er det trolig enten Johnson eller Labour-leder Jeremy Corbyn som 13. desember våkner opp som statsminister.

Men Storbritannias utenriksminister Dominic Raab avviser at det konservative partiet prøver å politisere terrorangrepet. Likevel advarer han mot det han kaller for «farlig Labour politikk», skriver The Guardian.

– Spørsmålet til seerne er hvem er det de stoler på at skal holde oss trygge: Boris Johnson eller Jeremy Corbyn?, sier Raab til Sky News.

Publisert: 02.12.19 kl. 11:09

